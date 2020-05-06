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  الجمعة 13 شوال 1441

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أخبار

إردوغان: قررنا التنقيب عن النفط قبالة سواحل ليبيا

الجمعة 13 شوال 1441
 
 
 
 
 
إردوغان: قررنا التنقيب عن النفط قبالة سواحل ليبيا

إردوغان: قررنا التنقيب عن النفط قبالة سواحل ليبيا

الوقت-أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أنه اتفق مع رئيس حكومة

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الوقت-أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أنه اتفق مع رئيس حكومة "الوفاق" الليبية فايز السراج، على تطوير "تعاون بحري جديد شرق المتوسط".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن إردوغان قوله إن "قررنا أن نقوم بعمليات التنقيب عن النفط قبالة سواحل ليبيا".

وتابع إردوغان: "نهدف لتطوير التعاون القائم مع ليبيا، حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط، بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب".

وجدد الرئيس التركي دعوته "من أجل منع محاولات البيع غير القانوني، لنفط الشعب الليبي على يد الانقلابي خليفة حفتر".

والتقى إردوغان السراج، اليوم الخميس في أنقرة، وذلك بعد استعادة قوات حكومته السيطرة على طرابلس وضواحيها بالكامل، من قوات حفتر.

وأكد إردوغان عقب الاجتماع أن تركيا "ستستمر في دعم حكومة الوفاق، ولن تترك الليبيين بيد الانقلابيين"، مضيفاً أن هذا الدعم سيستمر لحكومة الوفاق في "جميع المجالات وندعم مبادرات دولية لإحلال السلام في ليبيا".

وكانت حكومة السراج في طرابلس، قد وقعت اتفاقاً مع تركيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، لإقامة منطقة اقتصادية خالصة، من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.

وأثار ذلك غضباً دولياً واسعاً، خاصة من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي، بسبب الاتفاق الذي يصفونه بــ"المخالف للقانون الدولي".

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اردوغان تركيا ليبيا نفط

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