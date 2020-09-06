السعودیة تلعب مع مشاعر المسلمين.. بعد فشل مشروع الضم يدعون للوقوف بوجهه!

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 17 شوال 1441

إخترنا لكم

قانون قيصر؛ عن ماذا تبحث واشنطن في سوريا؟

قانون قيصر؛ عن ماذا تبحث واشنطن في سوريا؟ الوقت- بعد أن دخل "قانون قيصر" حيز التنفيذ بدأ سعر صرف الليرة السورية يتراجع أمام الدولار، وهبطت الليرة الى مستويات قياسية لم تعهدها سوريا من قبل حيث اقترب سعر صرف الدولار الامريكي الواحد من الـ 3000 ليرة سوريا بعد أن ...

نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟ الوقت- منذ سنوات طويلة والحديث يجري عن نزع سلاح حزب الله، ولكن ما هي المشكلة التي يمكن حلها في حال تم نزع سلاح الحزب، هل يتحسن الاقتصاد اللبناني وتنتهي ديون لبنان المتراكمة من عشرات السنين، هل سلاح الحزب...

هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟

موقع الوقت يحلل السقطة الجديدة لتقرير الوكالة الدولية..وكالة التجسس الذرية

قبل الخروج الأمريكي المُرتقب.. هل يحزم الكيان أمتعته أيضاً؟ الوجود الأمريكي في المنطقة وعلى مدى العقود الماضية وفّر للكيان حياةً آمنة –حسب ادعائه- ونراه اليوم يصرخ ألماً إذا ما أتى الحديث عن خروجٍ أمريكيٍ

أخبار

محللون امريكيون: المزيد من الفوضى في حال فوزه.. ترامب يسعى لردع موسكو وبكين

محللون امريكيون: المزيد من الفوضى في حال فوزه.. ترامب يسعى لردع موسكو وبكين

الوقت-قال الكاتب والناشط السياسي الأميركي ستيف غولدفيلد، إن الرئيس الأميركي

بيونغ يانغ تقطع "الخطوط الساخنة" مع سيول الوقت-أعلنت كوريا الشمالية أنها ستقطع الخطوط الساخنة للتواصل مع كوريا الجنوبية في

الغنوشي: الأغلبية الحكومية ليست الأغلبية البرلمانية الوقت-أكّد رئيس البرلمان التونسي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن المشهد البرلماني

السفير الإيراني في فنزويلا: وصول السفن يعزز قدرة كراكاس على مكافحة كورونا

طرقات البيت الأبيض مغلقة... وتكساس تشيّع فلويد اليوم الوقت-أفادت وسائل إعلامية أمريكية بأن مختلف الطرقات المحيطة بالبيت الأبيض أُغلقت

من نصح ترامب بالاختباء في الملجأ؟ الوقت-نصح عناصر المخابرات الأميركية، الرئيس دونالد ترامب، خلال الاحتجاجات أمام

وصول طائرة إيرانية محملة بمساعدات إنسانية إلى فنزويلا الوقت-وصلت إلى فنزويلا عصر اليوم مساعدات إنسانية من إيران لمساعدتها في مكافحة

العاروري: إشعال الفتنة الطائفية في لبنان من مصلحة "إسرائيل" وأميركا الوقت-قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري

العالِم مجيد طاهري في طهران بعد اعتقاله في الولايات المتحدة الوقت-عاد العالم الإيراني مجيد طاهري صباح اليوم الإثنين إلى إيران، بعدما

ترامب: خسرت نقاطاً ولا يمكن تغيير الوقائع الوقت-رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "المضايقات" التي تعرّض لها طوال 3 سنوات،

جونسون: الاحتجاجات المناهضة للعنصرية أفسدتها أعمال البلطجة الوقت-اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن من حق المتظاهرين

لماذا استقال مُحرّر صفحة الرأي في جريدة "نيويورك تايمز"؟ الوقت-استقال مُحرّر صفحة الرأي في جريدة "نيويورك تايمز" عقب جدل على الإنترنت بسبب نشر مقال كتبه

التظاهرات تجبر ترامب على سحب الحرس الوطني من شوارع واشنطن الوقت-تتواصل التظاهرات في العاصمة واشنطن وفي عدد من المدن الأميركيّة كنيويورك وبوسطن

تظاهرة في تل أبيب رفضاً لضم سلطات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية الوقت-أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن آلاف الإسرائيليين الرافضين لخطة الضم وفلسطينيي عام 48،

الصين: سنجعل أي مصل لفيروس كورونا "منفعة عامة عالمية" الوقت-أعلنت الصين، اليوم الأحد، أن بكين ستجعل مصل فيروس

نائب رئيس الأركان السابق: الغالبية الساحقة في الجيش الإسرائيلي ضد الضم الوقت-نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عضو "الكنيست" من حزب "ميرتس" ونائب رئيس

وفاة الأمين العام السابق لحركة "الجهاد".. والفصائل الفلسطينية تنعيه الوقت-أفادت مصادر فلسطينية عن وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي

أميركا: استمرار التظاهرات ضد عنصريّة الشرطة ومطالبات بإصلاح القانون الجنائيّ الوقت-تستمر تظاهرات الغضب ضدّ ممارسات الشرطة وعنصريتها في الكثير من المدن والولايات الأميركيّة

"أوبك+" تقرر تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط الوقت-قررت "أوبك" وروسيا وحلفاؤهما اليوم السبت، تم

زوكربرغ يخضع لضغط موظفيه: سأعيد النظر بمنشورات ترامب! الوقت-وعد رئيس شركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ، بإعادة النظر في القواعد التي حالت د

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

إبتزاز الإدارة الأمريكية للأبقار الحلوب في المنطقة "ثمناً للاستسلام"

الغنوشي: الأغلبية الحكومية ليست الأغلبية البرلمانية

صعود استثنائي للانتفاضة السوداء في القارة الخضراء

العاروري: إشعال الفتنة الطائفية في لبنان من مصلحة "إسرائيل" وأميركا

السفير الإيراني في فنزويلا: وصول السفن يعزز قدرة كراكاس على مكافحة كورونا

نتنياهو يفضح خلافاته مع واشنطن حول خطة الضم

وصول طائرة إيرانية محملة بمساعدات إنسانية إلى فنزويلا

بيونغ يانغ تقطع "الخطوط الساخنة" مع سيول

آخر التطورات في ليبيا؛ القوات المدعومة من أنقرة تقترب من النصر و"حفتر" ينتظر معجزة من روسيا + صور

طرقات البيت الأبيض مغلقة... وتكساس تشيّع فلويد اليوم

رحيل "رمضان عبدالله"؛ محور المقاومة الفلسطينية يفقد أحد أعمدته الجهادية

قانون قيصر؛ عن ماذا تبحث واشنطن في سوريا؟

من نصح ترامب بالاختباء في الملجأ؟

سد النهضة والدور الاسرائيلي في حوض النيل

محللون امريكيون: المزيد من الفوضى في حال فوزه.. ترامب يسعى لردع موسكو وبكين

قبل الخروج الأمريكي المُرتقب.. هل يحزم الكيان أمتعته أيضاً؟

نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟

مفاوضات سرية جديدة.. هل يستخدم الكيان الإسرائيلي آل سعود كحصان طروادة؟

هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟

النهج السليم والعطاء بلا حدود؛ الإمام "الخميني" (ره) لا يزال على قيد الحياة في نفوس الملايين

موقع الوقت يحلل السقطة الجديدة لتقرير الوكالة الدولية..وكالة التجسس الذرية

"أوبك+" تقرر تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط

موسم جديد من الإصلاحات المتسلسلة في الحشد الشعبي؛ الأهداف والنتائج

50 ولاية و 580 مدينة أمريكية تعيش في حالة اضطراب؛ لماذا توسعت رقعت الاحتجاجات في الولايات المتحدة؟ + صور

التظاهرات تعمّ العالم رفضاً للعنصرية في أميركا

تظاهرة في تل أبيب رفضاً لضم سلطات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية

الجيش السوري وأهالي "أبو راسين" بالحسكة يجبرون رتلاً عسكرياً أميركياً على التراجع

حلفاء الولايات المتحدة العرب غير قادرين على التماشي مع استراتيجية الضغط الأقصى ضد إيران

العالِم مجيد طاهري في طهران بعد اعتقاله في الولايات المتحدة

زوكربرغ يخضع لضغط موظفيه: سأعيد النظر بمنشورات ترامب!

صراع علی الزعامة بين الشقيقين بهاء وسعد الحريري بعد 15 عاماً على اغتيال والدهم

خرق الهدنة شمال غرب سوريا وانعكاساته على اتفاق موسكو

سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات

المغامرة التركية في سوريا

أجراس الحرب الباردة الجديدة تدق بين الولايات المتحدة والصين

حماس والموقف من تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة

مستشار العاهل السعودي السابق: ترامب لا يكترث كثيرا للمملكة العربية السعودية

صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات

مقبرة الدواعش الجديدة في العراق، جنوب صلاح الدين وغرب العاصمة بغداد

رسائل خطاب الاخیر للسید حسن نصرالله: الكيان يلعب في الوقت الضائع وقوّة المُقاومة تتعاظم

سقوط شهداء من الحشد الشعبي بهجمات لداعش في محافظة ديالى

اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف

سيناريو تطبيق بعض التغييرات على أعمال بعثات "اليونيفيل"؛ الأهداف والأسباب

بعد كشف لجوئه إلى مخبأ.. ترامب من أمام كنيسة سانت جون: إنه إرهاب داخلي!

لماذا يعادي ابن سلمان أبناء عمومته لهذه الدرجة؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

السعودیة تلعب مع مشاعر المسلمين.. بعد فشل مشروع الضم يدعون للوقوف بوجهه!

الثلاثاء 17 شوال 1441
 
 
 
 
 
السعودیة تلعب مع مشاعر المسلمين.. بعد فشل مشروع الضم يدعون للوقوف بوجهه!

مواضيع ذات صلة

نتنياهو يفضح خلافاته مع واشنطن حول خطة الضم

نائب رئيس الأركان السابق: الغالبية الساحقة في الجيش الإسرائيلي ضد الضم

إعلام إسرائيلي: في حال الضم.. عقوبات أوروبية محدودة ورفض ألماني قاطع

الخارجية الفلسطينية: لا "تنسيق" قبل التراجع عن قرار الضم

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- تُحاول السعودية لعبة دور حصان طروادة، وتُحاول إتقان هذا الدور بكل ما أُتيح لها من قوّة، وآخر ما تفتق عنه العقل السعودي هذه الأيام هو استضافة الرياض لمؤتمر إسلامي ربما-لوزراء خارجية الدول الإسلامية- وذلك في للوقوف بوجه ضم الكيان الإسرائيلي للضفة الغربية ووادي الأردن!.

ربما لا يعجب القارء من وجود هكذا مؤتمر، ولكن قد تُصيبه الدهشة بعد أن يعلم أن الدولة الراعية لهذا المشروع هي السعودية، خصوصاً بعد أن بات الجميع يعلم أنّ آل سعود هم رأس الحربة في مشروع صفقة القرن المشؤومة، ورأس الحربة أيضاً في مشاريع التطبيع التي يُحاول الكيان تفعيلها مع كافة الدول العربية والإسلامية.

ما هو الهدف السعودي؟

بات من المعروف أنّ ساسة آل سعود لا يخططون لشيء على أرض الحرمين، إنّما من يقوم بالتخطيط لهم مُستشارون أمريكيون وبعضهم يهود، واختار هؤلاء المستشارون أن تدعو السعودية لعقد هكذا مؤتمر حتى تستطيع كسر الصورة النمطيّة التي تشكلت عند جماهير المسلمين، وهنا كان لا بدّ من عملٍ من شأنه إعادة بناء سمعة آل سعود بعد أن وصلت إلى الحضيض.

ومن الواضح أنّ الدعوة لهكذا مؤتمر من شأنها أن تُعيد مكانة آل سعود الدينية، بعد أن خسرتها لصالح الأتراك والإيرانيين والقطريين، وبعد أن علِم آل سعود، ومن خلفهم مُستشاريهم أنّ مشروع الضم بات بحكم الميِّت بعد أن وقفت كافة دول العالم بوجه هذا المشروع، وعلى رأس هذه الدول أوروبا وأمريكا، حاولوا أولئك المُستشارون الاستفادة من فشل المشروع وتسويق آل سعود من خلال الادعاء أنّها تقف بوجه هذا المشروع، ولهذا السبب دفعوا ساسة آل سعود إلى دعوة الدول الإسلامية لإقامة هكذا مؤتمر لما سيجرّه من عمليّة تبييض سياسيّة لهذه العائلة.

أكثر من ذلك؛ إن استطاع آل سعود تنظيم هذا المؤتمر المعروفة نتائجه سلفاً وهي تنديد وشجب ودعوة للتعقل، فإنّ ستستطيع التغلغل إلى الوجدان الإسلامي وتقديم نفسها على أنّها مُدافعة عن الفلسطينيين وحقوقهم، خصوصاً إذا علمنا أنّها تخوض مفاوضات مُعمّقة مع الكيان الإسرائيلي بهدف إشراك آل سعود في إدارة الحرم القدسي إلى جانب الأردن.

علاقات السعودية والكيان

علاقات آل سعود والكيان والمُستمرّة منذ تأسيس هذا الكيان دائماً ما كانت سريّة، وكثيراً ما كان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان حريصاً على الإعلان عن هذه العلاقات لتكون مفتاحاً لمزيد من التطبيع بين إسرائيل والدول الإسلامية، ومع أنّ هذه العلاقات ظلّت وإلى فترةٍ طويلة تُحاط برداءٍ من السريّة، غير أنّ نتائجه كانت واضحة للعيان، فمن خلال الدفع السعودي على مر السنين الماضية، تلاشى وإلى حد كبير عبارات على شاكلة "التضامن العربي" و"مقاطعات الكيان الصهيوني"، وذلك بالطبع نتيجة السياسات السعودية التي عملت على ذلك طيلة سنين.

مؤخراً؛ وقبل حوالي عشرة أعوام كان الدافع الأصلي لتوثيق العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج وعلى رأسها السعودية هو الكره المتبادل لباراك أوباما، ففي السنوات الأولى من الربيع العربي، أغضب أوباما السعوديين والإمارات كما أنّه أزعج إسرائيل، كما أنّه تخلّى عن الرئيس المصري حسني مبارك، وتوترت العلاقات بشكلٍ كبير في عام 2015، عندما تم التوقيع على الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، وهو الاتفاق الذي عارضته السعودية بشدة بالإضافة للكيان الإسرائيلي.

أكثر من ذلك؛ فإنّ السعودية ترى بوجود فوائد من خلال علاقتها بالكيان الإسرائيلي فوجود روابط أمنية وتكنولوجية واقتصادية مع الكيان الإسرائيلي؛ من شأنّه أن يُعزز من قوّة آل سعود في المنطقة وهي التي تشهد منافسة كبيرة من إيران وتركيا على زعامة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، حيث وجد آل سعود أنّ علاقات من الكيان الإسرائيلي من شأنّها أن تزيد من حظوظه في تسلم هذه الزعامة، خصوصا لما يعرفه السعوديون جيداً من النفوذ الذي يتمتع به اليهود في الداخل الأمريكي من خلال منظمة أيباك. 

وفي الختام؛ فإنّ خطة نتنياهو وآل سعود تتمثل في تعزيز العلاقات مع دول الخليجیة وبقية الدول العربية والإسلامية بدفعٍ من آل سعود، وبالتالي تهميش الفلسطينيين والضغط عليهم للقبول بصفقة القرن، أما التعاون بين الكيان الإسرائيلي وآل سعود فيتم بطرق مختلفة وعلى مستويات مختلفة وليس بالضرورة أن يكون مرئياً فوق السطح، ولكن ما هو تحت السطح أكبر بكثير من أي فترة أخرى.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الكيان الإسرائيلي السعودية مشاريع الضم الدول الإسلامية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء