واشنطن تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ الأسباب والنتائج

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 21 شوال 1441

إخترنا لكم

بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟

بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟ ضجت المواقع الإخبارية بالشكر الذي وجهه نائب وزير الدفاع السعودي الأمير" خالد بن سلمان بن عبد العزيز"، للمملكة المتحدة بسبب إرسالها قوات ومنظومات دفاعية عسكرية

إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ"قيصر"؟ الوقت- مع اقتراب تنفيذ قانون "قيصر" في الـ17 من الشهر الحالي يشتد الخناق على الشعب السوري الذي لايزال يقاوم منذ 9 سنوات وحتى كتابة هذه السطور ولم تستطع الولايات المتحدة ولا غيرها ارضاخه لا بالترغيب ولا بالترهيب ولكن واشنطن هذه المرة تلعب لعبة قذرة تستهدف من ...

بعد تهديدات عبّاس الفارغة.. أشتية يُهدد بإعلان قيام الدولة الفلسطينية بما لا يعي السيد أشتية أنّ إعلان قيام الدولة الفلسطينية في هذه الظروف من شأنه الإضرار بالقضية الفلسطينية أكثر من فائدتها، فالأمر لا يتمُّ بين

لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة حكومة الولايات المتحدة إلى جانب السعودية والکيان الصهيوني، التي فشلت في هزيمة المقاومة اللبنانية على الأرض، من أجل خلق الفوضى في لبنان وإضعاف حزب الله، وجَّهت خططها نحو زعزعة الاستقرار وتقويض سلطة الحكومات المركزية في لبنان، عبر تفجير المشاكل الاقتصادية في هذا البلد.

الحزب الجمهوري المضطرب تحت قيادة ترامب في الأشهر الحالية التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تتزايد تحديات ترامب للبقاء في البيت الأبيض.

أخبار

"بعد الإعتداء عليه".. ترودو يدعو إلى فتح تحقيق بقضية الزعيم آلن آدم

"بعد الإعتداء عليه".. ترودو يدعو إلى فتح تحقيق بقضية الزعيم آلن آدم

"بعد الإعتداء عليه".. ترودو يدعو إلى فتح تحقيق بقضية الزعيم آلن آدم

الاحتلال الإسرائيلي يحاول السيطرة على المنطقة الشمالية للمسجد الإبراهيمي الوقت-هاجمَتْ مجموعة من المستوطِنين فجر اليوم السبت، منازل المواطنين

الحوثي: مستعدون للذهاب إلى السعودية للتوقيع على وثيقة الحل الشامل

"بعد إدخال تعديلات".. بولتون سينشر كتابه الذي يوثق تجاوزات ترامب الوقت-أعلنت دار النشر "سايمون وشوستر" الأميركية أن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون

ترامب مهاجماً أوباما: سلّمني جيشاً قديماً!

الرئيس اللبناني: ارتفاع سعر صرف الدولار يؤشر إلى مخطط مرسوم للبلد الوقت-أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أنّ المصرف المركزي سيضخ دولارات في

العتيبة يشرح سبب نشر مقالته في "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية الوقت-قال وزير الدولة، والسفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، إنه يعتقد بأنه "من الصحيح ا

الحرس الوطني الأميركي يخفض وجود قواته 50% بعد أيام من الاحتجاجات الوقت-أعلنت قيادة الحرس الوطني الأميركي عن تخفيض عديد قواتها في مختلف ال

ترامب: أسلوب "الخنق" مفهوماً! الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة نُشرت، اليوم الجمعة، إنه يودّ أن يرى حظراً

إعلام إسرائيلي: الإمارات هي الحليف السري الاستراتيجي الأهم ومقالة العتيبة مفصليّة الوقت-ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الإمارات هي الحليف السري الاستراتيجي

بدء المحادثات الأميركية-العراقية.. وبغداد عينها على تطبيق قرار البرلمان الوقت-عُقدت مباحثات "الحوار الاستراتيجي" عبر دائرة اجتماعات الفيديو، بين الولايات المتحدة الأميركية

