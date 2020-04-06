"اسكندر" قادم إلى ساحة لينين!

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 12 شوال 1441

إخترنا لكم

مفاوضات سرية جديدة.. هل يستخدم الكيان الإسرائيلي آل سعود كحصان طروادة؟

مفاوضات سرية جديدة.. هل يستخدم الكيان الإسرائيلي آل سعود كحصان طروادة؟ الوقت- من ضمن ما أفرزه الربيع العربي من نتائج على المنطقة كان فضح العلاقات السعودية مع الكيان الإسرائيلي، فمنذ انطلاقته قبل نحو عقد من الزمن كان واضحًا زيادة التقارب بين الكيان الإسرائيلي ومملكة آل سعود، ومع أنّ المملكة تدعي أنّها لا تُقيم علاقات مع الكيان، غير أنّ الزيارات المُتكررة لضابط المخابرات السعودي ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية أنور عشقي...

رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني؛ القوات المسلحة سترد بشكل حاسم على أي خطأ يرتكبه العدو الوقت- أعرب اللواء "محمد باقري" رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، أن ابناء الجيش الايراني في القوات المسلحة لن يغفلوا لحظةَ عن الفتن والمؤامرات الموجهة من قبل الاعداء ضد ايران وأي خطأ في المحاسبات سوف يلاقي الرد المماثل.

التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب يبدو أنه لولا خيانة الأنظمة العميلة وبعض المتنازلين الفلسطينيين الذين نزعوا سلاح سكان الضفة الغربية، فإن الضفة الغربية لا تزال لديها إمكانية الانتفاضة وحتى التمرد المسلح.

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟ على الرغم من أن إمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي، ولا سيما مع جهود الأمين العام الحالي للمجلس، الذي له تاريخ طويل في مجال الاقتصاد، لا تبدو بعيدة المنال، ولکن من المؤکد أن التعاون السياسي والأمني بين أعضاء مجلس التعاون، أمر لا يمكن تصوره في المدى القصير على الأقل.

مقبرة الدواعش الجديدة في العراق، جنوب صلاح الدين وغرب العاصمة بغداد مع ازدياد هجمات وتحركات الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي وفلوله في المحافظات الشمالية والغربية في البلاد، شنت القوات العراقية عدة عمليات لمطاردة الإرهابيين

أخبار

رداً على الصين.. جونسون يلوح بمنح جوازات سفر والجنسية لسكان هونغ كونغ

رداً على الصين.. جونسون يلوح بمنح جوازات سفر والجنسية لسكان هونغ كونغ

الوقت-أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه سيقترح على ملايين من سكان هونغ كونغ جوازات

الجيش السوري وأهالي "أبو راسين" بالحسكة يجبرون رتلاً عسكرياً أميركياً على التراجع الوقت-أجبر أهالي بلدة أبو راسين في ريف الحسكة الشمالي الغربي

"الطيّار لم يمتثل" ! آخر مشهد قبيل سقوط الطائرة الباكستانية الوقت-قال متحدث باسم الخطوط الباكستانية، إن سلطات الطيران في البلاد أبلغت

"اسكندر" قادم إلى ساحة لينين! الوقت-أعلنت مصادر في الجيش الروسي أن العروض العسكرية التي ستجرى في مدينة ستافروبول

هافانا رداً على العقوبات الأميركية: تستمر بتصرفات دولة مارقة الوقت-وسعّت الولايات المتحدة قائمة العقوبات ضد كوبا فأعلنت عن إدراج 7 كيانات

ترامب يتراجع.... تعزيز الأمن في البيت الأبيض ومطالب جديدة للمتظاهرين

السعودية وأميركا تشترطان استثناء شمال اليمن من المساعدات الإنسانية الوقت-قالت أوساط موثوقة في الأمم المتحدة، أنّ السعودية والولايات المتحدة اشترطتا على المنظمات

قوّات حكومة الوفاق تسيطر على مطار طرابلس الدولي الوقت-أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، اليوم الأربعاء، سيطرتها

بعد "تويتر".. "سناب شات" يواجه ترامب: يحرّض على العنف العنصري الوقت-أعلن تطبيق "سناب تشات" للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، توقفه عن دعم ما ينشره الرئيس

احتجاجات في بريطانيا.. وغضب عالمي لمقتل فلويد الوقت-احتج مئات الأشخاص في العاصمة البريطانية لندن، تضامناً مع المتظاهرين في الولايات المتحدة،

الاحتجاجات تشعل شوارع الولايات الأميركية... وإسبر لا يرى ضرورة للجيش الوقت-أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أنّه لا يوافق على تفعيل قانون التمرد

زعماء الدين في أمريكا ينتقدون ترامب وهو يرفع الإنجيل أمام كنيسة الوقت- وجه زعماء دين أمريكيون، بروتستانتينيون وكاثوليك، انتقادات لاذعة للرئيس دونالد ترامب، بعد يوم من إجلاء محتجين سلميين بالقوة، من أجل التقاط صورة له أمام كنيسة قريبة من البيت الأبيض.

قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد الوقت-وصف قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، الامام الخميني (ره) بانه كان انسانا يمتلك

تونس شبه خالية من كورونا وستعود إلى حياتها الطبيعية تدريجياً الوقت-قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، أمس الثلاثاء، إن "تونس أصبحت

بوش: حان الوقت لأن تنظر أميركا مليّاً في إخفاقاتنا المأساوية الوقت-دعا الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش الولايات المتّحدة إلى النظر مليّاً

ترودو يصمت لـ20 ثانية قبل التعليق على قرارات ترامب حول الاحتجاجات! الوقت-أثار رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، جدلاً نتيجة رد فعله حينما سُئل عن تلويح الرئيس الأميركي

20 ألفاً في شوراع باريس في احتجاجات مماثلة لاحتجاجات أميركا الوقت-في مشهد مشابه تماماً لما يجري في الولايات المتحدة منذ عدة أيام، نزل فرنسيون أفارقة وعرب، بالإضافة

قتيل وجرحى في تظاهرات نيويورك والقوات العسكرية تنتشر قرب واشنطن الوقت-لا تزال الاحتجاجات والتظاهرات تشعل شوارع الولايات الأميركية منذ مقتل الشاب الأميركي

بعد كشف لجوئه إلى مخبأ.. ترامب من أمام كنيسة سانت جون: إنه إرهاب داخلي! الوقت-أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه "حشد جميع الموارد العسكرية والأمنية لوقف أعمال

ناقلة النفط الخامسة تواصل طريقها إلى الموانئ الفنزويليّة ومادورو سيزور إيران قريباً الوقت-قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه سيزور إيران قريباً لتوقيع اتفاقيات للتعاون

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مفاوضات سرية جديدة.. هل يستخدم الكيان الإسرائيلي آل سعود كحصان طروادة؟

السعودية وأميركا تشترطان استثناء شمال اليمن من المساعدات الإنسانية

بعد "تويتر".. "سناب شات" يواجه ترامب: يحرّض على العنف العنصري

"الطيّار لم يمتثل" ! آخر مشهد قبيل سقوط الطائرة الباكستانية

الولايات المتحدة، مهد حقوق الإنسان: يُمنع دخول السود والأقليات ومعارضو الرأسمالية!

ترامب يتراجع.... تعزيز الأمن في البيت الأبيض ومطالب جديدة للمتظاهرين

الجيش السوري وأهالي "أبو راسين" بالحسكة يجبرون رتلاً عسكرياً أميركياً على التراجع

المغرب يشيّد ثكنة عسكرية بالقرب من الحدود الجزائرية.. لماذا؟

زعماء الدين في أمريكا ينتقدون ترامب وهو يرفع الإنجيل أمام كنيسة

قوّات حكومة الوفاق تسيطر على مطار طرابلس الدولي

هل شعر الذئب المحنك بالخطر في المشهد السياسي التركي؟

رداً على الصين.. جونسون يلوح بمنح جوازات سفر والجنسية لسكان هونغ كونغ

احتجاجات في بريطانيا.. وغضب عالمي لمقتل فلويد

هافانا رداً على العقوبات الأميركية: تستمر بتصرفات دولة مارقة

الاحتجاجات تشعل شوارع الولايات الأميركية... وإسبر لا يرى ضرورة للجيش

خفايا الصراعات القادمة في خطاب السيد حسن نصرالله

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟

من هو رئيس مجلس الشورى الجديد محمد باقر قاليباف؟

شركة "رينو" تعلن إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة في العالم

متجاوزة الألف إصابة.. مصر تسجل أعلى عدد إصابات يومي بكورونا

حرق المزارع في العراق وسوريا، اسبابها وابعادها القانونية

في الإجابة عن سؤال ماذا يُريد آل سعود؟

التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب

مقبرة الدواعش الجديدة في العراق، جنوب صلاح الدين وغرب العاصمة بغداد

الحكومة الأفغانية تعلن استعدادها للتفاوض مع "طالبان"

