مادورو يعلن تضامن بلاده مع الشعب الأميركي المنتفض

الوقت-أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تضامنه مع عائلة الشاب الأميركي الأفريقي جورج فلويد الذي قتل خنقاً على أيدي الشرطة الأميركية في 25 أيار/ مايو الماضي.

وفي كلمة له خلال تكريم الجنود الفنزويليين الذين صدّوا الهجوم الأخير على كراكاس شدّد مادورو على "تضامن الشعب الفنزويلي مع الشعب الأميركي المنتفض".

وقال مادورو "صرخ شعب الولايات المتحدة في الشوارع: كفى عنصرية! يكفي عنفاً من قبل الشرطة!.. صرخة واحدة في جميع مدن الولايات المتحدة: كفى نريد العدالة، نريد الحرية، نريد المساواة!".

وأضاف مادورو أنه "من فنزويلا، نيابة عن شعبنا، أعلن تضامننا مع عائلة جورج فلويد ونقول للمجتمع الأميركي الأفريقي بأكمله في الولايات المتحدة وللشعب الأميركي والشباب، الذين يقاتلون من أجل المساواة، من أجل السلام والعدالة نحن متضامنون معكم".

هذا وتستمر الاحتجاجات والتظاهرات في مختلف شوارع الولايات الأميركيّة منذ مقتل فلويد بطريقة عنيفة على يد الشرطة الأميركية في مدينة مينيابوليس.