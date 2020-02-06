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  الثلاثاء 10 شوال 1441

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أخبار

بعد كشف لجوئه إلى مخبأ.. ترامب من أمام كنيسة سانت جون: إنه إرهاب داخلي!

الثلاثاء 10 شوال 1441
 
 
 
 
 
بعد كشف لجوئه إلى مخبأ.. ترامب من أمام كنيسة سانت جون: إنه إرهاب داخلي!

بعد كشف لجوئه إلى مخبأ.. ترامب من أمام كنيسة سانت جون: إنه إرهاب داخلي!

الوقت-أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه "حشد جميع الموارد العسكرية والأمنية لوقف أعمال

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الوقت-أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه "حشد جميع الموارد العسكرية والأمنية لوقف أعمال العنف"، مشدداً على أن "منظمو العنف سيواجهون عقوبات جنائية".

وأضاف في مؤتمر صحافي من أمام كنيسة سانت جون في واشنطن المجاوة للبيت الأبيض، والتي توجه إليها مشياً على الأقدام، أنه "سوف ينهي الشغب الآن"، مشيراً إلى أنه طلب من الحكام نشر الحرس الوطني بأعداد كافية لـ"قمع العنف، وأي ولاية ترفض سأنشر فيها الجيش الأميركي وأنهي المسألة بسرعة".

فيما ظهر ترامب وهو يحمل الكتاب المقدس خلال زيارته الكنيسة المجاورة للبيت الأبيض.

وشدد الرئيس الأميركي على أنه اتخذ خطوات حاسمة وسريعة لحماية واشنطن العاصمة، وقال إن "ما نراه أعمال تخريبية تصل لمستوى الإرهاب الداخلي، والاحتجاجات السلمية ينبغي ألّا يفسدها العنف".

كما قال: "إدراتي ملتزمة بتحقيق العدالة لموت جورج فلويد، وسأكافح من أجل سلامة الأميركيين، ولكن خلال الأيام الماضية كان هناك من يحاول أن يفسدها بالعنف".

وقالت مصادر من واشنطن إن "زيارة ترامب إلى الكنيسة واجهها الإعلام بانتقادات شديدة وكانت حدثاً سياسياً بامتياز"، وأشار إلى أن "مجموعة من الأميركيين الأفارقة في الكونغرس تقدم مشاريع قوانين تهدف الى تحقيق العدالة".

مصدر أميركي مطلع، كشف في تصريحات لـ"سي أن أن"، أن الرئيس دونالد ترامب كان غاضباً من الأنباء التي كشفت اختبائه في القبو المحصن بالبيت الأبيض خلال الاحتجاجات حوله، وأخبر مساعديه أنه يريد الظهور خارج بوابات المقر الرئاسي.

وأضاف المصدر أن رغبة ترامب في الظهور في مكان الاحتجاجات كانت من أسباب خروجه لالتقاط صورة أمام كنيسة سانت جون القريبة من البيت الأبيض، والتي سبقها استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتطهير المنطقة من المتظاهرين السلميين.

وتابع المصدر بالقول إن الرئيس الأميركي أعرب عن إحباطه من أنه تم تصويره على أنه قلق من الاحتجاجات خارج البيت الأبيض، واختبأ تحت الأرض في القبو المحصن، معتقداً أنه بدا ضعيفاً.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، كشفت أمس أن "عملاء الخدمة السرية للرئيس نقلوا ترامب فجأة إلى مخبأ تحت الأرض كان يستخدم في الماضي خلال الهجمات الإرهابية".  

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل البيت الأبيض قوله إنه "لقد انتشر شعور بالقلق في داخل البيت الأبيض - بينما قال المسؤولون في النهاية إن ترامب وعائلته لم يكونوا في خطر حقيقي أبداً - لكن هزَّتهم الاحتجاجات التي تحولت إلى عنف ليلتين على التوالي بالقرب من القصر كما شعروا بالتوتر".

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