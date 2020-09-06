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  الثلاثاء 17 شوال 1441

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أخبار

من نصح ترامب بالاختباء في الملجأ؟

الثلاثاء 17 شوال 1441
 
 
 
 
 
من نصح ترامب بالاختباء في الملجأ؟

من نصح ترامب بالاختباء في الملجأ؟

الوقت-نصح عناصر المخابرات الأميركية، الرئيس دونالد ترامب، خلال الاحتجاجات أمام

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الوقت-نصح عناصر المخابرات الأميركية، الرئيس دونالد ترامب، خلال الاحتجاجات أمام البيت الأبيض في أواخر أيار/مايو الماضي، بالاختباء في ملجأ تحت الأرض.

وقال وزير العدل النائب العام للولايات المتحدة وليام بار، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، تم بثّها يوم أمس الاثنين "كل شيء كان سيئاً، لدرجة أن الاستخبارات الأميركية أوصت بأن يتوجه الرئيس إلى القبو"، مضيفاً "لا يمكننا السماح بمثل ذلك في البلاد".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر أن ترامب نزل في ليلة 30 أيار/ مايو ليختبأ في ملجأ تحت الأرض في وسط واشنطن، خلال أعمال الشغب قرب البيت الأبيض.

ولم يؤكد الرئيس الأميركي نفسه، في مقابلة مع مراسلي شبكة "فوكس نيوز" يوم 3 حزيران/يونيو، هذه المعلومات، واكتفى بالقول إنه "نزل إلى هناك خلال النهار".

كما أكد ترامب أنه كان في الملجأ "لفترة قصيرة جداً وبشكل أساسي للتفتيش".

وبعد كشف لجوئه إلى مخبأ، ظهر ترامب وهو يحمل الكتاب المقدس خلال زيارته الكنيسة المجاورة للبيت الأبيض.

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