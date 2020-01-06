موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 10 شوال 1441

إخترنا لكم

التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب

التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب يبدو أنه لولا خيانة الأنظمة العميلة وبعض المتنازلين الفلسطينيين الذين نزعوا سلاح سكان الضفة الغربية، فإن الضفة الغربية لا تزال لديها إمكانية الانتفاضة وحتى التمرد المسلح.

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟ على الرغم من أن إمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي، ولا سيما مع جهود الأمين العام الحالي للمجلس، الذي له تاريخ طويل في مجال الاقتصاد، لا تبدو بعيدة المنال، ولکن من المؤکد أن التعاون السياسي والأمني بين أعضاء مجلس التعاون، أمر لا يمكن تصوره في المدى القصير على الأقل.

مقبرة الدواعش الجديدة في العراق، جنوب صلاح الدين وغرب العاصمة بغداد مع ازدياد هجمات وتحركات الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي وفلوله في المحافظات الشمالية والغربية في البلاد، شنت القوات العراقية عدة عمليات لمطاردة الإرهابيين

في الإجابة عن سؤال ماذا يُريد آل سعود؟ ظنّ الكثيرون أنّ علاقة آل سعود بالوهابيّة ستنتهي بعد أحداث سبتمبر، غير أنّ تصريحات أُمراء آل سعود ذاتهم كانت توحي بشيءٍ آخر، نعم أدان

مركز "واشنطن" للأبحاث؛ فيروس "كورونا" يغير قواعد الاشتباكات على جبهات القتال في الشرق الاوسط الوقت- من المرجح أن يؤدي تفشي فيروس "كورونا" في العالم إلى تغيير حروب الوكالات في المنطقة ومع ذلك، فإن العواقب السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تسبب بها هذا الفيروس التاجي الخطير لا تزال غامضة.

أخبار

الخارجية الفلسطينية: لا "تنسيق" قبل التراجع عن قرار الضم

الخارجية الفلسطينية: لا "تنسيق" قبل التراجع عن قرار الضم

الوقت-نفى وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي في جنيف، وجود أي اتصال ولو بالحد الأدنى

رودسكوي: زيادة كبيرة في النشاط العسكري لـ"الناتو" قرب حدودنا الوقت-قال رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال

غانتس يدعو الجيش الإسرائيلي للاستعداد! الوقت-ذكر موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء البديل ووزير الأمن الإسرائيلي

نائب أردني: ابن سلمان يسعى لوضع اليد على المقدسات في فلسطين الوقت-قال النائب في البرلمان الأردني طارق خوري، إنّ مصدراً في الخارجية الأردنية أكد

4 شهداء و18 جريحا في مجزرة بالحديدة في اليمن الوقت-ارتفعت حصيلة استهداف مرتزقة العدوان على اليمن لحي الزهور بمديرية

رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني: نواصل نهج الشهيد سليماني في تعزيز قدرات محور المقاومة الوقت-اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان المجلس في دورته

إيران تسلم شحنة مساعدات طبية لوزارة الصحة الأفغانية الوقت-قدم رسميا سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابول بهادر أمينيان شحنة من

مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 في قصف صاروخي استهدف طرابلس الليبية الوقت-قتل 5 مدنيين وأصيب 12 في قصف صاروخي استهدف العاصمة الليبي

اشتباكات بين الشرطة الأميركية والمتظاهرين أمام البيت الأبيض في واشنطن الوقت-دارت اشتباكات بين الشرطة الأميركية والمتظاهرين أمام البيت الأبيض في واشنطن، إثر إضرام

لمدة أسبوع.. أبو ظبي تحظر التنقل منها وإليها الوقت-أعلن المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبو ظبي، أن الإمارة أعلنت حظراً لمدة أسبوع على التنقلات منها

ساحة القديس بطرس في روما تفتح أبوابها مجدداً للمصلين الوقت-توجّه البابا فرنسيس اليوم الأحد للمرة الأولى منذ 3 أشهر بشكل مباشر إلى المصلّين الذين بات بامكانهم

ترامب: سنصنّف جماعة "أنتيفا" المناهضة للفاشيّة "منظمة إرهابية" الوقت-جدد وزير العدل الأميركي وليام بار، اتهامه للمتظاهرين الأميركيين بأنهم "مجموعات من المتطرفين

على وقع انتقادات ترامب.. كبير المحامين في الـ"إف.بي.آي" يستقيل الوقت-قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف.بي.آي"، أمس السبت، إن كبير المحامين بالمكتب دانا بوانت

روسيا تصف رد فعل ترامب على إطلاق مهمّة أميركيّة للفضاء بـ"الهستيريا" الوقت-انتقدت "وكالة الفضاء الروسية" (روسكوسموس) ما وصفته بحالة "الهستيريا" التي انتابت الرئيس الأميركي

الاتحاد الأوروبي عن بريكست: لن يكون هناك اتفاق إذا لم تفِ لندن بالتزاماتها الوقت-اعتبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه، في مقابلة مع

"إسرائيل" تطالب بـ"تحسين" عمل اليونيفيل على الحدود اللبنانيّة الوقت-طالب سفير "إسرائيل" في الأمم المتحدة داني دانون مؤخراً، مجلس الأمن بتجديد تفويض اليونيفيل في لبنان، حتى

ناقلة النفط الإيرانية الخامسة تصل إلى المياه الإقليمية الفنزويلية اليوم الوقت-أفادت وسائل إعلامية فنزويلية عن وصول خامس وآخر ناقلة نفط إيرانية إلى المياه الدولية بعد إبحارها

الخارجية البريطانية تدافع عن خطتها لتخفيف قيود كورونا الوقت-دافع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، عن التخفيف "الحذر"

فيروس كورونا يتسبب بأضرار جسيمة للاقتصاد الإماراتي الوقت-أعلن "بنك أوف أميركا" في مذكرة بحثيّة أن دبي قد تشهد ركوداً بنحو 5.5% في 2020،

"تويتر" محذراً ترامب.. تغريدتك "تمجّد العنف"!

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

4 شهداء و18 جريحا في مجزرة بالحديدة في اليمن

في الإجابة عن سؤال ماذا يُريد آل سعود؟

على وقع انتقادات ترامب.. كبير المحامين في الـ"إف.بي.آي" يستقيل

إيران تسلم شحنة مساعدات طبية لوزارة الصحة الأفغانية

فيروس كورونا يتسبب بأضرار جسيمة للاقتصاد الإماراتي

"إسرائيل" تطالب بـ"تحسين" عمل اليونيفيل على الحدود اللبنانيّة

الخارجية البريطانية تدافع عن خطتها لتخفيف قيود كورونا

بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة، المدن الأمريكية تغرق في نيران الاحتجاجات

رودسكوي: زيادة كبيرة في النشاط العسكري لـ"الناتو" قرب حدودنا

روسيا تصف رد فعل ترامب على إطلاق مهمّة أميركيّة للفضاء بـ"الهستيريا"

رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني: نواصل نهج الشهيد سليماني في تعزيز قدرات محور المقاومة

ناقلة النفط الإيرانية الخامسة تصل إلى المياه الإقليمية الفنزويلية اليوم

هل تفعلها قطر وتخرج من دول مجلس التعاون؟

الخارجية الفلسطينية: لا "تنسيق" قبل التراجع عن قرار الضم

آخر تطورات في ليبيا بعد 70 يومًا من الصراع؛ القوات التركية تسيطر على محافظات الزوراء والزاوية والعزيزية + صور

مواجهة شيعة جمهورية أذربيجان.. لماذا تعارض حكومة باكو مسيرة يوم القدس؟

عدد وفيات كورونا في أميركا يتخطى الـ100 ألف

ما الذي يخفيه اجتماع محمد بن سلمان مع قادة المؤسسة العسكرية السعودية؟

فرنسا وألمانيا تدعوان إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأسرع وقت

وسائل التواصل الأميركية: غضب للتمييز العنصري

استشهاد 3 من حرس الحدود الايراني قرب الحدود مع كردستان العراق

كورونا يتجاوز الـ 5 ملايين إصابة في دول العالم

بعد فشل مُخططاتها الاستخباراتية.. عيال زايد يوقفون مؤمنون بلا حدود

خفايا الصراعات القادمة في خطاب السيد حسن نصرالله

وصول ناقلة النفط الإيرانية الثالثة إلى فنزويلا

شركة "رينو" تعلن إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة في العالم

خمسة أسباب أدت الی فشل سياسة الضغط الأقصى تجاه ايران

روسيا تتخطى السعودية وتصبح أكبر مورد نفط للصين

إيران لفرنسا: النظر بجرائم الإيرانيين من صلاحيات محاكم البلاد فقط

"تويتر" محذراً ترامب.. تغريدتك "تمجّد العنف"!

کواليس الضغط الغربي المتزامن على حزب الله اللبناني

وسائل الإعلام السعودية... الطابور الخامس للکيان الإسرائيلي في العالم العربي

ترامب: أزمة كورونا أسوأ من أحداث 11 أيلول/سبتمبر

مشروع ضم الأغوار والمُستوطنات على طاولة الكنيست؛ التداعیات و الردود

العراق يستعيد السيطرة على الميدان بعد هجمات متفرقة لداعش

المغامرة التركية في سوريا

العميد تنغسيري: إيران تراقب الأميركيين في الخليج الفارسي وتتابع تحركاتهم

صراع علی الزعامة بين الشقيقين بهاء وسعد الحريري بعد 15 عاماً على اغتيال والدهم

الرئيس الكوبي: العقوبات الأحادية تحد من القدرة على مواجهة كورونا

"الصحة العالمية": كورونا سيبقى خطراً كبيراً

اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف

القدس، تحرير الإنسانية

ترامب يعلن استعداده مناقشة الحد من التسلح بمشاركة روسيا والصين

الرئيس الجزائري يرفض أن تكون بلاده ضحية للاقتراض؛ الأسباب والدوافع؟

مادورو: الأميركيان المتوغلان إلى فنزويلا اعترفا بجرمهما وسيحاكمان

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

نائب أردني: ابن سلمان يسعى لوضع اليد على المقدسات في فلسطين

الإثنين 9 شوال 1441
 
 
 
 
 
نائب أردني: ابن سلمان يسعى لوضع اليد على المقدسات في فلسطين

نائب أردني: ابن سلمان يسعى لوضع اليد على المقدسات في فلسطين

الوقت-قال النائب في البرلمان الأردني طارق خوري، إنّ مصدراً في الخارجية الأردنية أكد

مواضيع ذات صلة

مواجهة شيعة جمهورية أذربيجان.. لماذا تعارض حكومة باكو مسيرة يوم القدس؟

إنعكاس خطاب المرشد الأعلى والمسيرة الافتراضية في يوم القدس العالمي في وسائل الإعلام العربية والغربية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قال النائب في البرلمان الأردني طارق خوري، إنّ مصدراً في الخارجية الأردنية أكد له أن أوقاف القدس تتشكل بقرار حكومي أردني.

وأضاف خوري أنّ "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سعى لوضع اليد على المقدسات في فلسطين"، مشيراً إلى أنه يبدو أن القدس أصبحت "ورقة سنية".

الخوري أكد أنّ "القدس ليست سنية بل هي أرض فلسطينية ودور الأردن قوي بسبب المحيط القوي الذي أضعف موقف هذا البلد"، لافتاً إلى أنّ وصاية الأردن على الحرم القدسي تاريخية ومن الصعب التنازل عنها لصالح السعودية أو تركي                

وبحسب الخوري فإنه هناك "ضغوطاً تمارس على الأردن منذ رفضه صفقة القرن وشعب هذا البلد يرفض التطبيع"، معتبراً أنّ الضغوط على الأردن بخصوص الوصاية على المقدسات لن تقلّ عما يتعلق بصفقة القرن.

وذكر أن مفهوم التسوية مع العدو سقط لأن المفاوضات لم تصل إلى أي نتيجة وهو لا يفهم إلا لغة المقاومة، مشدداً على أنّ مسؤولية القدس هي "مسؤولية كل الأمة وليست مسؤولية الأردن أو السعودية أو الفلسطينيين فقط".

وختم بالقول إنّ "المقدسات في فلسطين لا تباع ولا تشترى بالمال أبداً".

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" كشفت عن مفاوضات سرية بين "إسرائيل" والسعودية بوساطة أميركية، إلى جانب "صفقة القرن" التي بلورها الرئيس الاميركي وخطة فرض القانون الإسرائيلي في غور الأردن وكتل المستوطنات الكبيرة في الضفة الغربية، وذلك بهدف تمكين السعودية من الحصول على موطئ قدم في الحرم القدسي على حساب تركيا.

وأوضحت الصحيفة أن "الأردن وافق على هذه المفاوضات، وأن الاتصالات السرية بين إسرائيل والسعودية تجري منذ شهر كانون الثاني/ ديسمبر الماضي".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الأردن بن سلمان فلسطين القدس

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء