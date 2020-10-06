تجدد الاحتجاجات أمام البيت الأبيض... وإلقاء تمثال كولومبوس في بحيرة

الوقت-أفاد وسائل إعلامية امريكية بأن محتجين غاضبين ألقوا بتمثال كريستوفر كولومبوس في مياه بحيرة في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا.

وتم تحطيم التمثال من قبل محتجين ضد العنصرية على هامش المظاهرات المتواصلة منذ وفاة الأميركي الأفريقي جورج فلويد.

لقطات مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت قيام عدد من الأشخاص بالإطاحة بالتمثال، ثم إشعال النار فيه قبل أن يتم رميه في بحيرة بالحديقة الكائنة في وسط مدينة ريتشموند.

بالتوازي، تحدّث مصادر امريكيةعن تجدد الاحتجاجات المناهضة للعنصرية أمام البيت الأبيض، وعن توافد المواطنين الأميركيين بشكلٍ متزايد إلى محيطه للمشاركة في التظاهرة.

المتظاهرون ضد العنصرية قرب البيت الأبيض رددوا هتفات "لا سلام من دون عدالة"، في وقتٍ شاركت فيه عائلات ضحايا قُتلوا على يد الشرطة الأميركية قرب البيت الأبيض.

وفي سياق متصل قالت مصادر اخرى إن "الرئيس ترامب يحاول افتعال جو من خلال سياساته الخارجية للتأثير على الوضع في الداخل، فهو يحاول التصويب على الصين في ملف حقوق الانسان وأوروبا عبر سحب القوات الأميركي، وبذلك يريد حرف الأنظار محلياً وخارجياً عن الملفات الداخلية.

وأقيمت في مدينة هيوستن بولاية تكساس مراسم تشييع الأميركيّ الأفريقيّ جورج فلويد الذي قضى خنقا على يد شرطيّ في مدينة مينابولس

أسرة فلويد وأصدقاؤه حضروا الجنازة حيث امتلأت الكنيسة بالحضور ورفعت أصوات تراتيل الانجيل كما تمّ تشغيل فيديو لذكريات مشتركة عن حياته.

وفي مدينة سياتل، جاب المتظاهرون شوارع المدينة مرددين الهتافات المنددة بعنصرية الشرطة وممارساتها وذلك قبل أن يجتمع المحتجون في احدى قاعات المدينة مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم بإقرار العدالة في بلادهم.

هذ وطالب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتذار عن تصريحات اتّهم فيها ناشطاً سبعينياً بتلفيق حادث سقوطه في بافالو.

كومو وفي تغريدة عبر تويتر وصف تعليقات ترامب بالمشينة والمقرفة وسأله كومو هل الدم يخرج من رأسه هل كانت أعيننا تكذب علينا؟ مضيفا أن الرجل لا يزال في المستشفى والرئيس يستخفّ به، واصفاً تصريحاته بالقاسية والمتهوّرة.

المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن أكد أن الوقت حان للاستماع إلى الأميركيين وتحقيق العدالة الاجتماعية ووقف التمييز العنصري.

بالتوازي، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين الجنرال تشارلز براون كأول أميركي أفريقي في منصب رئيس أركان القوات الجوية.