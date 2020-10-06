ضربات الاستفتاء الأربعة التي لا يمكن لإقليم كردستان العراق تعويضها

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 19 شوال 1441

إخترنا لكم

إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ"قيصر"؟

إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ"قيصر"؟ الوقت- مع اقتراب تنفيذ قانون "قيصر" في الـ17 من الشهر الحالي يشتد الخناق على الشعب السوري الذي لايزال يقاوم منذ 9 سنوات وحتى كتابة هذه السطور ولم تستطع الولايات المتحدة ولا غيرها ارضاخه لا بالترغيب ولا بالترهيب ولكن واشنطن هذه المرة تلعب لعبة قذرة تستهدف من ...

بعد تهديدات عبّاس الفارغة.. أشتية يُهدد بإعلان قيام الدولة الفلسطينية بما لا يعي السيد أشتية أنّ إعلان قيام الدولة الفلسطينية في هذه الظروف من شأنه الإضرار بالقضية الفلسطينية أكثر من فائدتها، فالأمر لا يتمُّ بين

لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة حكومة الولايات المتحدة إلى جانب السعودية والکيان الصهيوني، التي فشلت في هزيمة المقاومة اللبنانية على الأرض، من أجل خلق الفوضى في لبنان وإضعاف حزب الله، وجَّهت خططها نحو زعزعة الاستقرار وتقويض سلطة الحكومات المركزية في لبنان، عبر تفجير المشاكل الاقتصادية في هذا البلد.

الحزب الجمهوري المضطرب تحت قيادة ترامب في الأشهر الحالية التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تتزايد تحديات ترامب للبقاء في البيت الأبيض.

السلطة الفلسطينية تعيش في مفترق طرق تاريخي، فإما المواجهة أو الانهيار الوقت- يبدو أن السلطة الفلسطينية تعيش هذه الايام في مأزقًا سياسيًا واقتصاديًا وذلك عقب إعلان الكيان الصهيوني عن خططه التوسعية للنظام الصهيوني، ويبدو أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، هو قبول اقتراح حركة "حماس" والجهاد الإسلامي لتشكيل قيادة وطنية مشتركة لمواجهة الكيان الإسرائيلي

أخبار

بيونغ يانغ للأميركيين: لا تدسوا أنوفكم كي لا تواجهوا أموراً غير سارة!

بيونغ يانغ للأميركيين: لا تدسوا أنوفكم كي لا تواجهوا أموراً غير سارة!

الوقت-ذكرت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ليس لديها حق التعليق على الشؤون

الحكومة السورية تكافح التهريب: ضبط المعابر والمناطق الحدودية الوقت-أقر مجلس الوزراء السوري يوم أمس الأربعاء، إجراءات جديدة لمكافحة

"المونيتور": الصين تبدي اهتماماً أكبر بسوريا في ظل التوتر مع أميركا

الجيش الأميركي ينتشر في واشنطن... وحملة إزالة التماثيل مستمرة الوقت-أفادت وسائل إعلامية أمريكية بأن شرطة لوس أنجلوس أوقفت 7 من

ترامب يرفض إزالة أسماء الجنرالات: إحترموا الجيش! الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه القاطع لإزالة أسماء جنرالات كونفدراليين عن قواعد

الناتو: الصين تقترب من الغرب.. وعلى بريطانيا مراجعة علاقتها بـ"هواوي" الوقت-قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إن

تجدد الاحتجاجات أمام البيت الأبيض... وإلقاء تمثال كولومبوس في بحيرة الوقت-أفاد وسائل إعلامية امريكية بأن محتجين غاضبين ألقوا بتمثال كريستوفر

وزير الخارجية الألماني: الاتحاد الأوروبي ونحن ضد "خطة الضم" الوقت-وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأربعاء، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حاملاً

دياب: "إسرائيل" تريد افتعال فتنة في لبنان للتغطية على خطة الضم الوقت-قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الأربعاء، إن لبنان مرّ "بقطوع خطر آخر الأسبوع الماضي،

روحاني: سنرفع قدراتنا العسكرية شاءت واشنطن أم أبت الوقت-أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده سترفع مستوى دفاعها

تحرك روسي صيني في الأمم المتحدة: لمواجهة تفعيل العقوبات على طهران الوقت- بدأت روسيا والصين تحركاً في الأمم المتحدة لمواجهة زعم واشنطن أن بمقدورها

