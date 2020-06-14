قوات الاحتلال "الإسرائيلي"؛ تعتقل 5 مواطنين بينهم طفل من القدس والضفة المحتلتين

الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد، 5 مواطنين فلسطينيين؛ بينهم طفل، من محافظتي القدس المحتلة وبيت لحم (جنوب الضفة الغربية)، بعد اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أسيد الدين أبو شعيرة (17 عامًا)، عقب دهم منزل عائلته في مخيم عايدة للاجئين شمالي مدينة بيت لحم.

وأضافت أن الاحتلال اعتقل الشابين: محمد عمر البداونة (23 عاما) من مخيم عايدة، وإبراهيم وجيه عطا الله (23 عاما) من منطقة حرملة شرقي بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وذكرت المصادر، أن الاحتلال داهم منازل ذوي المعتقلين وقاموا بتفتيشها، قبل أن يتم اعتقالهم، كما ودهمت قوات الاحتلال في منطقة حرملة منزل المبعد نصري خليل الزير وفتشته.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجرًا الشقيقين يوسف ومحمد السلطي من منزلهما في حي واي الجوز شرقي مدينة القدس المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها واعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط مداهمات وتفتيش للمنازل وتخريب محتوياتها.