احتجاجات مستمرة في معظم الولايات الأميركية ومواجهات أمام البيت الأبيض

الوقت-تتجدد المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في محيط البيت الأبيض، قبل أن يخلى المكان وتنقّل الشرطة المتظاهرين في الشوارع برغم حظر التجوّل.

هذا، وأفادت وسائل إعلامية امريكية انه تمّ إرسال ما بين 600 إلى 800 عنصر من الحرس الوطني من 5 ولايات إلى العاصمة واشنطن لدعم القوات الأمنية. في حين أفاد مصدر عسكري في البنتاغون بأن إرسال نحو 250 عنصر من الشرطة العسكرية إلى واشنطن العاصمة، لكن لم يتم تحديد مهمتهم بعد.

وأضاف أن الشرطة تطلق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لإبعاد المتظاهرين من محيط البيت الأبيض، شملت الحرس الوطنيّ القوات الخاصة قوات الأمن الداخليّ وشرطة مقاطعة كولومبيا، فيما أعلن حاكم الولاية نيويورك منع التجول داعياً إلى إجراء إصلاح لجهاز الشرطة في البلاد.

وامتدت التظاهرات إلى لوس أنجلس ودنفر وفيلادلفيا وسياتل وغيرها الكثير من المناطقْ، ونشرت السلطات قوات الحرس الوطني في أكثر من 20 مدينة لمؤازرة شرطة مكافحة الشغب.

وقال الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إنّ البلاد تشهد أعمالاً تخريبية تصل إلى مستوى الإرهاب الداخليّ، مؤكداً اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة لحماية واشنطن.

وأشار ترامب بالقول: "أوصيت بشدة كل حاكم بنشر الحرس الوطني بأعداد كافية لنسيطر على الشوارع إذا رفضت مدينة أو ولاية اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حياة وممتلكات سكانها"، مضيفاً "فسأقوم بنشر الجيش الأميركي كما اتخذت إجراءات سريعة وحاسمة لحماية عاصمتنا العظيمة واشنطن".

وأكدت مصادر في واشنطن أن قوات الأمن استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مشيراً إلى أن الولايات التي يحكمها ديمقراطيون يرفضون أي تدخل عسكري في موضوع الاحتجاجات.

وفي سياق متصل، أكد كل من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان مشترك أنّ الشعب يحتج لوضع حد للظلم والوحشية العنصريين، مضيفا أنه فيما "تنشد أميركا الوحدة فإنّ الرئيس ترامب يمزّقها، كما اتّهم البيان ترامب بإشعال فتيل الفتنة في أميركا".