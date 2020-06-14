شرطة أتلانتا تعلن إقصاء الشرطي الذي قتل الأميركي الأفريقي رايشارد بروكس

الوقت-قال المتحدث باسم شرطة أتلانتا كارلوس كامبوس لشبكة "سي أن أن"، إن الشرطي الذي أطلق النار على رايشارد بروكس في أتلانتا ليل الجمعة بالتوقيت الأميركي وقتله، "تم إقصاءه".

وأشار إلى أن الشرطي الثاني المتورط في الجريمة تم تكليفه بواجب إداري.

وبالتزامن، قالت عمدة أتلانتا الأميركية، كيشا لانس بوتومز، إن رئيسة شرطة المدينة، إريكا شيلدز، تنحّت عن منصبها، بعد مقتل أميريكي من أصل إفريقي أمس برصاص شرطة.

وأضافت بوتومز أن هذا كان قرار شيلدز، وستبقى مع سلطات المدينة في دور غير محدد.

وطالبت عمدة أتلانتا باستدعاء الشرطي المتورط في إطلاق النار ليل الجمعة على مطعم وينديز في أتلانتا، وقالت إن "هناك فرق واضح بين ما يمكنك القيام به وما يجب عليك القيام به، ولا أعتقد أن هذا كان استخداماً مبرراً للقوة المميتة".

وحدد مكتب التحقيقات الضحية بأن اسمه رايشارد بروكس، أميريكي أفريقي ويبلغ من العمر 27 عاماً، وقال مكتب التحقيقات إن بروكس نُقل إلى المستشفى حيث توفي، في حين عولج أحد الشرطيين من إصابة وأُطلق سراحه.

وفي التفاصيل، أجرت الشرطة له اختبار فحص الكحول والمخدرات إلاّ أنه رسب فيه. وخلال اعتقاله، حاول بروكس مقاومة الشرطة والهرب وفقاً لشهود عيان. وبالتالي أقدمت الشرطة على إطلاق النار على بروكس بعد محاولته الفرار.

من جهته أصدر حاكم أتلانتا، برايان كيم بياناً عقّب فيه على مقتل بروكس، قال فيه إن تحقيقاً أطلق في سلوك عناصر الشرطة.

وخرج المتظاهرون إلى شوارع مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأميركية يوم السبت احتجاجاً على مقتل بروكس. كما أشعل المتظاهرون النيران أمام مطعم وينديز، موقع مقتل بروكس.

وقبل بضعة أسابيع أثارت وفاة الأميركي الأفريقي جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض في مدينة مينابوليس، موجة من الاحتجاجات في داخل الولايات المتحدة وخارجها.