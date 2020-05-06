وزارة الصحة السورية: قانون "قيصر" سيؤثر على قطاع الصحة

الوقت-أكد وزير الصحة السوري نزار يازجي، أنه لا يوجد انقطاع لأي مادة دوائية، وفي حال انقطعت بعض أسماء الأدوية التجارية، فإن بدائلها ستكون متوفرة، موضحاً أنه لا يوجد أي مبرر لمعامل الدواء لوقف الإنتاج.

وأشار يازجي إلى أن الحكومة السورية، تتحمل أعباء دعم تمويل مستوردات هذه المعامل، من المواد الأولية وباقي المستلزمات، مؤكداً أنه يتم تسعير الأصناف الدوائية بشكل تسلسلي، حيث تم تسعير 1400 صنف حتى الآن، من أصل 11800 زمرة دوائية.

وأكد وزير الصحة السوري، أن الإجراءات الأميركية القسرية أحادية الجانب أو ما يسمى بـ"قانون قيصر"، لها تأثير على قطاع الصحة وتطال المواطن السوري حتى في الدواء، وتعيق استجرار أدوية الأمراض المزمنة.

ولفت يازجي إلى أن تسجيل إصابة بفيروس كورونا لحالة مخالطة لأحد القادمين، قبل أيام، "مؤشر لإمكانية تطور الإصابات" وهذا يؤكد "ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس".

وأوضح أنه لا يزال هناك تريث في موضوع إعادة السوريين العالقين في الخارج، حتى إنهاء الإجراءات المتعلقة بالسوريين الذين عادوا حتى الآن.