ما الذي تبحث عنه أمريكا في الحوار الاستراتيجي الجديد مع بغداد؟

مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 في قصف صاروخي استهدف طرابلس الليبية

احتجاجات مستمرة في معظم الولايات الأميركية ومواجهات أمام البيت الأبيض

"نيويورك تايمز"؛ الولايات المتحدة تعيش على صفيح ملئ بالبارود

استشهاد 3 من حرس الحدود الايراني قرب الحدود مع كردستان العراق

مشروع ضم الأغوار والمُستوطنات على طاولة الكنيست؛ التداعیات و الردود

إنشاء سفارة افتراضية في فلسطين، مبادرة طهران العالمية عشية يوم القدس

صراع علی الزعامة بين الشقيقين بهاء وسعد الحريري بعد 15 عاماً على اغتيال والدهم

سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات

الرئيس الكوبي: العقوبات الأحادية تحد من القدرة على مواجهة كورونا

المغامرة التركية في سوريا

ترامب: أزمة كورونا أسوأ من أحداث 11 أيلول/سبتمبر

خرق الهدنة شمال غرب سوريا وانعكاساته على اتفاق موسكو

هل يقود الغباء "ترامب" ليرسم خط أحمر في منطقة الخليج الفارسي؟

مستشار ترامب: تفشي كورونا كشف عن اعتماد البلاد على الصين

مستشار العاهل السعودي السابق: ترامب لا يكترث كثيرا للمملكة العربية السعودية

أجراس الحرب الباردة الجديدة تدق بين الولايات المتحدة والصين

موسكو: متوسط سعر برميل النفط 30 دولاراً وأعلى بقليل في 2021

ترامب: افتحوا دور العبادة.. أمريكا بحاجة لمزيد من الصلاة!

نتنياهو يتلاعب بالقضاء.. ومصير حكومته مؤجل لما بعد الكورونا

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

"اسكندر" قادم إلى ساحة لينين!

الخميس 12 شوال 1441
 
 
 
 
 
"اسكندر" قادم إلى ساحة لينين!

"اسكندر" قادم إلى ساحة لينين!

الوقت-أعلنت مصادر في الجيش الروسي أن العروض العسكرية التي ستجرى في مدينة ستافروبول

مواضيع ذات صلة

روسيا تصف رد فعل ترامب على إطلاق مهمّة أميركيّة للفضاء بـ"الهستيريا"

روسيا تتخطى السعودية وتصبح أكبر مورد نفط للصين

تغريدة البيت الأبيض المعادية لروسيا بالنکهة الترامبية وتزوير التاريخ

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أعلنت مصادر في الجيش الروسي أن العروض العسكرية التي ستجرى في مدينة ستافروبول بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية ستشهد ظهور منظومات "إسكندر" وأنواعاً مختلفة من الأسلحة الحديثة.

وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي لقوات المنطقة الجنوبية في الجيش الروسي  خلال العروض العسكرية التي ستشهدها مدينة ستافروبول الروسية سيستعرض الجيش منظومات "إسكندر" الصاروخية التكتيكية، وراجمات صواريخ من نوع Grad-M، وراجمات أوراغان الصاروخية الثقيلة".

وأضاف البيان "في يوم النصر ستشهد ساحة لينين في مدينة ستافروبول مرور أرتال عسكرية تضم عربات قتالية مصفحة من نوع ريس وتيغر، وراجمات صاروخية من نوع Grad-M وأوراغان، ومنظومات مدفعية من نوع Msta-B، وناقلات الجنود المدرعة BTR-82، إضافة إلى منظومات ZU-23 الصاروخية المحمولة على عربات كاماز".

وأشار البيان إلى أن منظومات "إسكندر" الصاروخية والفرق العسكرية المسؤولة عن مشاركتها في العرض المذكور انطلقت من إقليم كراسنودار الروسي وقطعت أكثر من 300 كلم للوصول إلى ستافروبول للمشاركة في العروض.

وفي الـ 24 من حزيرن/ يونيو الجاري ستشهد عدة مدن جنوب روسيا عروضاً عسكرية بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر على النازية منها: فولغوغراد وكيرتش ونوفوروسيسك وسيفاستوبل ورستوف على الدون وستافروبول وفلادي قفقاز وسيمفيروبل، حيث سيشارك في تلك العروض أكثر من 43 ألف جندي، وأكثر من 800 قطعة وآلية عسكرية حديثة، إضافة إلى عدة نماذج من المعدات العسكرية والآليات.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

روسيا إسكندر الجيش الروسي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء