"اسكندر" قادم إلى ساحة لينين!

الوقت-أعلنت مصادر في الجيش الروسي أن العروض العسكرية التي ستجرى في مدينة ستافروبول بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية ستشهد ظهور منظومات "إسكندر" وأنواعاً مختلفة من الأسلحة الحديثة.

وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي لقوات المنطقة الجنوبية في الجيش الروسي خلال العروض العسكرية التي ستشهدها مدينة ستافروبول الروسية سيستعرض الجيش منظومات "إسكندر" الصاروخية التكتيكية، وراجمات صواريخ من نوع Grad-M، وراجمات أوراغان الصاروخية الثقيلة".

وأضاف البيان "في يوم النصر ستشهد ساحة لينين في مدينة ستافروبول مرور أرتال عسكرية تضم عربات قتالية مصفحة من نوع ريس وتيغر، وراجمات صاروخية من نوع Grad-M وأوراغان، ومنظومات مدفعية من نوع Msta-B، وناقلات الجنود المدرعة BTR-82، إضافة إلى منظومات ZU-23 الصاروخية المحمولة على عربات كاماز".

وأشار البيان إلى أن منظومات "إسكندر" الصاروخية والفرق العسكرية المسؤولة عن مشاركتها في العرض المذكور انطلقت من إقليم كراسنودار الروسي وقطعت أكثر من 300 كلم للوصول إلى ستافروبول للمشاركة في العروض.

وفي الـ 24 من حزيرن/ يونيو الجاري ستشهد عدة مدن جنوب روسيا عروضاً عسكرية بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر على النازية منها: فولغوغراد وكيرتش ونوفوروسيسك وسيفاستوبل ورستوف على الدون وستافروبول وفلادي قفقاز وسيمفيروبل، حيث سيشارك في تلك العروض أكثر من 43 ألف جندي، وأكثر من 800 قطعة وآلية عسكرية حديثة، إضافة إلى عدة نماذج من المعدات العسكرية والآليات.