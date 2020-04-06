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  الخميس 12 شوال 1441

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أخبار

السعودية وأميركا تشترطان استثناء شمال اليمن من المساعدات الإنسانية

الخميس 12 شوال 1441
 
 
 
 
 
السعودية وأميركا تشترطان استثناء شمال اليمن من المساعدات الإنسانية

السعودية وأميركا تشترطان استثناء شمال اليمن من المساعدات الإنسانية

الوقت-قالت أوساط موثوقة في الأمم المتحدة، أنّ السعودية والولايات المتحدة اشترطتا على المنظمات

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الوقت-قالت أوساط موثوقة في الأمم المتحدة، أنّ السعودية والولايات المتحدة اشترطتا على المنظمات الإنسانيّة في مؤتمر الدول المانحة لليمن، عدم استخدام مساهمتهما الماليّة في هذا المؤتمر، في أيّ برنامج مساعدة في مناطق شمال اليمن "الواقعة تحت سيطرة الحوثيين".

وقالت الأوساط نفسها إن الجانبين السعودي والأميركي "لن يقدّما المبالغ التي وعدوا بها خلال المؤتمر مباشرة، بل اشترطا أيضاً الاطلاع على أيّ مشروع للمساعدة مسبقاً، قبل الموافقة على تمويله".

وكانت السعودية والولايات المتحدة قد خفضت مساهمتهما في برامج المساعدات الإنسانيّة مطلع نيسان/أبريل الماضي بشكل كبير، ما انعكس تخفيضاً للمساعدات الإنسانيّة بنسبة 50% في كل أنحاء اليمن، لكن المناطق الشماليّة كانت الأكثر تضرراً جراء خفض المساعدات.

ورعت السعوديّة والأمم المتحدة في 2 حزيران/يونيو مؤتمراً افتراضياً للدول المانحة بشأن اليمن، وجاءت النتائج مخيّبة لآمال المنظمات الإنسانيّة في جنيف، التي كانت تعوّل على مساعدات قدرها 2,4 مليار دولار، فيما بلغ حجم الوعود في مؤتمر الأمس 1,35 ملياراً، حصة السعودية منها 500 مليوناً، والولايات المتحدة 2,25 مليوناً، وهذه المبالغ لا تكفي لسدّ حاجات اليمنيين خلال فترة الأشهر السبعة الباقية حتى نهاية العام الجاري.

وفي حين طرح العديد من علامات الاستفهام حول عدم تقديم الإمارات العربية المتحدة أيّ مساهمة مالية في هذا المؤتمر عكس المؤتمرات السابقة، فسّرت أوساط مطلعة في جنيف أن الإمارات تعتبر أنها "تقدم ما يكفي من مساعدات مباشرة في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها وسيطرة الميليشيات التابعة لها في جنوب اليمن".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة إلى تقديم نحو 2،41 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية الأساسية بين حزيران/ يونيو و كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري.

هذا ووصف القيادي في حركة أنصار الله محمد علي الحوثي مؤتمر المانحين لليمن بـ"الفاشل"، في حين اعتبر رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام أن "دول العدوان انكشفت بالمؤتمر متسولة بغطاء دعم اليمن".

وتفاعل ناشطون مع وسم #ادعمو_اليمن_برفع_الحصار ، في حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، رداً على المؤتمر.

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