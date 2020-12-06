الحكومة اللبنانية تجتمع بشكلٍ طارىء غداً.. واحتجاجات بسبب تدهور الليرة

الوقت-تعقد الحكومة اللبنانية صباح غدٍ الجمعة جلسة طارئة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الأوضاع النقدية في البلاد.

مراسل الميادين أفاد بأن الحكومة اللبنانية تعقد غداً جلستين قبل الظهر وبعده لمناقشة التطورات المعيشية والاقتصادية.

وشهدت مناطق لبنانية مساء اليوم الخميس، احتجاجات متفرقة من ضمنها قطع للطرقات في العاصمة بيروت، وبينها وبعض المناطق وذلك احتجاجاً على تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل صعود الدولار.

مراسلنا قال إن متظاهرين من منطقة خندق الغميق والأشرفية ووسط بيروت يحتجون على غلاء الأسعار قرب جسر الرينغ وسط بيروت، مشيراً إلى أن "التظاهرة قرب جسر الرينغ تدعو لنبذ الطائفية وتندد بحاكم مصرف لبنان".

كذلك أفاد مراسلنا بتظاهرة لمواطنين في ضاحية بيروت الجنوبية احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن المتظاهرين يرفعون "شعارات تندد بسياسات مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة".

وأكد أنه "لا علاقة لحزب الله وحركة أمل بالدعوة للتظاهر في ضاحية بيروت الجنوبية".