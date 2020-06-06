المجلس الوطني الصيني يوافق على مشروع القرار المتعلق بهونغ كونغ

الوقت-وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في جلسته الـ13، على مشروع القرار المتعلق بـ"إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة"، وذلك لحماية الأمن القومي الصيني.

وأعربت كاري لام، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، عن خيبة أملها بأنه وبعد نحو 23 عاماً من عودة هونغ كونغ إلى الدولة الأم، لم تحقق منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مسؤوليتها بإنفاذ قوانين من جانبها لحماية الأمن القومي الصيني وفقاً للمادة 23 من القانون الأساسي.

وجاء طرح مشروع القانون في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بعد غرق هونغ كونغ في أعمال شغب طويلة بدأت العام الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في وقت سابق "لا يمكن أن تسمح أي دولة في العالم بأنشطة انفصالية، أو أي أنشطة يُمكن أن تُعرّض الأمن القومي للخطر".