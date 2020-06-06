أميركا: عنف الشرطة متواصل وخلاف سياسي حول نشر القوات العسكرية في المدن

الوقت-أظهرت لقطات صورها محتجون في نيويورك صدامات عنيفة مع الشرطة ورجال القوات المسلحة.

هذا وتلقت شرطة دنفر في ولاية كولورادو أوامر بوقف استخدام قنابل الغاز والرصاص المطاطي والقوة ضد المتظاهرين.

كذلك نقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الدفاع صدور أوامر بمغادرة الشرطة العسكرية العاصمة واشنطن والإبقاء على 4500 عنصر من الحرس الوطني.

وكان ترامب قال إنه اقترح على بعض حكام الولايات استدعاء الحرس الوطني لمواجهة الاحتجاجات بدلاً من ترك الأمور تصل إلى ما وصلتْ إليه.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلامية بوجود خلاف سياسي كبير حول نشر القوات العسكرية في المدن الأميركية ولا سيما في العاصمة. وذكر أنّ المتظاهرين سحبوا الذرائع من الشرطة من خلال تنظيم الاحتجاجات وتحديد المطالب.

وفي تغريدة على "تويتر"، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن عمدة واشنطن موريل باوزر غير كفوءة وليست مؤهلة لإدارة مدينة مهمة مثل واشنطن.

وغرّد ترامب قائلاً "العمدة باوزر غير كفوءة إلى حد كبير وليست مؤهلة بأي حال من الأحوال لإدارة مدينة مهمة مثل العاصمة واشنطن، ولولا تحرك الرجال والنساء العظماء في الحرس الوطني، لكانت ستبدو الآن كنظيرها، عمدة مينيابوليس!".

يشار إلى أن باوزر دعت الخميس الماضي الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى إلى الانسحاب من العاصمة، قائلة "نريد من الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة واشنطن".

كما طالبت عمدة واشنطن موريل باوسر، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، بإنهاء جميع المظاهر المسلحة من المدينة، على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، بعد مقتل الأميركي الأفريقي جورج فلويد على يد الشرطة.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن البنتاغون، أن أوامر صدرت بمغادرة الشرطة العسكرية العاصمة واشنطن، والإبقاء على 4500 عنصر من الحرس الوطني.

كما وأعلنت عمدة مدينة واشنطن، إطلاق اسم "حياة السود مهمة" على الشارع المطل على البيت الأبيض، حيث مكان الاحتجاجات الأخيرة.