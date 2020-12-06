مع استمرار التظاهرات.. ترامب يعلن أن إدارته ستستثمر المزيد في تدريبات الشرطة

الوقت-أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، أن إدارته ستستثمر المزيد في تدريبات شرطة الولايات المتحدة.

ترامب أكد في كلمة له مساء الخميس، أنّ بلاده بحاجة إلى قوّات شرطة "أقوى"، معلناً أن إدارته تعمل على "وضع اللمسات الأخيرة على أمر تنفيذي من شأنه تشجيع إدارات الشرطة على الصعيد الوطني على تلبية أحدث المعايير المهنية لاستخدام القوّة، بما في ذلك تكتيكات التخفيف من التصعيد".

كما تحدث الرئيس الأميركيّ عن أنّه على الجميع "العمل سويّاً لمواجهة التعصب والتحيّز أينما ظهروا"، مبرزاً في الوقت نفسه أنّه "لن نحرز أيّ تقدم ولن نشفِ الجروح من خلال تصنيف عشرات الملايين من الأميركيين المحترمين على أنهم عنصريين".

في سياق متصل، رفض ترامب تغيير أسماء عدد من القواعد العسكريّة بأسماء شخصيّات من الحقبة الكونفدراليّة، بعد مطالبات واسعة بتغييرها.

إلى ذلك تستمرّ الاحتجاجات ضد العنصريّة وعنف الشرطة في مختلف المدن والولايات الأميركيّة، وسط ازدياد المطالب بوقف تمويل الشرطة.

ترامب من جهته، جدد رفضه إيقاف أو تخفيض تمويل الشرطة، متهماً "الديمقراطيين" بإثارة هذه المطالب والعمل على تحقيقها.

وأشار ترامب في تغريدة له على "تويتر" مساء الخميس، إلى أنّ "الديمقراطيين أولاً يحاولون نزع أسلحتك. ثمّ يحاولون أخذ الشرطة الخاصة بك!".

صحيفة "واشنطن بوست" كانت نقلت عن رئيس "مايكروسوفت" براد سميث، قوله إن "الشركة لن تبيع تكنولوجيا التعرف على الوجه لإدارات الشرطة حتى يصدر قانون اتحادي ينظم استخدام هذه التكنولوجيا".

كما صوّتت لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ الأميركيّ على مشروع قانون يهدف إلى منع الرئيس من استخدام القوّات العسكريّة ضدّ المتظاهرين.

يذكر أنّ رئيس أركان القوات الأميركيّة الجنرال مارك ميلي أعرب عن أسفه للظهور بالبدلة العسكريّة إلى جانب ترامب أثناء ذهابه الى كنيسة "سانت جونز" التاريخيّة قرب البيت الأبيض، قبل أيام.

وقال ميلي خلال اعتذاره: "لم يكن يجدر بي أن أكون هناك، وجودي في تلك اللحظة وفي تلك البيئة ولدت انطباعاً بضلوع عسكريّ في السياسة الداخليّة. إنّه خطأ استخلصت منه العبر، وآمل بصدق أن نتمكن جميعاً من التعلّم منه".

كما تستمر في الوقت نفسه، التظاهرات في العديد من الدول ولا سيّما في أوروبا ضد العنصريّة، على خلفيّة مقتل المواطن الأميركي-الأفريقي جورج فلويد على يد الشرطة.

ففي فرنسا انطلقت تظاهراتٌ في مدينة "ليل" حيث تجمّع المتظاهرون في ساحة "الجمهوريّة" للاحتجاج على العنصريّة ووحشيّة الشرطة.

ووقعت مواجهات بينهم وبين الشرطة الفرنسيّة التي حاصرت المتظاهرين وأطلقت باتجاههم الغاز المسيّل للدموع.

كذلك نفّذ عناصر الشرطة الفرنسيّة وقفة احتجاج أمام مخافرهم في الأراضي الفرنسيّة كافة، رفضاً لقرار الحكومة خفض مستوى استخدامهم العنف.