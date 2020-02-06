رياض المالكي: مستعدون لعقد لقاء مع نتنياهو في موسكو ويهدد بـ "مقاومة سلمية"

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 12 شوال 1441

إخترنا لكم

السفيرة شيا والتدخل في الشؤون اللبنانية؛ عن ماذا تبحث؟

السفيرة شيا والتدخل في الشؤون اللبنانية؛ عن ماذا تبحث؟ الوقت- تدعي الولايات المتحدة الأمريكية أنها رمز للديمقراطية والحرية واحترام سيادة دول العالم، ولكنها في الحقيقة تأتي في المرتبة الأخيرة من حيث التزامها بما تدعيه، وما يحدث اليوم في أمريكا بعد قتل المواطن فلويد على يد مجموعة من عناصر الشرطة ...

مفاوضات سرية جديدة.. هل يستخدم الكيان الإسرائيلي آل سعود كحصان طروادة؟ الوقت- من ضمن ما أفرزه الربيع العربي من نتائج على المنطقة كان فضح العلاقات السعودية مع الكيان الإسرائيلي، فمنذ انطلاقته قبل نحو عقد من الزمن كان واضحًا زيادة التقارب بين الكيان الإسرائيلي ومملكة آل سعود، ومع أنّ المملكة تدعي أنّها لا تُقيم علاقات مع الكيان، غير أنّ الزيارات المُتكررة لضابط المخابرات السعودي ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية أنور عشقي...

رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني؛ القوات المسلحة سترد بشكل حاسم على أي خطأ يرتكبه العدو الوقت- أعرب اللواء "محمد باقري" رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، أن ابناء الجيش الايراني في القوات المسلحة لن يغفلوا لحظةَ عن الفتن والمؤامرات الموجهة من قبل الاعداء ضد ايران وأي خطأ في المحاسبات سوف يلاقي الرد المماثل.

التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب يبدو أنه لولا خيانة الأنظمة العميلة وبعض المتنازلين الفلسطينيين الذين نزعوا سلاح سكان الضفة الغربية، فإن الضفة الغربية لا تزال لديها إمكانية الانتفاضة وحتى التمرد المسلح.

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟ على الرغم من أن إمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي، ولا سيما مع جهود الأمين العام الحالي للمجلس، الذي له تاريخ طويل في مجال الاقتصاد، لا تبدو بعيدة المنال، ولکن من المؤکد أن التعاون السياسي والأمني بين أعضاء مجلس التعاون، أمر لا يمكن تصوره في المدى القصير على الأقل.

أخبار

رداً على الصين.. جونسون يلوح بمنح جوازات سفر والجنسية لسكان هونغ كونغ

رداً على الصين.. جونسون يلوح بمنح جوازات سفر والجنسية لسكان هونغ كونغ

الوقت-أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه سيقترح على ملايين من سكان هونغ كونغ جوازات

الجيش السوري وأهالي "أبو راسين" بالحسكة يجبرون رتلاً عسكرياً أميركياً على التراجع الوقت-أجبر أهالي بلدة أبو راسين في ريف الحسكة الشمالي الغربي

"الطيّار لم يمتثل" ! آخر مشهد قبيل سقوط الطائرة الباكستانية الوقت-قال متحدث باسم الخطوط الباكستانية، إن سلطات الطيران في البلاد أبلغت

"اسكندر" قادم إلى ساحة لينين! الوقت-أعلنت مصادر في الجيش الروسي أن العروض العسكرية التي ستجرى في مدينة ستافروبول

هافانا رداً على العقوبات الأميركية: تستمر بتصرفات دولة مارقة الوقت-وسعّت الولايات المتحدة قائمة العقوبات ضد كوبا فأعلنت عن إدراج 7 كيانات

ترامب يتراجع.... تعزيز الأمن في البيت الأبيض ومطالب جديدة للمتظاهرين

السعودية وأميركا تشترطان استثناء شمال اليمن من المساعدات الإنسانية الوقت-قالت أوساط موثوقة في الأمم المتحدة، أنّ السعودية والولايات المتحدة اشترطتا على المنظمات

قوّات حكومة الوفاق تسيطر على مطار طرابلس الدولي الوقت-أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، اليوم الأربعاء، سيطرتها

بعد "تويتر".. "سناب شات" يواجه ترامب: يحرّض على العنف العنصري الوقت-أعلن تطبيق "سناب تشات" للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، توقفه عن دعم ما ينشره الرئيس

احتجاجات في بريطانيا.. وغضب عالمي لمقتل فلويد الوقت-احتج مئات الأشخاص في العاصمة البريطانية لندن، تضامناً مع المتظاهرين في الولايات المتحدة،

الاحتجاجات تشعل شوارع الولايات الأميركية... وإسبر لا يرى ضرورة للجيش الوقت-أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أنّه لا يوافق على تفعيل قانون التمرد

زعماء الدين في أمريكا ينتقدون ترامب وهو يرفع الإنجيل أمام كنيسة الوقت- وجه زعماء دين أمريكيون، بروتستانتينيون وكاثوليك، انتقادات لاذعة للرئيس دونالد ترامب، بعد يوم من إجلاء محتجين سلميين بالقوة، من أجل التقاط صورة له أمام كنيسة قريبة من البيت الأبيض.

قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد الوقت-وصف قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، الامام الخميني (ره) بانه كان انسانا يمتلك

تونس شبه خالية من كورونا وستعود إلى حياتها الطبيعية تدريجياً الوقت-قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، أمس الثلاثاء، إن "تونس أصبحت

بوش: حان الوقت لأن تنظر أميركا مليّاً في إخفاقاتنا المأساوية الوقت-دعا الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش الولايات المتّحدة إلى النظر مليّاً

ترودو يصمت لـ20 ثانية قبل التعليق على قرارات ترامب حول الاحتجاجات! الوقت-أثار رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، جدلاً نتيجة رد فعله حينما سُئل عن تلويح الرئيس الأميركي

20 ألفاً في شوراع باريس في احتجاجات مماثلة لاحتجاجات أميركا الوقت-في مشهد مشابه تماماً لما يجري في الولايات المتحدة منذ عدة أيام، نزل فرنسيون أفارقة وعرب، بالإضافة

قتيل وجرحى في تظاهرات نيويورك والقوات العسكرية تنتشر قرب واشنطن الوقت-لا تزال الاحتجاجات والتظاهرات تشعل شوارع الولايات الأميركية منذ مقتل الشاب الأميركي

بعد كشف لجوئه إلى مخبأ.. ترامب من أمام كنيسة سانت جون: إنه إرهاب داخلي! الوقت-أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه "حشد جميع الموارد العسكرية والأمنية لوقف أعمال

ناقلة النفط الخامسة تواصل طريقها إلى الموانئ الفنزويليّة ومادورو سيزور إيران قريباً الوقت-قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه سيزور إيران قريباً لتوقيع اتفاقيات للتعاون

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

زعماء الدين في أمريكا ينتقدون ترامب وهو يرفع الإنجيل أمام كنيسة

السعودية وأميركا تشترطان استثناء شمال اليمن من المساعدات الإنسانية

رداً على الصين.. جونسون يلوح بمنح جوازات سفر والجنسية لسكان هونغ كونغ

"الطيّار لم يمتثل" ! آخر مشهد قبيل سقوط الطائرة الباكستانية

بعد "تويتر".. "سناب شات" يواجه ترامب: يحرّض على العنف العنصري

المغرب يشيّد ثكنة عسكرية بالقرب من الحدود الجزائرية.. لماذا؟

هل شعر الذئب المحنك بالخطر في المشهد السياسي التركي؟

هافانا رداً على العقوبات الأميركية: تستمر بتصرفات دولة مارقة

رياض المالكي: مستعدون لعقد لقاء مع نتنياهو في موسكو ويهدد بـ "مقاومة سلمية"

مستقبل التعاون بين موسكو وطهران ودمشق في المرحلة الانتقالية للأزمة

عندما يعجز كيان الاحتلال

السيد عبد الملك الحوثي؛ من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع

احتجاجات في بريطانيا.. وغضب عالمي لمقتل فلويد

"اسكندر" قادم إلى ساحة لينين!

السفيرة شيا والتدخل في الشؤون اللبنانية؛ عن ماذا تبحث؟

استشهاد 3 من حرس الحدود الايراني قرب الحدود مع كردستان العراق

إحراق مقرّ للشرطة الأميركية في مينيابوليس والاحتجاجات تشمل أوهايو

"تويتر" محذراً ترامب.. تغريدتك "تمجّد العنف"!

4 شهداء و18 جريحا في مجزرة بالحديدة في اليمن

من هو رئيس مجلس الشورى الجديد محمد باقر قاليباف؟

ناقلة النفط الإيرانية الرابعة تدخل المياه الإقليمية الفنزويلية

بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة، المدن الأمريكية تغرق في نيران الاحتجاجات

آخر تطورات في ليبيا بعد 70 يومًا من الصراع؛ القوات التركية تسيطر على محافظات الزوراء والزاوية والعزيزية + صور

حرق المزارع في العراق وسوريا، اسبابها وابعادها القانونية

الخارجية الفلسطينية: لا "تنسيق" قبل التراجع عن قرار الضم

مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 في قصف صاروخي استهدف طرابلس الليبية

الصين: لن نقبل باستخدام أميركا للأمم المتحدة كرهينة

ازاحة الستار عن غواصة إيرانية ذاتية القيادة؛ الوفاء بوعد اللواء "سلامي" في أقل من 8 أشهر + صور

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟

رودسكوي: زيادة كبيرة في النشاط العسكري لـ"الناتو" قرب حدودنا

اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف

وسائل الإعلام السعودية... الطابور الخامس للکيان الإسرائيلي في العالم العربي

المغامرة التركية في سوريا

القدس، تحرير الإنسانية

صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات

إنشاء سفارة افتراضية في فلسطين، مبادرة طهران العالمية عشية يوم القدس

72 عاماً علی نکبة فلسطين؛ وعد الحرية أقرب من أي وقت مضى

حماس والموقف من تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة

سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات

ترامب يعلن استعداده مناقشة الحد من التسلح بمشاركة روسيا والصين

ماذا يعني ضم "اسرائيل" لمنطقة الأغوار؟

الرئيس الكوبي: العقوبات الأحادية تحد من القدرة على مواجهة كورونا

هل تنجح خطة "عون" الاقتصادية، وماذا عن الحريري؟

نتنياهو يتلاعب بالقضاء.. ومصير حكومته مؤجل لما بعد الكورونا

مشروع ضم الأغوار والمُستوطنات على طاولة الكنيست؛ التداعیات و الردود

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

رياض المالكي: مستعدون لعقد لقاء مع نتنياهو في موسكو ويهدد بـ "مقاومة سلمية"

الخميس 12 شوال 1441
 
 
 
 
 
رياض المالكي: مستعدون لعقد لقاء مع نتنياهو في موسكو ويهدد بـ "مقاومة سلمية"

مواضيع ذات صلة

غداة اجتماع مع الصهاينة.. عباس يتاجر بتضحيات الشهداء والأسرى

عباس: إذا نفّذ الاحتلال خطط الضم سنكون في حلٍّ من جميع الاتفاقيات

عباس:لن نقف مكتوفي الأيدي إذا ضمّت "إسرائيل" أي جزء من أراضينا

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- ما زالت قضية مخططات الكيان الصهيوني الرامية لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، إلى سيادة الاحتلال، تشغل الرأي العام العربي بشكل عام والفلسطيني على وجه التحديد، وفي آخر التطورات، أوضح وزير الخارجية للسلطة الفلسطينية، "رياض المالكي"، أنَّ السلطة الفلسطينية مستعدة لعقد لقاء مع كيان الاحتلال في موسكو، فيما عبر عن خشيته من تهرب الطرف الإسرائيلي، مبيناً أنَّ القيادة الفلسطينية تثق بالرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، مضيفاً أنَّه لا مانع لديهم لزيارة موسكو مرة أخرى، إذا كان هذا اللقاء سيعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ويوقف تنفيذ خطط الكيان الصهيوني.

حوار مع العدو

بين وزير الخارجية الفلسطيني، "رياض المالكي"، الاثنين المنصرم، فشل محاولتين لتنظيم لقاء بين رئيس وزراء كيان الاحتلال، "بنيامين نتنياهو" والرئيس الفلسطيني، "محمود عباس"، في روسيا، بسبب عدم قبول الجانب الإسرائيلي، وقال أنَّه لا يعلم ما إذا كان الرئيس بوتين مستعداً للإقدام على خطوات جديدة لإقناع نتنياهو بلقاء الجانب الفلسطيني، وقبول الفشل مرة أخرى في حال حدوثه، وذلك في مؤتمر صحفي نظمته جمعية المراسلين الأجانب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

و  ذكر المالكي أنَّ السلطة الفلسطينية مستعدة لإجراء حوار مع الكيان الصهيوني عبر الفيديو، بإشراف روسي، مع أنَّه شكك في أن يؤدي ذلك إلى نتائج ملموسة على الأرض، موضحاً أنَّ الجانب الفلسطيني سينظر في هذه القضية إذا وجدتها موسكو أمراً مجدياً.

ومما ينبغي ذكره، أنَّ المفاوضات متوقفة بين الجانب الفلسطيني والكيان الصهيوني منذ أبريل/ نيسان 2014، بسبب التعنث الإسرائيلي في الاستجابة لمطالب الفلسطينيين، كوقف عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967، أساساً للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.

مقاومة سلمية

تدرس السلطة الفلسطينية العديد من الخيارات للرد على الإجراءات التي بدأها الكيان الغاصب، لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية وغور الأردن، وبحسب وزير الخارجية الفلسطيني فإنَّ من بين تلك الخيارات، التوجه إلى المقاومة السلمية غير العنيفة أو المسلحة وحماية المؤسسات الفلسطينية بالإضافة إلى التوجه من جديد إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبهذا الصدد؛ أشار المالكي إلى أنَّ الكيان الصهيوني لن يوقف خططه إلا بعد ضغوط من قبل المجتمع الدولي، عبر التلويح بعقوبات جدية، لانتهاكه القانون الدولي، وقال أنَّ 25 دولة أوروبية أعلنت مؤخراً استعدادها لتوجيه رد قوي للكيان.
أكثر من ذلك؛ أكد أنَّ الفلسطينيين لا يمكن أن يقبلوا بأمريكا كوسيط وحيد بينهم وبين الصهاينة، بسبب تبني الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي بالكامل، وقد فقد الفلسطينيون ثقتهم بها.

وشدد وزير الخارجية الفلسطيني أنَّ خطوات الكيان في ضم أراض فلسطينية جديدة، يعد تدميراً لحل الدولتين ولإمكانية إنشاء دولة فلسطينية، على حد تعبيره، قائلاً أنَّه بمثابة إعلان حرب، موضحاً أن رئيس وزراء الاحتلال يحاول التهرب من مشكلته القانونية، والاتهامات الموجهة له بالتقدم في إجراءات الضم التي أعلنوا عنها بدعم أمريكي.

إضافة إلى ذلك؛ ذكر أنَّ مشكلة القدس هي مشكلة سياسية وليست مشكلة دينية كما يحاول رئيس الوزراء الصهيوني أن يسوقها، لافتاً إلى أنَّ مدينة مقدسة بالنسبة لكل الأديان الإسلامية والمسيحية واليهودية.

وأكد أن السلطة الفلسطينية أوقفت بالفعل كافة عمليات التنسيق الأمني والمدني مع كيان الاحتلال، متحدثاً عن عدة محاولات من دول مختلفة للتوسط، لكن الجانب الفلسطيني يشدد على أنَّ إلغاء قرار الضم هو شرط أساس لإعادة الاتصال.

ومن الجدير بالذكر أنَّ روسيا تسعى في الفترة الأخيرة، لعقد اجتماع بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة في جنيف السويسرية، على مستوى الوزراء، في محاولة لخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينيّة، مع نية الكيان الصهيوني ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية في تموز/ يوليو المقبل.

خلاصة القول؛ لم يخرج المالكي عن الأسلوب المعتاد للرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، فهل يمكن الحديث عن خلاص من شر خطط الكيان الصهيوني المتزايدة والمتواصلة، بالتزامن مع التلويح بمقاومة سلمية؟ ، و أيّ محتل ذاك الذي سيرحل عن ديارك بالورد والغار، وما الذي يمكن أن يحققه لقاء أو اتفاق مع عدو غاشم، لا يمكن أن يرضخه أو يردعه سوى مقاومة بأشكال مختلفة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

وزير الخارجية الفلسطيني لقاء نتنياهو في موسكو الضفة الغربية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء