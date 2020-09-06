الغنوشي: الأغلبية الحكومية ليست الأغلبية البرلمانية

الوقت-أكّد رئيس البرلمان التونسي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن المشهد البرلماني لأحزاب حاكمة يعارض بعضها بعضاً ليس أمراً طبيعياً ولا يمكن أن يستمرّ طويلاً.

وقال الغنّوشي إنّ الأغلبية الحكومية ليست الأغلبية البرلمانية وهو ما يجعل الأوضاع مهتزة والاستقرار محدوداً، مشيراً الى أنّ المطلوب اليوم هو الوصول إلى حكم توافقيّ مفتوح لكلّ من يريد أن يشارك.

وفي وقت سابق، قال الشيخ عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة التونسية ومرشحها للانتخابات الرئاسية الأخيرة، في حديث إلى الميادين إن "الشعب لم يخترني، وأنا مقر بأني لم أنجح في الانتخابات"، معتبراً أن ذلك "إيذان لي بأن أراجع أمري".

ورداً على السؤال حول أسباب إعلانه الانسحاب من الحياة السياسية بعد تقييمه لمسيرته "بالفشل"، علماً أنه بدأ العمل السياسي في سن 16 سنة، ونشط بالسرية وأبعد عن مهنة القضاء وتعرض للتضييق الأمني والسجن، وتبوأ رئاسة البرلمان بالنيابة، وخاض السباق الرئاسي، أجاب مورو "لست أنا الذي أقيّم هذه المسيرة، الذي يقيّمها هو الشعب التونسي والأطراف السياسية وليس من أخلاقنا أن نقدم أنفسنا للناس".