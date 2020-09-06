ايران تصنّع محركات للطائرات المدنية

الوقت- أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية علي عابد زاده عن برنامج عمل جار لتصنيع محركات للطائرات المدنية محليا لغاية نهاية العام الجاري (الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس 2021) والتي لم تكن متاحة من قبل بسبب الحظر.

وقال عابد زاده، في تصريح اليوم الثلاثاء خلال مراسم احتفالية بمناسب بدء تسيير رحلات داخلية في مطار بيام بمدينة كرج مركز محافظة البرز /غرب طهران/، إنه في هذا السياق حقق خبراءنا نجاحات في تصنيع أجزاء محركات لطائرات مدنية وهو ما أثار غضب الاميركيين حيث وجهوا تهديدات لاعاقتنا عن هذه النشاطات.

واضاف: إن النخبة في البلاد يعملون حاليا على تصنيع محركات للطائرات المدنية وسينتهي العمل منه لغاية نهاية العام الجاري (حسب التقويم الايراني) وهو من إبداع خبير ايراني ولم يتم اقتباسه من أي بلد.

وتابع: إن مواصلة هذا المسار سيثمر عن تحقيق الانتصار على الاعداء.