الأمم المتحدة: قلقون من القرار الأميركي ضد "الجنائية الدولية" الوقت-قال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظم

أولمرت لصحيفة سعودية: نتنياهو يسعى لإشعال المنطقة عبر خطة الضم الوقت-اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت، رئيس الحكوم

العتيبة يكتب لـ"يديعوت أحرونوت": قدمنا حوافز وجوانب إيجابية لصالح "إسرائيل" الوقت-قال الوزير الإماراتي يوسف العتيبة في مقالة خاصة لصحيفة

مع استمرار التظاهرات.. ترامب يعلن أن إدارته ستستثمر المزيد في تدريبات الشرطة الوقت-أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، أن إدارته ستستثمر الم

"آبل" و"يوتيوب" تزيدان الإنفاق لـ"دعم" الأميركيين الأفارقة الوقت-قالت شركة "آبل" إنها ستزيد الإنفاق مع شركات التوريد المملوكة

لـ"مواجهة روسيا".. البنتاغون يقدم 250 مليون دولار إلى أوكرانيا الوقت-أعلن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الخميس أنها ستقدم 250

ظريف: عصابة تتظاهر بالدبلوماسية "تبتز" المحكمة الجنائية الدولية الوقت-قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه "إذا كان هناك تشكيك في هوية الجهة التي

البيت الأبيض: ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية الوقت-قال البيت الأبيض اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أصدر أمراً رئاسياً

الحكومة اللبنانية تجتمع بشكلٍ طارىء غداً.. واحتجاجات بسبب تدهور الليرة الوقت-تعقد الحكومة اللبنانية صباح غدٍ الجمعة جلسة طارئة لمجلس الوزراء

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

إعلام إسرائيلي: الإمارات هي الحليف السري الاستراتيجي الأهم ومقالة العتيبة مفصليّة

الحرس الوطني الأميركي يخفض وجود قواته 50% بعد أيام من الاحتجاجات

ترامب: أسلوب "الخنق" مفهوماً!

واشنطن تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ الأسباب والنتائج

ترامب مهاجماً أوباما: سلّمني جيشاً قديماً!

"بعد الإعتداء عليه".. ترودو يدعو إلى فتح تحقيق بقضية الزعيم آلن آدم

حرب الغاز شرق البحر المتوسط؛ درس كبير لإيران

الاحتلال الإسرائيلي يحاول السيطرة على المنطقة الشمالية للمسجد الإبراهيمي

غارات على منشأة "مصياف" العسكرية؛ لماذا لم ترد أنظمة "إس 300" السورية على الهجمات الإسرائيلية؟ + صور وخرائط

العتيبة يشرح سبب نشر مقالته في "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية

"بعد إدخال تعديلات".. بولتون سينشر كتابه الذي يوثق تجاوزات ترامب

الرئيس اللبناني: ارتفاع سعر صرف الدولار يؤشر إلى مخطط مرسوم للبلد

الحوثي: مستعدون للذهاب إلى السعودية للتوقيع على وثيقة الحل الشامل

بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟

موسم جديد من الإصلاحات المتسلسلة في الحشد الشعبي؛ الأهداف والنتائج

نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟

هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟

مفاوضات السلام بين فلسطين واسرائيل والدور الامريكي

الصين: سنجعل أي مصل لفيروس كورونا "منفعة عامة عالمية"

الولايات المتحدة تتهم الصين باستغلال وفاة جورج فلويد لـ"البروباغندا"

قبل الخروج الأمريكي المُرتقب.. هل يحزم الكيان أمتعته أيضاً؟

موقع الوقت يحلل السقطة الجديدة لتقرير الوكالة الدولية..وكالة التجسس الذرية

برلمان تونس يسقط لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار عن حقبة الاستعمار

إبتزاز الإدارة الأمريكية للأبقار الحلوب في المنطقة "ثمناً للاستسلام"

ترامب: خسرت نقاطاً ولا يمكن تغيير الوقائع

"أوبك+" تقرر تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط

الخزعلي: "العصائب" ستغلق مكاتبها في وسط وجنوب العراق تجنباً لفتنة تُحضّر

تظاهرة في تل أبيب رفضاً لضم سلطات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية

الجيش الأميركي ينتشر في واشنطن... وحملة إزالة التماثيل مستمرة

الحشد الشعبي يوجّه لمقاضاة "MBC" لـ"إساءتها" لتاريخ أبو مهدي المهندس

وسائل الإعلام السعودية... الطابور الخامس للکيان الإسرائيلي في العالم العربي

الانقسام الفلسطيني وخيارات الوحدة الوطنية

72 عاماً علی نکبة فلسطين؛ وعد الحرية أقرب من أي وقت مضى

العلاقات الأردنية - الاسرائيلية في ضوء محاولات ضم أجزاء من الضفة

مقبرة الدواعش الجديدة في العراق، جنوب صلاح الدين وغرب العاصمة بغداد

صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات

حماس والموقف من تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة

مسيرات إلكترونية وأعلام سوداء؛ البراكين الثائرة الفلسطينية تُحيي "يوم النكبة"

ماذا يعني ضم "اسرائيل" لمنطقة الأغوار؟

أوباما يوجه أول انتقاد علني لترامب على خلفية أزمة كورونا

سر الكشف عن هوية سعودي متورط في هجمات 11 سبتمبر بـ"الخطأ"!

مواجهة شيعة جمهورية أذربيجان.. لماذا تعارض حكومة باكو مسيرة يوم القدس؟

قبل الخروج الأمريكي المُرتقب.. هل يحزم الكيان أمتعته أيضاً؟

هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

واشنطن تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ الأسباب والنتائج

السبت 21 شوال 1441
 
 
 
 
 
واشنطن تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ الأسباب والنتائج

مواضيع ذات صلة

البيت الأبيض: ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

لمقاضاتها "إسرائيل"... هكذا هاجم بومبيو المحكمة الجنائية الدولية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- لطالما كان منطق النظام الفوضوي العالمي يدعوا إلى خلق أقل التزام للحكومة الأمريكية في سياساتها الخارجية وهذا الامر جعل المبادئ الإستراتيجية للولايات المتحدة، تضع الدول الاخرى على جدول أعمالها وعلى هذا الاساس كانت سياسة البيت الأبيض في فترة ولاية الرئيس "دونالد ترامب"، تعتمد على الانسحاب من الاتفاقيات الدولية والخروج من عدد من المنظمات الدولية  ولكن في خطوة غير مسبوقة فرضت إدارة الرئيس الأمريكي يوم الخميس الماضي، عقوبات غير مسبوقة على المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي"، وكذلك المّدعين العامين ومفتشي حقوق الإنسان الذين يشاركون في أي جهد للتحقيق أو محاكمة الأفراد الأمريكيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وعلى صعيد متصل، قال المكتب الصحفي بالبيت الأبيض في بيان يوم الخميس الماضي، إن الرئيس "دونالد ترامب" أذن أيضًا بتوسيع قيود التأشيرة ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وأفراد أسرهم ، وقد هددت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا بفرض عقوبات على المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ، وأكدت أن ليس لها الحق في التحقيق أو محاكمة الأفراد الأمريكيين دون موافقة واشنطنووصف المتحدث باسم البيت الأبيض إجراءات المحكمة بأنها اعتداء على حقوق الشعب الأمريكي وتهديد بالتعدي على السيادة الوطنية الأمريكية. وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت لتوفير المساءلة عن جرائم الحرب لكنه قال، "في الممارسة العملية، أصبحت غير خاضعة للمساءلة وغير فعالة". وقد أثارت جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في مزاعم جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين وأيضا تلك المجازر التي ارتكبها الجنود الأمريكيين في افغانستان والعراق غضبًا من إدارة "ترامب".

أسباب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

كشفت العديد من المصادر الاخبارية أن خلفية هذه الأزمة تعود إلى مارس الماضي، حينما أعطت المحكمة الجنائية الدولية الضوء الأخضر للتحقيق في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان بين عامي 2003 و2014، بما في ذلك جرائم ارتكبتها القوات الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية. وتمثل هذا الخطوة أحدث إجراءات الإدارة الأمريكية ضد المنظمات والاتفاقيات الدولية، وهو ما شمل حتى الآن اتفاق باريس للمناخ، واتفاق نافتا للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية، واتفاقيات دولية أخرى.

الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت رفضها لقرار "ترامب"، بفرض عقوبات على عدد من مسؤوليها، ووصفت هذا الأمر بأنه يصل إلى حد التهديد والإكراه، وأنه محاولة غير مقبولة للتدخل في حكم القانون. وقالت الجنائية الدولية إنها تساند موظفيها ومسؤوليها ووصفت العقوبات الأميركية بأنها أحدث هجوم في سلسلة هجمات غير مقبولة على المحكمة. ويتعلق التحقيق الذي تسعى إليه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" بتجاوزات ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان حيث تقود الولايات المتحدة منذ 2001 أطول حرب في تاريخها. ورفعت إليها ادعاءات بالتعذيب تستهدف وكالة المخابرات المركزية. ولقد أثار القرار الصادر عن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية والمسؤولين فيها، سلسلة من الانتقادات الدولية لما تمثله الخطوة من تدخل في حكم القانون. وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من الإجراءات التي أعلنت عنها واشنطن. كما أبدت الأمم المتحدة موقفا مشابها، وقالت إنها ستتابع المسألة. وقال "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "لقد لاحظنا بقلق هذه التقارير حول الأمر التنفيذي الذي يجيز عقوبات ضد أفراد معينين في المحكمة الجنائية الدولية". أضاف "ندرك أنه كانت هناك تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن أي قيود مفروضة على الأفراد سيتم تنفيذها بشكل متسق مع التزامات الدولة المضيفة بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة".

وعلى صعيد متصل، كشفت العديد من المصادر الاخبارية، أن الرئيس "ترامب" هاجم مراراً المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في "لاهاي" لمحاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ولا تتمتع بالاختصاص القضائي إلا إذا كانت دولة عضو غير قادرة أو غير راغبة في مقاضاة هذه الجرائم بنفسها.وقال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يوم الخميس الماضي، خلال مؤتمر صحافي في مقر الخارجية في واشنطن، إن "واشنطن لن تسمح بأن تهدد محكمة صورية، جنودها"، مؤكداً في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية". وأضاف "بومبيو"، أن "العقوبات قد تمتد لتشمل أفراد أسر مسؤولي المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة". وقال: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية". وتابع: "لسنا جزءاً من المحكمة الجنائية الدولية". كما حذر من قرارات المدعية الدولية "ضد إسرائيل"، قائلاً: "المحكمة الجنائية الدولية تريد مقاضاة إسرائيل وهذه إهانة للعدالة". وأضاف أن "إسرائيل صديق حميم لنا ولا يمكن للجنائية الدولية محاكمة من يدافع عن نفسه".

جرائم الحرب الوحشية التي ارتكبتها الولايات المتحدة في أفغانستان

إن معارضة التحقيقات الدولية في جرائم الحرب من قبل الجيش الأمريكي وحلفائه في أفغانستان، تكشف عن مجموعة واسعة من الحقائق التي تريد الحكومة الأمريكية إخفاءها، والتي تؤكد أن الجيش الأمريكي ارتكب خلال احتلاله لأفغانستان الكثير والكثير من الجرائم الوحشية في حق أبناء الشعب الأفغاني الفقير. وحول هذا السياق، كشفت العديد من التقارير أن الحقيقة الكاملة عن جرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال في أفغانستان، أكبر مما يتم تسريبه ونشره، ومع ذلك تمت رؤية حجم الارتباك والهلع الذي انتاب الإدارة الأمريكية، من نشر بعض الوثائق التي تم فيها مراعاة الجانب الأمني وتهديد حياة الجنود وتعرض حياة الجنود والأمن القومي الأمريكي للخطر ! كما ورد في الصحف الأمريكية والالمانية والبريطانية التي نشرت هوامش من تلك الوثائق وليس الحقائق كاملة . وقد سارع وزير، العدوان الأمريكي، "روبرت غيتس"، إلى التعبير عن خطورة النشر، وتهديده لحياة الجنود وما وصفه بالأمن القومي الأمريكي.