غانتس يدرس خطة "الضم" مع المستوطنات: نعمل دائماً بالتنسيق مع الأميركيين الوقت-في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لضم أراضٍ في الضفة الغربية، اجتمع بحسب وسائل إعلام إسرائيلية

عبدالله الثاني: إغلاق البلد من جديد هو أسوأ شيء قد يحدث للأردن الوقت- أكّد الملك عبدالله الثاني أن الأردن تتعامل مع أزمة كورونا حتى اللحظة بأقل الخسائر

برلمان تونس يسقط لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار عن حقبة الاستعمار الوقت-أسقط البرلمان التونسيّ لائحة تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسميّ

"غرافيتي" لفلويد ... من الشعب الفلسطيني المضطهد إلى المضطهدين الأميركيين الوقت- رسم فنان في فلسطين المحتلة جدارية عملاقة على جدار الفصل العنصري في

"نيويورك تايمز": الاحتجاجات تحتل إعلانات فيسبوك بملايين الدولارات الوقت-رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنه من غير المستغرب أن تصبح الاحتجاجات علفاً

ايران تصنّع محركات للطائرات المدنية الوقت- أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية علي عابد زاده عن برنامج

موسوي: من واجبنا سماع صرخات الشعب الأميركي ضد الظلم الوقت- أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، عباس موسوي،

الخزعلي: "العصائب" ستغلق مكاتبها في وسط وجنوب العراق تجنباً لفتنة تُحضّر الوقت-قرّر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، إغلاق

ترامب يشكك: سقوط متظاهر مسنّ أرضاً على يد الشرطة حادث ملفق الوقت-لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى أن المتظاهر السبعينيّ

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

وزير الخارجية الألماني: الاتحاد الأوروبي ونحن ضد "خطة الضم"

ترامب يرفض إزالة أسماء الجنرالات: إحترموا الجيش!

بعد تهديدات عبّاس الفارغة.. أشتية يُهدد بإعلان قيام الدولة الفلسطينية

الناتو: الصين تقترب من الغرب.. وعلى بريطانيا مراجعة علاقتها بـ"هواوي"

ضربات الاستفتاء الأربعة التي لا يمكن لإقليم كردستان العراق تعويضها

غانتس يدرس خطة "الضم" مع المستوطنات: نعمل دائماً بالتنسيق مع الأميركيين

ما هي طبيعة خطة مصر المقترحة لحل الأزمة الليبية؟

الحكومة السورية تكافح التهريب: ضبط المعابر والمناطق الحدودية

الحزب الجمهوري المضطرب تحت قيادة ترامب

السلطة الفلسطينية تعيش في مفترق طرق تاريخي، فإما المواجهة أو الانهيار

الجيش الأميركي ينتشر في واشنطن... وحملة إزالة التماثيل مستمرة

تجدد الاحتجاجات أمام البيت الأبيض... وإلقاء تمثال كولومبوس في بحيرة

خلافات طالبان مع الحكومة الأفغانية أكبر من خلافاتها مع أمريكا

ما حقيقة المهمة الإسرائيلية في مشروع "نيوم" السعودي؟

طبول الحرب تقرع في ادلب

موسم جديد من الإصلاحات المتسلسلة في الحشد الشعبي؛ الأهداف والنتائج

الصين: سنجعل أي مصل لفيروس كورونا "منفعة عامة عالمية"

عندما يعجز كيان الاحتلال

أخر التطورات الميدانية في الجبهات الوسطى اليمنية؛ انهيارات متواصلة لقوات تحالف العدوان في جنوب غرب محافظة الجوف

لماذا العراق قلق من إفتتاح سد اليسو؟

أميركا: استمرار التظاهرات ضد عنصريّة الشرطة ومطالبات بإصلاح القانون الجنائيّ

السيد عبد الملك الحوثي؛ من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع

غانتس يدرس خطة "الضم" مع المستوطنات: نعمل دائماً بالتنسيق مع الأميركيين

من نصح ترامب بالاختباء في الملجأ؟

الناتو: الصين تقترب من الغرب.. وعلى بريطانيا مراجعة علاقتها بـ"هواوي"

دياب: "إسرائيل" تريد افتعال فتنة في لبنان للتغطية على خطة الضم

قبل الخروج الأمريكي المُرتقب.. هل يحزم الكيان أمتعته أيضاً؟

إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ"قيصر"؟

موقع الوقت يحلل السقطة الجديدة لتقرير الوكالة الدولية..وكالة التجسس الذرية

"أوبك+" تقرر تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط

مقبرة الدواعش الجديدة في العراق، جنوب صلاح الدين وغرب العاصمة بغداد

خرق الهدنة شمال غرب سوريا وانعكاساته على اتفاق موسكو

خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القدس العالمي

72 عاماً علی نکبة فلسطين؛ وعد الحرية أقرب من أي وقت مضى

إلى متى ستبقى إسرائيل على قيد الحياة.. نبوءة غربية ترسم نهايتها

العلاقات الأردنية - الاسرائيلية في ضوء محاولات ضم أجزاء من الضفة

دعوات لحل البرلمان التونسي.. فهل تنجح الثورة المُضادة؟

مسيرات إلكترونية وأعلام سوداء؛ البراكين الثائرة الفلسطينية تُحيي "يوم النكبة"

صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات

من قتل السفير الصيني.. الكيان أم أمريكا؟

رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني؛ القوات المسلحة سترد بشكل حاسم على أي خطأ يرتكبه العدو

أزمة كورونا تنذر بمستقبل "هشّ" لحقوق الأطفال حول العالم

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟

رسائل خطاب الاخیر للسید حسن نصرالله: الكيان يلعب في الوقت الضائع وقوّة المُقاومة تتعاظم

ماذا يعني ضم "اسرائيل" لمنطقة الأغوار؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

ضربات الاستفتاء الأربعة التي لا يمكن لإقليم كردستان العراق تعويضها

الخميس 19 شوال 1441
 
 
 
 
 
ضربات الاستفتاء الأربعة التي لا يمكن لإقليم كردستان العراق تعويضها
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- في هذه الأيام ، يعاني إقليم كردستان العراق من حالة حرجة وطارئة أكثر من أي وقت مضى ، وربما تواجه الإدارة السياسية والاقتصادية لشمال العراق العديد من المشاكل للحكومة المحلية في هذه المنطقة أكثر من أي وقت مضى أيضاً ، والسؤال الآن هو لماذا خضع إقليم كردستان لمثل هذه الوضعية الصعبة؟ ومما لا شك فيه أنه للجواب على هذا السؤال يجب البحث عنه بكلمة واحدة ، ألا وهي "الاستفتاء على الاستقلال".

في 25 سبتمبر عام 2017 ، أجرى الأكراد العراقيون ، بقيادة مسعود بارزاني ، استفتاءً على استقلال إقليم كردستان ، ولكن على الرغم من التصويت الإيجابي بنسبة 93 في المائة من المواطنين على الاستقلال ، أصبح الحدث ككعب أخيل لإقليم كردستان ، ورسميًا فان العديد من الإنجازات التي حققتها أربيل بعد عام 2003 ، أصبحت منتهية بين عشية وضحاها ؛ وفي يوم 17 أكتوبر عام 2017 ، فقد الأكراد السيطرة على كركوك والعديد من المناطق الأخرى المتنازع عليها في أقل من بضع ساعات والتي كانت تحت سيطرتها بعد عام 2003 ، بل وتم تهديد وجود إقليم كردستان كدولة اتحادية.

لكن الجدير بالذكر أنه في الأيام الأخيرة أصدر مكتب مسعود بارزاني ، الرئيس السابق لإقليم كردستان العراقي والزعيم الحالي للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي ، بياناً دافع عن الاستفتاء ، واصفاً إياه بأنه حدث سيحفر في أذهان الأكراد ، وعلى عكس هذا البيان ، فإن الحقائق الميدانية تُظهر صورة مختلفة كلياً ، تختلف عن هذا الادعاء ، وفي الواقع ، يمكن الآن تقييم فشل الاستفتاء بالنسبة للأكراد على أربعة مستويات أساسية:

الاستفتاء وضياع الثقة بين بغداد وأربيل

الضربة الأهم التي تواجه اجراء استفتاء أكراد العراق على الاستقلال ، هي فقدان الثقة بين الحكومة المركزية وأربيل ، إذا كان الأكراد في الماضي جزءًا لا يمكن استبداله من الحكومة العراقية ، ففي الوضع الحالي في بغداد ، فإن الأكراد ليس لديهم تلك القوة والنفوذ السابقين ، وإذا كان يتم في الماضي إدخال جميع الشؤون إلى البرلمان على أساس اتفاق مبدئي مع الأكراد ، فلا يتم الآن الاهتمام كثيراً بمرادهم ، وعلى صعيد آخر ، تتبع الحكومة المركزية العراقية سياسة أكثر صرامة في التعامل مع الأكراد ، بالنظر إلى الاستفتاء على الاستقلال ، والذي يمكن رؤيته مؤخراً في قطع  ميزانية إقليم كردستان ، وفي الواقع ، يعتبر الاستفتاء على الاستقلال عاملاً رئيسياً وجذرياً في قطع التمويل ومشكلات دفع الأجور للموظفين في إقليم كردستان.

