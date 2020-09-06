موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 17 شوال 1441

إخترنا لكم

نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟

نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟ الوقت- منذ سنوات طويلة والحديث يجري عن نزع سلاح حزب الله، ولكن ما هي المشكلة التي يمكن حلها في حال تم نزع سلاح الحزب، هل يتحسن الاقتصاد اللبناني وتنتهي ديون لبنان المتراكمة من عشرات السنين، هل سلاح الحزب...

هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟

موقع الوقت يحلل السقطة الجديدة لتقرير الوكالة الدولية..وكالة التجسس الذرية

قبل الخروج الأمريكي المُرتقب.. هل يحزم الكيان أمتعته أيضاً؟ الوجود الأمريكي في المنطقة وعلى مدى العقود الماضية وفّر للكيان حياةً آمنة –حسب ادعائه- ونراه اليوم يصرخ ألماً إذا ما أتى الحديث عن خروجٍ أمريكيٍ

موقع اخباري أمريكي؛ السلوك الوحشي والعنصري للشرطة الأمريكية له جذور صهيونية الوقت- كشفت موقع اخباري أمريكي، أن ضباط الشرطة الأمريكية يتلقون حالياً تدريبات في الأراضي المحتلة في القدس، حيث سيلتقون خلالها مع القوات العسكرية والاستخبارية والشرطية الإسرائيلية العنصرية.

أخبار

وصول طائرة إيرانية محملة بمساعدات إنسانية إلى فنزويلا

وصول طائرة إيرانية محملة بمساعدات إنسانية إلى فنزويلا

الوقت-وصلت إلى فنزويلا عصر اليوم مساعدات إنسانية من إيران لمساعدتها في مكافحة

العاروري: إشعال الفتنة الطائفية في لبنان من مصلحة "إسرائيل" وأميركا الوقت-قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري

العالِم مجيد طاهري في طهران بعد اعتقاله في الولايات المتحدة الوقت-عاد العالم الإيراني مجيد طاهري صباح اليوم الإثنين إلى إيران، بعدما

ترامب: خسرت نقاطاً ولا يمكن تغيير الوقائع الوقت-رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "المضايقات" التي تعرّض لها طوال 3 سنوات،

جونسون: الاحتجاجات المناهضة للعنصرية أفسدتها أعمال البلطجة الوقت-اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن من حق المتظاهرين

لماذا استقال مُحرّر صفحة الرأي في جريدة "نيويورك تايمز"؟ الوقت-استقال مُحرّر صفحة الرأي في جريدة "نيويورك تايمز" عقب جدل على الإنترنت بسبب نشر مقال كتبه

التظاهرات تجبر ترامب على سحب الحرس الوطني من شوارع واشنطن الوقت-تتواصل التظاهرات في العاصمة واشنطن وفي عدد من المدن الأميركيّة كنيويورك وبوسطن

تظاهرة في تل أبيب رفضاً لضم سلطات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية الوقت-أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن آلاف الإسرائيليين الرافضين لخطة الضم وفلسطينيي عام 48،

الصين: سنجعل أي مصل لفيروس كورونا "منفعة عامة عالمية" الوقت-أعلنت الصين، اليوم الأحد، أن بكين ستجعل مصل فيروس

نائب رئيس الأركان السابق: الغالبية الساحقة في الجيش الإسرائيلي ضد الضم الوقت-نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عضو "الكنيست" من حزب "ميرتس" ونائب رئيس

وفاة الأمين العام السابق لحركة "الجهاد".. والفصائل الفلسطينية تنعيه الوقت-أفادت مصادر فلسطينية عن وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي

أميركا: استمرار التظاهرات ضد عنصريّة الشرطة ومطالبات بإصلاح القانون الجنائيّ الوقت-تستمر تظاهرات الغضب ضدّ ممارسات الشرطة وعنصريتها في الكثير من المدن والولايات الأميركيّة

"أوبك+" تقرر تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط الوقت-قررت "أوبك" وروسيا وحلفاؤهما اليوم السبت، تم

زوكربرغ يخضع لضغط موظفيه: سأعيد النظر بمنشورات ترامب! الوقت-وعد رئيس شركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ، بإعادة النظر في القواعد التي حالت د

التظاهرات تعمّ العالم رفضاً للعنصرية في أميركا الوقت-تستمر التظاهرات المنددة بعنصرية الشرطة الأميركية في الكثير من دول العالم

المجلس الوطني الصيني يوافق على مشروع القرار المتعلق بهونغ كونغ الوقت-وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في جلسته الـ13، على

الولايات المتحدة تتهم الصين باستغلال وفاة جورج فلويد لـ"البروباغندا" الوقت-اتهمت الولايات المتحدة الصين اليوم السبت بـ"استغلال" الاضطرابات الناجمة عن وفاة

وسائل إعلامية فرنسية: شوارع المدن الفرنسية ستشتعل قريباً! الوقت-تحدثت وسائل الإعلام الفرنسية خلال الساعات الماضية عن تخوف كبير في قصر الأليزيه

مجلس الأمن الدولي يجدد حظر السلاح على ليبيا لمدّة سنة الوقت-تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً بتجديد حظر السلاح على

أميركا: عنف الشرطة متواصل وخلاف سياسي حول نشر القوات العسكرية في المدن الوقت-أظهرت لقطات صورها محتجون في نيويورك صدامات

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

موقع اخباري أمريكي؛ السلوك الوحشي والعنصري للشرطة الأمريكية له جذور صهيونية

لماذا استقال مُحرّر صفحة الرأي في جريدة "نيويورك تايمز"؟

موقع الوقت يحلل السقطة الجديدة لتقرير الوكالة الدولية..وكالة التجسس الذرية

نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟

قبل الخروج الأمريكي المُرتقب.. هل يحزم الكيان أمتعته أيضاً؟

جونسون: الاحتجاجات المناهضة للعنصرية أفسدتها أعمال البلطجة

بعد الهزائم المتلاحقة.. مبادرة سياسية مصرية مع حفتر وصالح

وصول طائرة إيرانية محملة بمساعدات إنسانية إلى فنزويلا

هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟

إبتزاز الإدارة الأمريكية للأبقار الحلوب في المنطقة "ثمناً للاستسلام"

العالِم مجيد طاهري في طهران بعد اعتقاله في الولايات المتحدة

ترامب: خسرت نقاطاً ولا يمكن تغيير الوقائع

"كورونا" في اليمن؛ جائحة أكثر فتكًا من الأسلحة التي في أيدي المعتدين

التظاهرات تجبر ترامب على سحب الحرس الوطني من شوارع واشنطن

العاروري: إشعال الفتنة الطائفية في لبنان من مصلحة "إسرائيل" وأميركا

مفاوضات سرية جديدة.. هل يستخدم الكيان الإسرائيلي آل سعود كحصان طروادة؟

تظاهرة في تل أبيب رفضاً لضم سلطات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية

أخر التطورات الميدانية في الجبهات الوسطى اليمنية؛ انهيارات متواصلة لقوات تحالف العدوان في جنوب غرب محافظة الجوف

لماذا العراق قلق من إفتتاح سد اليسو؟

20 ألفاً في شوراع باريس في احتجاجات مماثلة لاحتجاجات أميركا

ليبيا؛ حلبة الملاكمة الجديدة بین أردوغان وبوتين

العالِم مجيد طاهري في طهران بعد اعتقاله في الولايات المتحدة

بمحاولات تشويه إعلامية.. ثورة مُضادة يقودها إعلام آل سعود-آل زايد

إعلام إسرائيلي: في حال الضم.. عقوبات أوروبية محدودة ورفض ألماني قاطع

فوائد ضم المستوطنات أقل من ضررها.. نتنياهو بين نارين فأيهما يختار؟

"نيويورك تايمز"؛ الولايات المتحدة تعيش على صفيح ملئ بالبارود

"الصحة العالمية": لا دليل على تغير شكل وقوة كورونا

"أوبك+" تقرر تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط

وزارة الصحة السورية: قانون "قيصر" سيؤثر على قطاع الصحة

موقع الوقت يحلل السقطة الجديدة لتقرير الوكالة الدولية..وكالة التجسس الذرية

اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف

الانقسام الفلسطيني وخيارات الوحدة الوطنية

مواجهة شيعة جمهورية أذربيجان.. لماذا تعارض حكومة باكو مسيرة يوم القدس؟

الصين: لن نقبل باستخدام أميركا للأمم المتحدة كرهينة

خفايا الصراعات القادمة في خطاب السيد حسن نصرالله

قائد الثورة: لا توجد في العصور المتأخرة جريمة بحجم وشدة مأساة اغتصاب فلسطين

أفريقيا تتخطى عتبة الـ100 ألف إصابة بفيروس كورونا

وسط أنباء عن نجاح اختبار لقاح ضد كورونا.. أسعار النفط ترتفع

وصول مقاتلات الجو الإماراتية إلى مصر لإنقاذ الجنرال "حفتر"؛ ماذا يحدث في غرب ليبيا؟

"أفريكا إنتلجنس": ابن سلمان حاول إقناع رئيس موريتانيا بتفعيل علاقاته مع "إسرائيل"

ميركل ترفض طلب ترامب!!

اختبار سريع لكورونا روّج له ترامب يظهر نتائج سلبية خاطئة!

الأولى من خمسة... ناقلة النفط الإيرانية "فورتشن" تصل فنزويلا الأحد

استكمال المرحلة الثالثة من عملية "ثأر الصائمين"

ماتوزوف: واشنطن تخطط لشن حرب بيولوجية مستغلة أزمة كورونا

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

العاروري: إشعال الفتنة الطائفية في لبنان من مصلحة "إسرائيل" وأميركا

الثلاثاء 17 شوال 1441
 
 
 
 
 
العاروري: إشعال الفتنة الطائفية في لبنان من مصلحة "إسرائيل" وأميركا

العاروري: إشعال الفتنة الطائفية في لبنان من مصلحة "إسرائيل" وأميركا

الوقت-قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري

مواضيع ذات صلة

السفيرة شيا والتدخل في الشؤون اللبنانية؛ عن ماذا تبحث؟

"إسرائيل" تطالب بـ"تحسين" عمل اليونيفيل على الحدود اللبنانيّة

دراسة تشير إلى إمكانية ارتفاع نسبة البطالة في لبنان إلى 65%

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، اليوم الإثنين، إن "الفتنة الطائفية في لبنان التي يراد تحريكها وإشعالها، نعرف من يقف خلفها، فكل الفتن والحروب الداخلية هي لصالح إسرائيل التي تنميها وتحركها عبر حلفائها".

وأضاف أن "لبنان هو أحد مكونات هذه الأمة، وعندما يتعلق الموضوع بالأمة كلها يتجاوز حدود الأوطان ويهم كل أمتنا، وآخر ما نريده نحن تحريك الفتنة في لبنان بين السنة والشيعة، والتي ممكن أن تمتد إلى مواقع أخرى، ويكفي ما حدث لنا من نزيف في السنوات الماضية".

وفي هذا الإطار، تابع العاروري قوله إن "السيدة عائشة ليست بحاجة إلى من يدافع عنها، والسيد علي خامنئي كان أصدر فتوى دينية تحرم الإساءة لزوجات الرسول ولصحابته، لذلك في إيران كلها لا تستطيع أن تأتي بتسجيل لرجل دين واحد يشتم أو يسيء إلى الصحابة".

وفي كلمته قال أيضاً إن "كل مدرسة ولاية الفقيه وكل العلماء الشيعة يرفضون ويستنكرون هذا الفعل، وهذا السلوك ليس سلوك معتمداً عند الأخوة الشيعة".

كما أكد أن "سلامة الأمة هي ضمان لمستقبل شعوبها ولفلسطين وللقدس، وإشعال الفتنة تدمير لمستقبل الأمة وتثبيت الاحتلال الصهيوني، ولا يجب أن ينساق أحد من هذه الأمة وراء هذه الفتنة التي يشعلها جهلة أو مأجورون".

وشدد على أن "الفتنة بين الشيعة والسنة في لبنان تضر المسيحيين والدروز وكل مكونات المجتمع اللبناني"، آملاً وواثقاً وفق تعبيره بـ "وعي العلماء والقيادات التي لن تسمح بأن تشتعل هذه الفتنة الطائفية التي هي من مصلحة الكيان الإسرائيلي وأميركا وهيمنتها على المنطقة".

يذكر أنّ لبنان شهد مساء السبت عدداً من الاشكالات الأمنيّة على خلفية انتشار فيديو يسيء لرموز دينيّة.

كما وقعت أعمال شغب خلال مشاركة مناصري عدد من الأحزاب السياسيّة، لا سيّما "الكتائب" و"القوّات اللبنانية" وبعض مجموعات الحراك المدني، في تظاهرة وسط العاصمة بيروت.

وأكد على إثرها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنّ أيّ صوت يروّج للفتنة بين أبناء الوطن الواحد وأبناء الدين الواحد "هو صوت عبريّ ولو نطق بلغة الضاد، وملعون من يوقظ الفتنة".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

لبنان عراوري اعمال شغب فتنة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء