موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 18 شوال 1441

إخترنا لكم

إكتمال الكابينة الوزارية العراقية؛ الوحدة السياسية للانتقال من الأزمة

إكتمال الكابينة الوزارية العراقية؛ الوحدة السياسية للانتقال من الأزمة تمكنت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من إستكمال الكابينة الوزارية في 6 يونيو 2020.

قانون قيصر؛ عن ماذا تبحث واشنطن في سوريا؟ الوقت- بعد أن دخل "قانون قيصر" حيز التنفيذ بدأ سعر صرف الليرة السورية يتراجع أمام الدولار، وهبطت الليرة الى مستويات قياسية لم تعهدها سوريا من قبل حيث اقترب سعر صرف الدولار الامريكي الواحد من الـ 3000 ليرة سوريا بعد أن ...

نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟ الوقت- منذ سنوات طويلة والحديث يجري عن نزع سلاح حزب الله، ولكن ما هي المشكلة التي يمكن حلها في حال تم نزع سلاح الحزب، هل يتحسن الاقتصاد اللبناني وتنتهي ديون لبنان المتراكمة من عشرات السنين، هل سلاح الحزب...

حزب البعث يولي قرار انتخاب ممثليه في البرلمان السوري إلى "الرفاق" بدلاً من القيادة في سابقة هي الأولى من نوعها في سوريا، حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يقوده الرئيس السوري بشار الأسد، يقرر انتخاب ممثليه لمجلس الشعب عبر مؤتمرات موسعة، بما يعني انتهاء المرحلة التقليدية السابقة في طريقة اختيار ممثلي الحزب، أو ما يسمى بـ "طريقة التعيين" التي تتولاها قيادته

هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟

أخبار

ايران تصنّع محركات للطائرات المدنية

ايران تصنّع محركات للطائرات المدنية

الوقت- أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية علي عابد زاده عن برنامج

موسوي: من واجبنا سماع صرخات الشعب الأميركي ضد الظلم الوقت- أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، عباس موسوي،

الخزعلي: "العصائب" ستغلق مكاتبها في وسط وجنوب العراق تجنباً لفتنة تُحضّر الوقت-قرّر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، إغلاق

ترامب يشكك: سقوط متظاهر مسنّ أرضاً على يد الشرطة حادث ملفق الوقت-لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى أن المتظاهر السبعينيّ

السلطات البحرينية تطلق سراح الناشط نبيل رجب الوقت-قال محمد الجيشي محامي الناشط البحريني البارز في الدفاع عن حقوق

محللون امريكيون: المزيد من الفوضى في حال فوزه.. ترامب يسعى لردع موسكو وبكين الوقت-قال الكاتب والناشط السياسي الأميركي ستيف غولدفيلد، إن الرئيس الأميركي

بيونغ يانغ تقطع "الخطوط الساخنة" مع سيول الوقت-أعلنت كوريا الشمالية أنها ستقطع الخطوط الساخنة للتواصل مع كوريا الجنوبية في

الغنوشي: الأغلبية الحكومية ليست الأغلبية البرلمانية الوقت-أكّد رئيس البرلمان التونسي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن المشهد البرلماني

السفير الإيراني في فنزويلا: وصول السفن يعزز قدرة كراكاس على مكافحة كورونا

طرقات البيت الأبيض مغلقة... وتكساس تشيّع فلويد اليوم الوقت-أفادت وسائل إعلامية أمريكية بأن مختلف الطرقات المحيطة بالبيت الأبيض أُغلقت

من نصح ترامب بالاختباء في الملجأ؟ الوقت-نصح عناصر المخابرات الأميركية، الرئيس دونالد ترامب، خلال الاحتجاجات أمام

وصول طائرة إيرانية محملة بمساعدات إنسانية إلى فنزويلا الوقت-وصلت إلى فنزويلا عصر اليوم مساعدات إنسانية من إيران لمساعدتها في مكافحة

العاروري: إشعال الفتنة الطائفية في لبنان من مصلحة "إسرائيل" وأميركا الوقت-قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري

العالِم مجيد طاهري في طهران بعد اعتقاله في الولايات المتحدة الوقت-عاد العالم الإيراني مجيد طاهري صباح اليوم الإثنين إلى إيران، بعدما

ترامب: خسرت نقاطاً ولا يمكن تغيير الوقائع الوقت-رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "المضايقات" التي تعرّض لها طوال 3 سنوات،

جونسون: الاحتجاجات المناهضة للعنصرية أفسدتها أعمال البلطجة الوقت-اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن من حق المتظاهرين

لماذا استقال مُحرّر صفحة الرأي في جريدة "نيويورك تايمز"؟ الوقت-استقال مُحرّر صفحة الرأي في جريدة "نيويورك تايمز" عقب جدل على الإنترنت بسبب نشر مقال كتبه

التظاهرات تجبر ترامب على سحب الحرس الوطني من شوارع واشنطن الوقت-تتواصل التظاهرات في العاصمة واشنطن وفي عدد من المدن الأميركيّة كنيويورك وبوسطن

تظاهرة في تل أبيب رفضاً لضم سلطات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية الوقت-أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن آلاف الإسرائيليين الرافضين لخطة الضم وفلسطينيي عام 48،

الصين: سنجعل أي مصل لفيروس كورونا "منفعة عامة عالمية" الوقت-أعلنت الصين، اليوم الأحد، أن بكين ستجعل مصل فيروس

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ايران تصنّع محركات للطائرات المدنية

الغنوشي: الأغلبية الحكومية ليست الأغلبية البرلمانية

محللون امريكيون: المزيد من الفوضى في حال فوزه.. ترامب يسعى لردع موسكو وبكين

موسوي: من واجبنا سماع صرخات الشعب الأميركي ضد الظلم

بيونغ يانغ تقطع "الخطوط الساخنة" مع سيول

السلطات البحرينية تطلق سراح الناشط نبيل رجب

هل حُلت مشكلة "سد النهضة"؟

الخزعلي: "العصائب" ستغلق مكاتبها في وسط وجنوب العراق تجنباً لفتنة تُحضّر

إكتمال الكابينة الوزارية العراقية؛ الوحدة السياسية للانتقال من الأزمة

السفير الإيراني في فنزويلا: وصول السفن يعزز قدرة كراكاس على مكافحة كورونا

حزب البعث يولي قرار انتخاب ممثليه في البرلمان السوري إلى "الرفاق" بدلاً من القيادة

السعودیة تلعب مع مشاعر المسلمين.. بعد فشل مشروع الضم يدعون للوقوف بوجهه!

لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة

ترامب يشكك: سقوط متظاهر مسنّ أرضاً على يد الشرطة حادث ملفق

رداً على الصين.. جونسون يلوح بمنح جوازات سفر والجنسية لسكان هونغ كونغ

عندما يعجز كيان الاحتلال

الاحتجاجات تشعل شوارع الولايات الأميركية... وإسبر لا يرى ضرورة للجيش

50 ولاية و 580 مدينة أمريكية تعيش في حالة اضطراب؛ لماذا توسعت رقعت الاحتجاجات في الولايات المتحدة؟ + صور

هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟

ميركل: أسلوب ترامب مثير للجدل ومقتل فلويد فظيع

قبل الخروج الأمريكي المُرتقب.. هل يحزم الكيان أمتعته أيضاً؟

زعماء الدين في أمريكا ينتقدون ترامب وهو يرفع الإنجيل أمام كنيسة

الصين: سنجعل أي مصل لفيروس كورونا "منفعة عامة عالمية"

تونس شبه خالية من كورونا وستعود إلى حياتها الطبيعية تدريجياً

"أوبك+" تقرر تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط

موسم جديد من الإصلاحات المتسلسلة في الحشد الشعبي؛ الأهداف والنتائج

موقع الوقت يحلل السقطة الجديدة لتقرير الوكالة الدولية..وكالة التجسس الذرية

مادورو يعلن تضامن بلاده مع الشعب الأميركي المنتفض

حلفاء الولايات المتحدة العرب غير قادرين على التماشي مع استراتيجية الضغط الأقصى ضد إيران

وسائل الإعلام السعودية... الطابور الخامس للکيان الإسرائيلي في العالم العربي

الحشد الشعبي يوجّه لمقاضاة "MBC" لـ"إساءتها" لتاريخ أبو مهدي المهندس

صراع علی الزعامة بين الشقيقين بهاء وسعد الحريري بعد 15 عاماً على اغتيال والدهم

المغامرة التركية في سوريا

القدس، تحرير الإنسانية

72 عاماً علی نکبة فلسطين؛ وعد الحرية أقرب من أي وقت مضى

مقبرة الدواعش الجديدة في العراق، جنوب صلاح الدين وغرب العاصمة بغداد

مواجهة شيعة جمهورية أذربيجان.. لماذا تعارض حكومة باكو مسيرة يوم القدس؟

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟

ما الذي يخفيه اجتماع محمد بن سلمان مع قادة المؤسسة العسكرية السعودية؟

ترامب: افتحوا دور العبادة.. أمريكا بحاجة لمزيد من الصلاة!

التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب

أوباما يوجه أول انتقاد علني لترامب على خلفية أزمة كورونا

دعوات لحل البرلمان التونسي.. فهل تنجح الثورة المُضادة؟

أزمة كورونا تنذر بمستقبل "هشّ" لحقوق الأطفال حول العالم

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

إكتمال الكابينة الوزارية العراقية؛ الوحدة السياسية للانتقال من الأزمة

الأربعاء 18 شوال 1441
 
 
 
 
 
إكتمال الكابينة الوزارية العراقية؛ الوحدة السياسية للانتقال من الأزمة

مواضيع ذات صلة

روحاني يهنئ الكاظمي: سنبقى إلى جانب العراق كما كنا سابقاً

بعد منح البرلمان العراقي الثقة للحكومة.. الكاظمي يؤدي اليمين الدستورية

Zoom In Font Zoom Out Font
 يبدو أن مصطفى الكاظمي لديه معرفة صحيحة وعميقة بالسياسة والحكم في العراق، بالنظر إلى خبرته في رئاسة جهاز المخابرات والأمنالعراقيفي الواقع، هو على دراية بتعقيدات السياسة ومتطلبات الاحزاب والجماعات السياسية المختلفة في العراق، ونجح بذكاء في جعلإرادتهم تصب في اتجاه واحد دون أن تتقاطع الإرادات.

الوقت-تمكنت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من إستكمال الكابينة الوزارية في 6 يونيو 2020. وإذا نظرنا إلى التطوراتفي العراق في غضون الأشهر القليلة الماضية، فربما كان عدد قليل من المراقبين السياسيين يتوقعون مثل هذا الحدث في تشكيل الحكومةفي الواقع، لم يكن التصويت بالثقة في الوزارات الـ 22 صعبًا للغاية فحسب، بل كان انتخاب رئيس الوزراء الجديد معقدًا بشكل خاص.

ومع ذلك، في 7 مايو 2020، تم إجراء أول تصويت بالثقة في البرلمان العراقي في حكومة مصطفى الكاظمي، حيث حصل 15 من أصل 20 وزيرا مقترحا على نيل الثقة.

في غضون ذلك، حصل كل من فؤاد حسين، المرشح الكردي العراقي لمنصب وزير الخارجية، حسن ناظم عبد حمادي، لوزارة الثقافةوالسياحة والآثار، محمد كريم جاسم صالح لوزارة الزراعة، سالار عبد الستار محمد حسين لوزارة العدل، إحسان عبد الجبار إسماعيللمنصب وزارة النفط، وإيفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين، وعلاء أحمد حسن عبيد لوزارة للتجارة، على نيل ثقة البرلمان العراقي.

لقد صاحب استكمال الكابينة الوزارية الجديدة في العراق ردود فعل عديدة، وكتب مصطفى الكاظمي تغريدة على تويتر قال فيها: "استكمالُالكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع اضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلةوالالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال.

أشكرُ مجلس النواب على تجديد الثقة بالحكومة، خطُ شروعٍ جديد نقطعه بحزم وثبات."

لكن السؤال الآن هو كيف يمكن تحليل نيل الكابينة الوزارية العراقية الجديدة ثقة البرلمان بالكامل، وماذا يعني هذا المستوى من الوحدةلتشكيل الحكومة من وجهة نظر الفصائل السياسية العراقية؟

 

الانتقال من حكومة هشة إلى حكومة قوية بإدارة الكاظمي

لتوضيح أهمية كسب الثقة الكاملة في حكومة مصطفى الكاظمي، يكفي أن نلاحظ أن عادل عبد المهدي فشل في كسب ثقة العديد منالوزارات في مجلس النواب العراقي بعد مرور أكثر من عام من حصوله على ثقة البرلمان لتشكيل الحكومة، وظلت الوزارات تدار بالوكالة.

في ذلك الوقت، كانت الحكومة العراقية في حالة هشة، إذا جاز التعبير، أي أن لا منصب رئيس الوزراء ولا مناصب وزرائه كانت قوية جداوكان نتيجة هذا الضعف، اندلاع المظاهرات في عموم العراق، حيث أنه بعد مرور شهرين فقط من الاحتجاجات في شوارع البلاد، قدم رئيسالوزراء استقالته من منصبه.

في الوضع الحالي، يبدو أن مصطفى الكاظمي لديه معرفة صحيحة وعميقة بالسياسة والحكم في العراق، بالنظر إلى خبرته في رئاسةجهاز المخابرات والأمن العراقيفي الواقع، هو على دراية بتعقيدات السياسة ومتطلبات الاحزاب والجماعات السياسية المختلفة في العراق،ونجح بذكاء في جعل إرادتهم تصب في اتجاه واحد دون أن تتقاطع الإرادات.

ان كسب ثقة الكابينة الوزارية يدل الآن أنه، على عكس السنوات السابقة، ابتعدت الحكومة العراقية الآن عن هشاشتها السابقة، ويمكنلمجلس وزراء يتمتع بمزيد من القوة والصلابة إدارة الشؤون السياسية للبلاد.

بشكل عام، يمكن أن يكون استمرار الاتجاه الإيجابي لتعامل حكومة مصطفى الكاظمي مع الاطراف والكتل السياسية في البرلمان العراقيوسيلة لحل القضايا المتراكمة والمتلكئة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات في البلادإن تنسيقالحكومة مع الأحزاب السياسية يعني أن هذه الاحزاب، اضافة الى أنها لن تكون حجر عثر تقوم ضد مشاريع الكاظمي، بل أنها ستكونأيضًا الى جانبه ومتعاونين معه.

الفصائل السياسية العراقية وتعاطيهم السياسي

يمكن تحليل وتقييم استجابة الأحزاب السياسية العراقية، فيما يتعلق بتصويت البرلمان العراقي على الكابينة الحكومية الجديدةويبدو أنالاحتجاجات في مختلف المدن العراقية قد تركت درسا كبيرا للأطراف السياسية في البلاد، وأنه يجب على جميع الأحزاب، بما في ذلكالحكومة والأحزاب السياسية، العمل معا للاستجابة للمطاليب الشعبيةفي الواقع، أظهرت تجربة الأشهر القليلة الماضية أن الحكومة ليستوحدها المتضررة، ولكن ارادة المتظاهرين هي التي ستهزم في نهاية المطاف التيارات السياسية.

بالإضافة إلى ذلك، في مجال التعامل مع الدول الخارجية والسياسة الخارجية، يبدو أن الأطراف السياسية العراقية تعتقد أن الوحدةوالتنسيق مع الحكومة يمكن أن تضع مطالبها على طريق التنفيذ، طالما كان هناك تنسيق بين الأحزاب السياسية ورئيس الوزراء، وغير ذلك،فلن تتمكن بغداد من التعامل مع الدول الأخرى بكل قوتها وصلابته.

في غضون ذلك، يبدو أن أهم قضية أمام الفصائل السياسية والحكومة في مجال السياسة الخارجية، مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية،وموقف طرد القوات الأجنبية من العراقفي الواقع، في السياق الجديد، يبدو أن أعضاء البرلمان يدعمون الحكومة بشكل كامل، ويسعون إلىتحقيق الإرادة العامة للمواطنين العراقيين، أي طرد القوات الأمريكية من العراق.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

العراق الكاظمي الكابينة الوزارية التيارات السياسية طرد القوات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء