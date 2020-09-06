موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 18 شوال 1441

إخترنا لكم

بعد تهديدات عبّاس الفارغة.. أشتية يُهدد بإعلان قيام الدولة الفلسطينية

بعد تهديدات عبّاس الفارغة.. أشتية يُهدد بإعلان قيام الدولة الفلسطينية بما لا يعي السيد أشتية أنّ إعلان قيام الدولة الفلسطينية في هذه الظروف من شأنه الإضرار بالقضية الفلسطينية أكثر من فائدتها، فالأمر لا يتمُّ بين

لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة حكومة الولايات المتحدة إلى جانب السعودية والکيان الصهيوني، التي فشلت في هزيمة المقاومة اللبنانية على الأرض، من أجل خلق الفوضى في لبنان وإضعاف حزب الله، وجَّهت خططها نحو زعزعة الاستقرار وتقويض سلطة الحكومات المركزية في لبنان، عبر تفجير المشاكل الاقتصادية في هذا البلد.

الحزب الجمهوري المضطرب تحت قيادة ترامب في الأشهر الحالية التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تتزايد تحديات ترامب للبقاء في البيت الأبيض.

السلطة الفلسطينية تعيش في مفترق طرق تاريخي، فإما المواجهة أو الانهيار الوقت- يبدو أن السلطة الفلسطينية تعيش هذه الايام في مأزقًا سياسيًا واقتصاديًا وذلك عقب إعلان الكيان الصهيوني عن خططه التوسعية للنظام الصهيوني، ويبدو أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، هو قبول اقتراح حركة "حماس" والجهاد الإسلامي لتشكيل قيادة وطنية مشتركة لمواجهة الكيان الإسرائيلي

إكتمال الكابينة الوزارية العراقية؛ الوحدة السياسية للانتقال من الأزمة تمكنت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من إستكمال الكابينة الوزارية في 6 يونيو 2020.

أخبار

تحرك روسي صيني في الأمم المتحدة: لمواجهة تفعيل العقوبات على طهران

تحرك روسي صيني في الأمم المتحدة: لمواجهة تفعيل العقوبات على طهران

الوقت- بدأت روسيا والصين تحركاً في الأمم المتحدة لمواجهة زعم واشنطن أن بمقدورها

غانتس يدرس خطة "الضم" مع المستوطنات: نعمل دائماً بالتنسيق مع الأميركيين الوقت-في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لضم أراضٍ في الضفة الغربية، اجتمع بحسب وسائل إعلام إسرائيلية

عبدالله الثاني: إغلاق البلد من جديد هو أسوأ شيء قد يحدث للأردن الوقت- أكّد الملك عبدالله الثاني أن الأردن تتعامل مع أزمة كورونا حتى اللحظة بأقل الخسائر

برلمان تونس يسقط لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار عن حقبة الاستعمار الوقت-أسقط البرلمان التونسيّ لائحة تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسميّ

"غرافيتي" لفلويد ... من الشعب الفلسطيني المضطهد إلى المضطهدين الأميركيين الوقت- رسم فنان في فلسطين المحتلة جدارية عملاقة على جدار الفصل العنصري في

"نيويورك تايمز": الاحتجاجات تحتل إعلانات فيسبوك بملايين الدولارات الوقت-رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنه من غير المستغرب أن تصبح الاحتجاجات علفاً

ايران تصنّع محركات للطائرات المدنية الوقت- أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية علي عابد زاده عن برنامج

موسوي: من واجبنا سماع صرخات الشعب الأميركي ضد الظلم الوقت- أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، عباس موسوي،

الخزعلي: "العصائب" ستغلق مكاتبها في وسط وجنوب العراق تجنباً لفتنة تُحضّر الوقت-قرّر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، إغلاق

ترامب يشكك: سقوط متظاهر مسنّ أرضاً على يد الشرطة حادث ملفق الوقت-لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى أن المتظاهر السبعينيّ

السلطات البحرينية تطلق سراح الناشط نبيل رجب الوقت-قال محمد الجيشي محامي الناشط البحريني البارز في الدفاع عن حقوق

محللون امريكيون: المزيد من الفوضى في حال فوزه.. ترامب يسعى لردع موسكو وبكين الوقت-قال الكاتب والناشط السياسي الأميركي ستيف غولدفيلد، إن الرئيس الأميركي

بيونغ يانغ تقطع "الخطوط الساخنة" مع سيول الوقت-أعلنت كوريا الشمالية أنها ستقطع الخطوط الساخنة للتواصل مع كوريا الجنوبية في

الغنوشي: الأغلبية الحكومية ليست الأغلبية البرلمانية الوقت-أكّد رئيس البرلمان التونسي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن المشهد البرلماني

السفير الإيراني في فنزويلا: وصول السفن يعزز قدرة كراكاس على مكافحة كورونا

طرقات البيت الأبيض مغلقة... وتكساس تشيّع فلويد اليوم الوقت-أفادت وسائل إعلامية أمريكية بأن مختلف الطرقات المحيطة بالبيت الأبيض أُغلقت

من نصح ترامب بالاختباء في الملجأ؟ الوقت-نصح عناصر المخابرات الأميركية، الرئيس دونالد ترامب، خلال الاحتجاجات أمام

وصول طائرة إيرانية محملة بمساعدات إنسانية إلى فنزويلا الوقت-وصلت إلى فنزويلا عصر اليوم مساعدات إنسانية من إيران لمساعدتها في مكافحة

العاروري: إشعال الفتنة الطائفية في لبنان من مصلحة "إسرائيل" وأميركا الوقت-قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري

العالِم مجيد طاهري في طهران بعد اعتقاله في الولايات المتحدة الوقت-عاد العالم الإيراني مجيد طاهري صباح اليوم الإثنين إلى إيران، بعدما

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ايران تصنّع محركات للطائرات المدنية

الخزعلي: "العصائب" ستغلق مكاتبها في وسط وجنوب العراق تجنباً لفتنة تُحضّر

لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة

إكتمال الكابينة الوزارية العراقية؛ الوحدة السياسية للانتقال من الأزمة

عبدالله الثاني: إغلاق البلد من جديد هو أسوأ شيء قد يحدث للأردن

"نيويورك تايمز": الاحتجاجات تحتل إعلانات فيسبوك بملايين الدولارات

الحزب الجمهوري المضطرب تحت قيادة ترامب

تحرك روسي صيني في الأمم المتحدة: لمواجهة تفعيل العقوبات على طهران

ترامب يشكك: سقوط متظاهر مسنّ أرضاً على يد الشرطة حادث ملفق

غانتس يدرس خطة "الضم" مع المستوطنات: نعمل دائماً بالتنسيق مع الأميركيين

ما هي طبيعة خطة مصر المقترحة لحل الأزمة الليبية؟

بعد تهديدات عبّاس الفارغة.. أشتية يُهدد بإعلان قيام الدولة الفلسطينية

موسوي: من واجبنا سماع صرخات الشعب الأميركي ضد الظلم

السلطة الفلسطينية تعيش في مفترق طرق تاريخي، فإما المواجهة أو الانهيار

هل حُلت مشكلة "سد النهضة"؟

نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟

السفيرة شيا والتدخل في الشؤون اللبنانية؛ عن ماذا تبحث؟

رداً على الصين.. جونسون يلوح بمنح جوازات سفر والجنسية لسكان هونغ كونغ

50 ولاية و 580 مدينة أمريكية تعيش في حالة اضطراب؛ لماذا توسعت رقعت الاحتجاجات في الولايات المتحدة؟ + صور

تظاهرة في تل أبيب رفضاً لضم سلطات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية

"أوبك+" تقرر تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط

التظاهرات تعمّ العالم رفضاً للعنصرية في أميركا

العالِم مجيد طاهري في طهران بعد اعتقاله في الولايات المتحدة

قانون قيصر؛ عن ماذا تبحث واشنطن في سوريا؟

مادورو يعلن تضامن بلاده مع الشعب الأميركي المنتفض

حلفاء الولايات المتحدة العرب غير قادرين على التماشي مع استراتيجية الضغط الأقصى ضد إيران

زوكربرغ يخضع لضغط موظفيه: سأعيد النظر بمنشورات ترامب!

أخر التطورات الميدانية في الجبهات الوسطى اليمنية؛ انهيارات متواصلة لقوات تحالف العدوان في جنوب غرب محافظة الجوف

الجيش السوري وأهالي "أبو راسين" بالحسكة يجبرون رتلاً عسكرياً أميركياً على التراجع

ميركل: أسلوب ترامب مثير للجدل ومقتل فلويد فظيع

مقبرة الدواعش الجديدة في العراق، جنوب صلاح الدين وغرب العاصمة بغداد

سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات

حماس والموقف من تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة

رسائل خطاب الاخیر للسید حسن نصرالله: الكيان يلعب في الوقت الضائع وقوّة المُقاومة تتعاظم

خفايا الصراعات القادمة في خطاب السيد حسن نصرالله

عدد وفيات كورونا في أميركا يتخطى الـ100 ألف

العثور على جثة السفير الصيني لدى الكيان الإسرائيلي داخل مقر إقامته

وفيات كورونا تتزايد في البرازيل.. والصين تسجّل إصابات جديدة

"أفريكا إنتلجنس": ابن سلمان حاول إقناع رئيس موريتانيا بتفعيل علاقاته مع "إسرائيل"

شركة "رينو" تعلن إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة في العالم

إحراق مقرّ للشرطة الأميركية في مينيابوليس والاحتجاجات تشمل أوهايو

الأولى من خمسة... ناقلة النفط الإيرانية "فورتشن" تصل فنزويلا الأحد

فاخر ومُكلف ولكنه غير مجدي... رواية مشتري الأسلحة الأمريكية

كوريا الشمالية تعتزم تعزيز قدراتها في مجال "الردع النووي"

متجاوزة الألف إصابة.. مصر تسجل أعلى عدد إصابات يومي بكورونا

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

السلطة الفلسطينية تعيش في مفترق طرق تاريخي، فإما المواجهة أو الانهيار

الأربعاء 18 شوال 1441
 
 
 
 
 
السلطة الفلسطينية تعيش في مفترق طرق تاريخي، فإما المواجهة أو الانهيار

مواضيع ذات صلة

تظاهرة في تل أبيب رفضاً لضم سلطات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- على الرغم من المعارضة والتحذيرات العالمية من المؤامرة الصهيونية الجديدة لضم الضفة الغربية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" يوم الأحد الماضي، أنه سوف يتسلم جميع المستوطنات الصهيونية التي تم بناؤها قبل عدة أشهر بحلول بداية الشهر المقبل. كما ادعى "نتنياهو" أن احتلال أراض فلسطينية أخرى على الضفة الغربية لنهر الأردن، الذي ظل قيد المناقشة لقرون، سيستغرق وقتًا أطول ولن يكون ممكنًا حتى بداية يوليو القادم.

ضرورة تبني استراتيجية وطنية ضد خطة الكيان الصهيوني

نظراً لاستعداد الكيان الصهيوني لبدء عملية ضم 30٪ من الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة، فإنه من الضروري أن تتبنى جميع الجماعات الفلسطينية استراتيجية مشتركة ووطنية أكثر من أي وقت مضى. وفي هذا الصدد ، قدمت جماعات المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي مقترحات لحركة "فتح" لتبني استراتيجية وتعيين قيادة وطنية مشتركة. وهنا يرى العديد من الخبراء السياسيين أن السلطة الفلسطينية تعيش هذه الايام في مأزقًا سياسيًا واقتصاديًا وذلك عقب إعلان الكيان الصهيوني عن خططه التوسعية للنظام الصهيوني، ويبدو أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، هو قبول اقتراح حركة "حماس" والجهاد الإسلامي لتشكيل قيادة وطنية مشتركة لمواجهة الكيان الإسرائيلي واتخاذ إجراءات عملية ضده. وإنها خطة هذا الكيان الغاصب التوسعية.

