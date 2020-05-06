مع استمرار الاحتجاجات.. عمدة واشنطن تغيّر اسم الشارع المطل على البيت الأبيض!

الوقت-طالبت عمدة واشنطن موريل باوسر، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بإنهاء جميع المظاهر المسلحة من المدينة، على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، بعد مقتل الأميركي الأفريقي جورج فلويد على يد الشرطة.

وقالت باوسر، في تغريدة على "تويتر، مرفقةً برسالة موجهة إلى الرئيس ترامب: "أطلب أن تسحب جميع الإجراءات الاستثنائية لفرض القانون من مدينتنا، وإنهاء الوجود العسكري فيها".

وأفادت باوسر في تصريحات سابقة، أنها تحدثت مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بشأن إجراءات تطبيق القانون الفدرالي ونشر القوات العسكرية في شوارع العاصمة.

كما وأعلنت عمدة مدينة واشنطن، إطلاق اسم "حياة السود مهمة" على الشارع المطل على البيت الابيض، حيث مكان الاحتجاجات الأخيرة.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي، اليوم الجمعة، أن الحرس الوطني أنهى الفوضى في مدينة منيابوليس، مضيفاً أنه سيتم إعادة فتح الولايات المتحدة وبقوة.

وأشار ترامب إلى أن قرار الإغلاق "أنقذ حياة الملايين من تفشي فيروس كورونا"، موضحاً أن "فيروس كورونا" كان هدية "سيئة جداً" من الصين، كما جدد اتهامه لها بالتسبب في تفشي كورونا عالمياً.

وطالب ترامب ولاية كاليفورنيا بإعادة فتح اقتصادها، مؤكداً أن الولايات المتحدة تجاوزت الوباء إلى حد كبير.