لقد كشفت الوثائق المسربة عن حجم وكيفية قيام قوات الاحتلال بقتل مئات المدنيين، إن لم يكن الآلاف في حوادث لم يتم الاعلان عنها، وعن تصاعد هجمات المجاهدين الأفغان، وفي مقدمتهم طالبان، ضد الاحتلال البغيض لبلادهم . ومحاولة اتهام باكستان وايران بدعم المجاهدين، يكشف أيضا عن الأعداء لا يفرقون بين المسلمين، وتقسيمهم إلى متطرفين ومعتدلين، ليس سوى تكتيكا لتفريقهم، وضرب بعضهم ببعض، وإلا فإن استهدافهم جميعا هو الاستراتيجية النهائية للتعاطي معهم. إن ما نشرته، "ذي غارديان" البريطانية و"نيويورك تايمز" الأمريكية و"دير شبيغل" الألمانية، من ملفات وسجلات بلغ عددها 90 ألفا، ليس سوى قطرة من بحر جرائم الإبادة المرتكبة بحق الشعبين الأفغاني والعراقي .وإذا كانت بريطانيا قد فقدت أكثر من 320 جنديا، وزاد عدد القتلى الأمريكان عن الألف جندي، فإن عدد الضحايا الافغان من المدنيين يعدون بشكل غيبي، مئات أو آلاف، كما لو أن حصرهم غير ذي جدوى، أو لا يكتسي أيه أهمية، وهي جريمة أخرى بحق الانسانية، ترتكبها قوات الاحتلال وحكوماتها.

الآثار غير الفّعالة للعقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية

أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جائرة على المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها، يؤكد بما لا يدع للشك مجالا بأن الحكومة الأمريكية ستفعل كل ما في وسعها لمنع إجراء أي تحقيق في وقائع الحرب في أفغانستان. وهنا يمكن القول بأنه لن يكون لهذا العقوبات أي ثمار، بل على العكس من ذلك سوف يكون لها تأثيرات عكسية على الإدارة الأمريكية.

بادئ ذي بدء، معظم قضاة المحكمة الجنائية الدولية هم أناس مشهورون عالمياً، ودورهم كان تحفيز الضمير الإنساني أكثر من اكتساب الثروة ونادرًا ما يكون لديهم أصول كبيرة في حسابات مصرفية أمريكية أو عقارات كبيرة. وبالمثل، من غير المحتمل أن يكون لدى ضحايا الجرائم في أفغانستان الذين تعاونون مع هؤلاء المفتشين أو شهدوا في محكمة العدل الدولية خلال السنوات الماضية، أملاك أو عقارات قابلة للمصادرة من قبل الإدارة الأمريكية. ومن ناحية أخرى، لن يتطلب البحث الفّعال عن الجرائم التي وقعت في أفغانستان منذ أكثر من عقد من الزمان التواجد على أراضي الولايات المتحدة، بل يمكن تتبع مبدأ تلك الجرائم الوحشية في أفغانستان.

وأخيرًا، فإن فرض عقوبات ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية، سوف يقوض ويُضعف في نهاية المطاف واحدة من أكثر الأدوات استخدامًا والأكثر أهمية للسياسة الخارجية الأمريكية. إن هذه العقوبات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية لا يمكن أن تؤدي إلى التعاون الدولي ولهذا فلقد قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إن هذه الخطوة الأمريكية "محاولة غير مقبولة للتدخل في القانون والإجراءات واعتداء على مصالح ضحايا الجرائم، الذين تعتبر المحكمة بالنسبة لهم الأمل الأخير لتحقيق للعدالة".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

جرائم حرب عقوبات محكمة الجنائية أفغانستان ترامب تهديد

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء