الحوثي: مستعدون للذهاب إلى السعودية للتوقيع على وثيقة الحل الشامل

الوقت-أعلن عضو "المجلس السياسي الأعلى" في صنعاء، في اليمن محمد الحوثي، في حوار مع قناة "بي بي سي"، استعداد حكومة صنعاء للذهاب إلى السعودية "للتوقيع على وثيقة الحل الشامل التي عرضها المجلس في حال موافقة الرياض عليها".

وكشف الحوثي عن اتصالات تجري مع "السعودية لإيجاد حل للصراع في اليمن"، غير أنه أوضح أنها "لم ترقَ بعد إلى مرحلة التفاوض".

وأكد القيادي في حركة "أنصار الله" استعداد "حكومة صنعاء" لطرح كل القضايا على طاولة التفاوض "علناً ومن دون مواربة وأمام أجهزة الإعلام".

وعبّر الحوثي عن رغبة المجلس في وقف حقيقي لإطلاق النار، واصفاً قرار وقف إطلاق النار الأخير الذي أعلنه من جانب واحد "التحالف السعودي" بأنه جاء "بغرض الاستهلاك الإعلامي والتسويق السياسي".

وكان الحوثي قال في وقتٍ سابق إن "وثيقة الحل الشامل قدمت حلولاً حقيقية"، مشيراً إلى أن "أغرب سلام هو الابتزاز بالاحتياجات الأساسية ممن يدعي شرعية عدوانه".