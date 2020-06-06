جو بايدن مرشحاً رسمياً عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية

الوقت-حصل المرشح للانتخابات الأميركية جو بايدن رسمياً على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة لينافس الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرر في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال بايدن في بيان "كان شرف لي التنافس إلى جانب واحدة من أكثر المجموعات المرشحة موهبة التي قدمها الحزب الديمقراطي على الإطلاق".

وأضاف بايدن في بيانه: "هذه فترة صعبة في تاريخ أميركا، وسياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلاً، إن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحدنا. القيادة التي يمكن أن تجمعنا".

ورجح بايدن أن انتخابه لن يقضي على العنصرية الممنهجة، التي أثارت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد في أعقاب وفاة جورج فلويد أثناء عملية اعتقاله بواسطة ضباط شرطة مينيابوليس.

وقال "إن الكراهية لم تبدأ مع دونالد ترمب، ولن تنتهي عنده. إن تاريخ بلادنا ليس خرافة، ولا يضمن نهاية سعيدة، ولكن كما قلت سابقاً، نحن في معركة من أجل روح هذه الأمة. إنها عمليات شد وجذب مستمرة طوال الـ200 عام الماضية".

يشار إلى أنّ بايدن جمع 1991 مندوباً وهو ما يضمن ترشحه بعد إجراء الانتخابات في 7 ولايات والعاصمة واشنطن الثلاثاء الماضي.

وكان السيناتور الأميركي بيرني ساندرز أعلن إيقاف حملته الانتخابية، في نيسان/ أبريل الماضي، التي كان يسعى من خلالها للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

وإثر انسحابه، أكد ساندرز "دعمه الكامل للمرشح جو بايدن في سباق الانتخابات المقبلة ضد دونالد ترامب"، واصفاً الأخير بأنه "أخطر رئيس في عهد أميركا الحديث".