في الواقع، فإنه بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية العديدة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، والتي دفعتها إلى حافة الإفلاس، فهي الان غير قادرة سياسياً على منع الكيان الصهيوني من تنفيذ خطة الضم، ويبدو أن موقفها بقطع تعاونها الأمني مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، لن يكون له تأثير على القرار الذي اتخذه هذا الكيان الغاصب بضم أجزاء من الضفة الغربية. لذلك، إذا لم تُظهر هذه السلطة الفلسطينية الإرادة القوية لمعارضة خطة الضم الصهيونية، فسوف تصل في نهاية المطاف بلا شك إلى طريق مسدود، وبالتالي لن يكون لها مستقبل مشرق.

وفي هذه الأثناء، يبدو أن اقتراح حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي لحركة "فتح" لتشكيل قيادة وطنية مشتركة لمواجهة جميع مؤامرات الكيان الصهيوني، سيوفر لـ"محمود عباس" فرصة جيدة لإنقاذ السلطة الفلسطينية من الطريق المسدود الذي وصلت إليه مؤخراً؛ لأنه بقبول هذا الاقتراح، سيتمكن "محمود عباس" من تحسِّين الوزن السياسي للسلطة الفلسطينية، التي قل دورها بشكل كبير خلال الفترة الماضية في المعادلات الفلسطينية، وهذا القبول أيضا سوف يعزز  مكانة حركة "فتح" وسوف يعيد رونقها في هذه اللحظة التاريخية بين الجمهور الفلسطيني. ومما لا شك فيه أن جميع الفلسطينيين، بما في ذلك سكان قطاع غزة والضفة الغربية، يتخذون اليوم إجراءات أكثر جدية من أي وقت مضى، وبالنظر إلى نتائج التسوية وخيارات المقاومة ضد الكيان الصهيوني، فإنه من المتوقع أن تدخل جميع الفصائل الفلسطينية المختلفة في صراعات مستقبلة مع الكيان الصهيوني الغاصب. لكن حركة "فتح" لم تستجب بعد للاقتراح وما زالت تقاوم عمليات الضغط من قبل الشعب والجماعات الفلسطينية.

الجدير بالذكر، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية"، دعا يوم أمس الإثنين، إلى بناء استراتيجية وطنية متكاملة مكونة من 4 محاور، بهدف مواجهة الأخطار والتحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال مداخلة في الندوة السياسية الإلكترونية "من النكبة إلى النكسة.. العودة القرار والخيار"، داعيًا في أولى عناصر استراتيجيته إلى الاتفاق على برنامج وطني متوافق عليه خارج اتفاقية أوسلو، وإنهاء العمل نهائيًا باتفاقية أوسلو وملحقاتها الأمنية والاقتصادية. وفي العنصر الثاني من الاستراتيجية، طالب بالعمل على إطلاق مشروع المقاومة الشاملة ضد الاحتلال، المقاومة الشعبية والجماهيرية والإعلامية والسياسية والاقتصادية، وعلى رأسها المقاومة المسلحةكما أشار "هنية" إلى أن العنصر الثالث يتمثل في الاتفاق على إعادة بناء منظمة التحرير لتضم كل الفصائل الوطنية والإسلامية، ولتشكل القيادة الناظمة للشعب الفلسطيني، لأن المنظمة بوضعها الحالي ومسارها الحالي شبه معطلة، ولا يمكن أنْ نعتبر جسم المنظمة بعافية ما دامت هي بهذا الوضع. وأوضح "أننا لا ندعو إلى إيجاد بديل للمنظمة، لكن لا نقبل استمرار اختطاف منظمة التحرير تحت عنوان الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن العنصر الرابع يتمثل في بناء كتلة إقليمية ببعدها العربي والإسلامي تشكل شبكة أمان للموقف الفلسطيني القائم على التمسك بالثوابت.

وشدد "هنية" على أنه في ظل التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، هناك 3 مشتركات بيننا وبين الأردن، لافتًا إلى أن المشترك الأول يتمثل في أن تداعيات النكبة والنكسة التي عانت منها فلسطين كان لها تداعياتها وآثار على الأردن الشقيق.وأشار إلى أن المشترك الثاني هو أن التهديدات الإستراتيجية التي تمر بها القضية الفلسطينية هي التهديدات الاستراتيجية ذاتها التي تعيشها المملكة الأردنية الهاشمية، مبينًا أن المشترك الثالث يتمثل في الموقف الثابت فلسطينيًا وأردنيًا التي ترفض صفقة القرن وخطة التوطين والتنازل عن الحقوق الوطنية الفلسطينية. وأكد "هنية" على أن خطة الضم الصهيونية تهدد الأردن كما تهدد فلسطين والعديد من دول الجوار لفلسطين، مضيفًا: لكن الأردن في عين العاصفة كما هي القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أننا نتحدث عن مشروع صهيوني مدعوم أمريكيًا قائم على نظرية بائسة وهي التوطين والوطن البديل والقدس عاصمة موحدة للكيان.

دعم الغرب للكيان الصهيوني

لقد أظهرت السياسات الغربية تجاه القضية الفلسطينية بالفعل أن الحكومات الغربية تتماشى بشكل عام مع سياسات الكيان الصهيوني، ونظراً لإنتشار "لوبي" هذا الكيان الواسع والقوي في العواصم الغربية، فإن الحكومات الأوروبية المختلفة لم تنتقد سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وهذا الامر يؤكد عدم صدق هذه الحكومات تجاه القضية الفلسطينية، وأنهم يقدمون الكثير من المساعدات من وراء الكواليس لتحقيق أهداف هذا النظام الغاصب. ومن ناحية أخرى، فإن السياسات الإعلامية التي تنتهجها تلك الدول الغربية، يدين في بعض الاحيان خطط الاستيطان التي يقوم بها الكيان الصهيوني وهذا الامر يرجع لسببين هامين يتمثلان في حفظ مكانة الحكومات الغربية وخوفها من الاحتجاجات الفلسطينية والصراعات المسلحة التي يقوم بها أبطال المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

وبناء على ذلك، لا يمكن للفصائل الفلسطينية، تحت أي ظرف من الظروف، الاعتماد على المظاهر السياسية للحكومات الغربية ومواقفها ضد خطط الكيان الصهيوني والدخول في حوار وتفاعل معها بهدف الضغط على قادة "تل أبيب" ومنعهم من من تنفيذ خططهم التوسعية. وفي الوقت نفسه، فإن انسحاب الفصائل الفلسطينية من المقاومة والانخراط مع الغرب لزيادة الضغط على الكيان الصهيوني، لن يمنع هذا الكيان الغاصب من تنفيذ خططه فحسب، بل سيوفر أيضًا له وقتًا جيدًا لتحقيق أهدافه الخبيثة، كما يعفي الأوروبيين من الإدانة اللفظية للصهاينة، لأن الغرب سيضمن عدم وجود خيار للمقاومة.

الخلاصة

بشكل عام، يبدو أن الجماعات الفلسطينية ليس لديها خيار فعّال في هذه اللحظة التاريخية، سوى الاستمرار في مقاومة الكيان الصهيوني، والقبول بالخطط المقترحة من قبل حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي، وذلك من أجل توفير العيش الكريم لأبناء الشعب الفلسطيني،. ولهذا فإنه ينبغي على رئيس السلطة الفلسطنية "محمود عباس" القبول بهذه الخطة لإنقاذ السلطة الفلسطينية من المأزق الذي تعيش فيها حالياً. وفي الوقت نفسه، وبالنظر إلى سجل الإجراءات والمواقف الغربية تجاه القضية الفلسطينية والاختلاف الواضح بين مواقفهم وأفعالهم في هذا الصدد، فإن الاعتماد على الحوار مع الغرب للضغط على الكيان الصهيوني يبدو غير منطقي تمامًا.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

خطط مؤامرات اقتراح حماس محمود عباس تل أبيب الغرب ضغط حركة مواجهة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء