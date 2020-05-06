كراكاس: غوايدو موجود في السفارة الفرنسية

الوقت-أعلن وزير الخارجيّة الفنزويلي خورخي أرييزا أنّ زعيم المعارضة خوان غوايدو موجود في السفارة الفرنسيّة في كراكاس، بعد ثلاثة أيّام من تلميح الرئيس نيكولاس مادورو إلى أنّه "مختبئ" في إحدى الممثّليات الدبلوماسيّة.

وردّاً منه على سؤال عمّا إذا كان المعارض ليوبولدو لوبيز موجوداً في مقرّ إقامة سفير إسبانيا، وما إذا كان غوايدو موجوداً داخل سفارة فرنسا، قال أرييزا "لا يُمكننا الدخول إلى مقرّ سفارة أيّ بلد كان - في هذه الحالة سفارتَي إسبانيا أو فرنسا"، مضيفاً أنّ الاعتقال بالقوّة "غير ممكن".

وطالب الحكومتين الفرنسية والإسبانية بأن تصححا موقفهما وتلتزما بواجباتهما تجاه البلد المضيف وتسلما الفارين من العدالة المذكورين، مشيرًا إلى أن "هذه التصرفات ستبقى وصمة عار على جبين الدبلوماسية الفرنسية والإسبانية".

وشدد على أن "الحكومة الفرنسية تعلم تماماً بموقف حكومة فنزويلا لأننا يومياً نطالب بشكل رسمي بتسليمنا المطلوب".