إعادة احياء الخلافات الداخلية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين

في السنوات التي تلت عام 2003 ، وضع الحزبان ، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق ، ضغائنهما التاريخية والممتدة لعدة عقود ، جانباً ، من أجل بناء حكومة موحدة ومستقلة في إطار الدستور العراقي الجديد ، وبمرور الوقت ، مع اندماج العديد من المؤسسات ، أصبحت قضية الحكومة الادارية أقل وأقل بريقاً ، ومع ذلك ، في أعقاب الاستفتاء ، أصبح المشهد السياسي في إقليم كردستان مرة أخرى ساحة للتنافس بين الحزبين الرئيسيين والعودة إلى ظروف الإدارتين.

كما ألقى الاتحاد الوطني الكردستاني باللوم على عائلة البرزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي في المشاكل الحالية وقطع الميزانية ، وقال إنه إذا لم يحدث ذلك ، فكانوا سيظلون يسيطرون على كركوك والعديد من المناطق الأخرى ، وبالإضافة إلى ذلك ، أصبح حزب الاتحاد الآن شديد المركزية ويريد التفاعل الجيد مع بغداد ، ومؤخراً نوقشت مسألة إنشاء منطقة حكم ذاتي في السليمانية تحت قيادة هذا الحزب بجدية ، ومع ذلك ، يمكن القول إن استفتاء الاستقلال قد أحيا الصراعات داخل الحزبين والادارتين في شمال العراق مجدداً.

أزمة اقتصادية كبيرة وعدم القدرة على تأمين أجور الموظفين

ويمكن تقييم نتيجة سلبية أخرى لاستفتاء الاستقلال من حيث عدم قدرة أربيل على دفع رواتب موظفي إقليم كردستان ، ففي الأشهر الأخيرة ، أرسلت بغداد ميزانية قدرها 450 مليون دولار إلى أربيل لدفع رواتب موظفي الإدارة الفيدرالية ، ولكن في الوضع الجديد ، ومع تخاذل أربيل في دفع أموال النفط إلى بغداد ، لن تقوم الحكومة المركزية بتخصيص أموال رسميًا لهم بعد الان ، ونتيجة لذلك ، تواجه حكومة إقليم كردستان الآن أزمة كبيرة في عدم القدرة على الدفع ، وقد زاد هذا بشكل كبير من عدم الرضا داخل المنطقة ، وفي الأسابيع القليلة الماضية ، شهدنا احتجاجات واستياء المواطنين من حكومة الإقليم.

تعتيم العلاقات مع الدول الأجنبية

يمكن أن يكون للتأثير السلبي الآخر للاستفتاء على الاستقلال ، سواد علاقات أربيل مع جيرانها والدول المجاورة ، التي سارعت إلى مساعدتهم في الأيام صعبة كثيراً ، وفي الواقع ، جعل إجراء كل هذه الاستفتاءات من المستحيل على إيران وتركيا الحصول التعاون مع حكومة إقليم كردستان على هذا المستوى ، فعلى سبيل المثال ، في عام 2014 ، عندما قطعت حكومة نوري المالكي ميزانية أربيل ، كان أردوغان هو الذي منح قرضًا بمليارات الدولارات لحكومة مسعود بارزاني ، وكانت إيران أول دولة هرعت لمساعدة أربيل في محاربة داعش ، ولكن في الوضع الحالي ، وبسبب الجهود المبذولة للحصول على الاستقلال عن بغداد ، لا طهران ولا أنقرة على استعداد للتعاون مع الأكراد ، وفي غضون ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني ، اللذان يدعيان دعم استقلال الأكراد ، لم يساعداها فقط ، بل تركاها في وسط المشاكل ، وفي الواقع سقط الأكراد مرة أخرى ضحية التهور والثقة الداخليين في الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

كردستان العراق

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء