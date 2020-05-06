بن جاسم لدول المقاطعة: ماذا جنيتم من سياساتكم الداخلية والخارجية؟

الوقت-وجّه رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، التحية لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، على حكمته وثباته في إدارة أزمة المقاطعة التي تحل ذكراها الثالثة اليوم الجمعة.

وكتب الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أمس الخميس، سلسلة تغريدات متتالية عبر حسابه في "تويتر"، بمناسبة دخول الأزمة الخليجية عامها الرابع.

وقال آل ثاني إنه "في ذكرى الحصار الذي فرض علينا، أريد أن أحيي أولاً حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على الحكمة والثبات في التعامل مع هذا الموقف الذي، وللأسف، دمر الحلم الخليجي، وأصبح عبئاً ليس علينا في قطر، بل على من فرضه".

وأضاف رئيس الوزراء القطري الأسبق: "أريد كذلك أن أخاطب من بدأوا بجهل وعنجهية هذا الحصار وأقول لهم: أتركوا قطر جانباً، واسألوا أنفسكم ماذا جنيتم أنتم من سياساتكم الداخلية والخارجية على شعوبكم وعلى المنطقة؟!".

وأعلنت السعودية والبحرين والإمارات ومصر في 5 حزيران/يونيو 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية، موجهين الاتهامات إلى الدوحة "برعاية الإرهاب وضرب الاستقرار بالمنطقة وعدم تنفيذ اتفاق الرياض"، وفق تعبيرهم.