الولايات المتحدة، مهد حقوق الإنسان: يُمنع دخول السود والأقليات ومعارضو الرأسمالية!

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 11 شوال 1441

إخترنا لكم

مفاوضات سرية جديدة.. هل يستخدم الكيان الإسرائيلي آل سعود كحصان طروادة؟

مفاوضات سرية جديدة.. هل يستخدم الكيان الإسرائيلي آل سعود كحصان طروادة؟ الوقت- من ضمن ما أفرزه الربيع العربي من نتائج على المنطقة كان فضح العلاقات السعودية مع الكيان الإسرائيلي، فمنذ انطلاقته قبل نحو عقد من الزمن كان واضحًا زيادة التقارب بين الكيان الإسرائيلي ومملكة آل سعود، ومع أنّ المملكة تدعي أنّها لا تُقيم علاقات مع الكيان، غير أنّ الزيارات المُتكررة لضابط المخابرات السعودي ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية أنور عشقي...

رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني؛ القوات المسلحة سترد بشكل حاسم على أي خطأ يرتكبه العدو الوقت- أعرب اللواء "محمد باقري" رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، أن ابناء الجيش الايراني في القوات المسلحة لن يغفلوا لحظةَ عن الفتن والمؤامرات الموجهة من قبل الاعداء ضد ايران وأي خطأ في المحاسبات سوف يلاقي الرد المماثل.

التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب يبدو أنه لولا خيانة الأنظمة العميلة وبعض المتنازلين الفلسطينيين الذين نزعوا سلاح سكان الضفة الغربية، فإن الضفة الغربية لا تزال لديها إمكانية الانتفاضة وحتى التمرد المسلح.

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟ على الرغم من أن إمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي، ولا سيما مع جهود الأمين العام الحالي للمجلس، الذي له تاريخ طويل في مجال الاقتصاد، لا تبدو بعيدة المنال، ولکن من المؤکد أن التعاون السياسي والأمني بين أعضاء مجلس التعاون، أمر لا يمكن تصوره في المدى القصير على الأقل.

مقبرة الدواعش الجديدة في العراق، جنوب صلاح الدين وغرب العاصمة بغداد مع ازدياد هجمات وتحركات الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي وفلوله في المحافظات الشمالية والغربية في البلاد، شنت القوات العراقية عدة عمليات لمطاردة الإرهابيين

أخبار

قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد

قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد

الوقت-وصف قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، الامام الخميني (ره) بانه كان انسانا يمتلك

تونس شبه خالية من كورونا وستعود إلى حياتها الطبيعية تدريجياً الوقت-قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، أمس الثلاثاء، إن "تونس أصبحت

بوش: حان الوقت لأن تنظر أميركا مليّاً في إخفاقاتنا المأساوية الوقت-دعا الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش الولايات المتّحدة إلى النظر مليّاً

ترودو يصمت لـ20 ثانية قبل التعليق على قرارات ترامب حول الاحتجاجات! الوقت-أثار رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، جدلاً نتيجة رد فعله حينما سُئل عن تلويح الرئيس الأميركي

20 ألفاً في شوراع باريس في احتجاجات مماثلة لاحتجاجات أميركا الوقت-في مشهد مشابه تماماً لما يجري في الولايات المتحدة منذ عدة أيام، نزل فرنسيون أفارقة وعرب، بالإضافة

قتيل وجرحى في تظاهرات نيويورك والقوات العسكرية تنتشر قرب واشنطن الوقت-لا تزال الاحتجاجات والتظاهرات تشعل شوارع الولايات الأميركية منذ مقتل الشاب الأميركي

بعد كشف لجوئه إلى مخبأ.. ترامب من أمام كنيسة سانت جون: إنه إرهاب داخلي! الوقت-أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه "حشد جميع الموارد العسكرية والأمنية لوقف أعمال

ناقلة النفط الخامسة تواصل طريقها إلى الموانئ الفنزويليّة ومادورو سيزور إيران قريباً الوقت-قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه سيزور إيران قريباً لتوقيع اتفاقيات للتعاون

"خطاب لديكتاتور".. بايدن وأعضاء في الكونغرس يهاجمون أداء ترامب الوقت-اتهم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام الجيش ضد الأميركيين،

احتجاجات مستمرة في معظم الولايات الأميركية ومواجهات أمام البيت الأبيض الوقت-تتجدد المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في محيط البيت الأبيض، قبل أن يخلى المكان وتنقّل

"الصحة العالمية": لا دليل على تغير شكل وقوة كورونا الوقت-أكدت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، أن "المنظمة ينبغي

الخارجية الفلسطينية: لا "تنسيق" قبل التراجع عن قرار الضم الوقت-نفى وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي في جنيف، وجود أي اتصال ولو بالحد الأدنى

رودسكوي: زيادة كبيرة في النشاط العسكري لـ"الناتو" قرب حدودنا الوقت-قال رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال

غانتس يدعو الجيش الإسرائيلي للاستعداد! الوقت-ذكر موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء البديل ووزير الأمن الإسرائيلي

نائب أردني: ابن سلمان يسعى لوضع اليد على المقدسات في فلسطين الوقت-قال النائب في البرلمان الأردني طارق خوري، إنّ مصدراً في الخارجية الأردنية أكد

4 شهداء و18 جريحا في مجزرة بالحديدة في اليمن الوقت-ارتفعت حصيلة استهداف مرتزقة العدوان على اليمن لحي الزهور بمديرية

رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني: نواصل نهج الشهيد سليماني في تعزيز قدرات محور المقاومة الوقت-اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان المجلس في دورته

إيران تسلم شحنة مساعدات طبية لوزارة الصحة الأفغانية الوقت-قدم رسميا سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابول بهادر أمينيان شحنة من

مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 في قصف صاروخي استهدف طرابلس الليبية الوقت-قتل 5 مدنيين وأصيب 12 في قصف صاروخي استهدف العاصمة الليبي

اشتباكات بين الشرطة الأميركية والمتظاهرين أمام البيت الأبيض في واشنطن الوقت-دارت اشتباكات بين الشرطة الأميركية والمتظاهرين أمام البيت الأبيض في واشنطن، إثر إضرام

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

20 ألفاً في شوراع باريس في احتجاجات مماثلة لاحتجاجات أميركا

قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد

بوش: حان الوقت لأن تنظر أميركا مليّاً في إخفاقاتنا المأساوية

قتيل وجرحى في تظاهرات نيويورك والقوات العسكرية تنتشر قرب واشنطن

مفاوضات سرية جديدة.. هل يستخدم الكيان الإسرائيلي آل سعود كحصان طروادة؟

"نيويورك تايمز"؛ الولايات المتحدة تعيش على صفيح ملئ بالبارود

ترودو يصمت لـ20 ثانية قبل التعليق على قرارات ترامب حول الاحتجاجات!

بریان هوك: اذاعة صوت أمريكا الناطقة الفارسية، تحولت الى صوت ايران!

الولايات المتحدة، مهد حقوق الإنسان: يُمنع دخول السود والأقليات ومعارضو الرأسمالية!

تونس شبه خالية من كورونا وستعود إلى حياتها الطبيعية تدريجياً

النهج السليم والعطاء بلا حدود؛ الإمام "الخميني" (ره) لا يزال على قيد الحياة في نفوس الملايين

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟

عدد وفيات كورونا في أميركا يتخطى الـ100 ألف

مقبرة الدواعش الجديدة في العراق، جنوب صلاح الدين وغرب العاصمة بغداد

إيران لفرنسا: النظر بجرائم الإيرانيين من صلاحيات محاكم البلاد فقط

"تويتر" محذراً ترامب.. تغريدتك "تمجّد العنف"!

المغامرة التركية في سوريا

شركة "رينو" تعلن إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة في العالم

متجاوزة الألف إصابة.. مصر تسجل أعلى عدد إصابات يومي بكورونا

استشهاد 3 من حرس الحدود الايراني قرب الحدود مع كردستان العراق

مدير "فيسبوك" لترامب: قرارك لن يكون صائباً

4 شهداء و18 جريحا في مجزرة بالحديدة في اليمن

فرنسا تحظر استخدام هيدروكسي كلوروكوين في علاج كورونا

لمدة أسبوع.. أبو ظبي تحظر التنقل منها وإليها

من هو رئيس مجلس الشورى الجديد محمد باقر قاليباف؟

الى أين تتجه الخلافات بين مصر وأثيوبيا حول مشروع سد النهضة؟

خرق الهدنة شمال غرب سوريا وانعكاساته على اتفاق موسكو

وسائل الإعلام السعودية... الطابور الخامس للکيان الإسرائيلي في العالم العربي

اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف

لماذا يعادي ابن سلمان أبناء عمومته لهذه الدرجة؟

سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات

حاكم ولاية نيويورك: الفيروس الذي ضرب بلادنا أوروبي الهوية

المغامرة التركية في سوريا

الرئيس الكوبي: العقوبات الأحادية تحد من القدرة على مواجهة كورونا

صراع علی الزعامة بين الشقيقين بهاء وسعد الحريري بعد 15 عاماً على اغتيال والدهم

هل يقود الغباء "ترامب" ليرسم خط أحمر في منطقة الخليج الفارسي؟

سر الكشف عن هوية سعودي متورط في هجمات 11 سبتمبر بـ"الخطأ"!

ما هي أسباب وأهداف المطالبات بإنشاء منطقة حكم ذاتي في السليمانية

هل تنجح خطة "عون" الاقتصادية، وماذا عن الحريري؟

القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله وخصوصية التوقيت

ترامب يعلن استعداده مناقشة الحد من التسلح بمشاركة روسيا والصين

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

الولايات المتحدة، مهد حقوق الإنسان: يُمنع دخول السود والأقليات ومعارضو الرأسمالية!

الأربعاء 11 شوال 1441
 
 
 
 
 
الولايات المتحدة، مهد حقوق الإنسان: يُمنع دخول السود والأقليات ومعارضو الرأسمالية!

مواضيع ذات صلة

بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة، المدن الأمريكية تغرق في نيران الاحتجاجات

"دعني أقف".. فيديو جديد يوثّق لحظة مقتل فلويد من زاوية أخرى!

حظر تجوال في مينيابوليس.. والاحتجاجات تصل إلى واشنطن

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-منذ النصف الثاني من القرن العشرين، كان لمفهوم حقوق الإنسان، الذي تجلى على الصعيد الدولي بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، دور فعال في توسيع تأثير ونفوذ الثقافة الغربية وكذلك حفظ هيمنة الخطاب الرأسمالي الليبرالي في جميع أنحاء العالم واستمراره. 
في غضون ذلك، في النصف الأخير من القرن الماضي، أدركت الحكومات الأمريكية المختلفة هذه الإمكانية، ودائماً ما اعتبرت خارطة الطريق لتطبيق حقوق الإنسان في السياسة الخارجية عاملاً من عوامل القوة، خاصةً في مواجهة الحكومات المتنافسة. وغالبًا ما أكدت الحكومات التي يقودها الديمقراطيون على استخدام الدبلوماسية الدولية والأممية للضغط على المنافسين، وشددت الحكومات الجمهورية على إمكانية استخدام القوة والسلوكيات أحادية الجانب، ولكن في كلتا الحالتين تظل ذرائع حقوق الإنسان جزءًا ثابتًا من أسباب الإجراءات المتخذة ضد بلدان أخرى.
ومع ذلك، أدى استخدام قضية حقوق الإنسان باعتبارها أداة دبلوماسية، إلى ظهور المعايير المزدوجة للحكومات الأمريكية فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة والواضحة لحقوق الإنسان، مثل استمرار دعم الولايات المتحدة للجرائم الصهيونية ضد المدنيين الفلسطينيين، أو مثل دعم البيت الأبيض الشنيع لقاتل الصحفي السعودي الناقد جمال خاشقيشي وغيرهم الكثير.
طوال هذه الفترة، كانت هناك مسافة كبيرة بين تصريحات المسؤولين الأمريكيين وأفعالهم حول دعم حقوق الإنسان، ليس فقط في العلاقات الخارجية ولكن أيضًا في التطورات السياسية والاجتماعية المحلية للمجتمع الأمريكي. الأمر الذي ينعكس من خلال انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السياسي الأمريكي، وكذلك وجود فجوات هيكلية في المجتمع بسبب أداء النظام السياسي الجائر في البلاد. 

الاختلاف العنصري، لا يزال السود يحلمون بالمساواة العرقية
هذه الأيام، أدى القتل الوحشي لرجل أسود على يد الشرطة إلى سلسلة متكررة من الاحتجاجات ضد الظلم والعنف الجامح  الذي يتعرض له السود في الولايات المتحدة. ما يحدث في الولايات المتحدة هذه الأيام هو بسبب غضب المواطنين من خنق جورج فلويد، وهو مواطن أسود توفي بعدما تعرض للإختناق من قبل ضابط شرطة أبيض في ولاية مينيسوتا. وموجة الغضب المستمر هذه نشأت بسبب قرون من عدم المساواة والتمييز المُكرّس في الولايات المتحدة ضد الأشخاص السود في البلد.
على الرغم من أن الأمريكيين السود تمكنوا من القضاء على العديد من الأسس التي تحافظ على الظلم، وخاصة القوانين العنصرية، لكن بعد 150 عامًا من إلغاء التعديل الثالث عشر المتعلق بالعبودية في الولايات المتحدة، فإن معظم السود يقولون إن العبودية لا تزال تؤثر على المجتمع الامريكي الأسود.
ووفقًا لمركز بيو للأبحاث في عام 2019 ، يعتقد ستة من أصل عشرة أمريكيين (58 ٪) أن هناك عنصرية في الولايات المتحدة، وقليلون هم الذين يرون تقدمًا في تحسين الأوضاع. يعتقد ما يقرب من ثلثي الناخبين أن الآراء العنصرية أصبحت أكثر انتشارًا في المجتمع الأمريكي منذ تولي ترامب منصب رئاسة الجمهورية.
يقول حاكم نيويورك أندرو كومو إن الأحداث في مينيابوليس ليست مجرد مصادفة، بل هي فصل من كتاب "الظلم وعدم المساواة المستدامة" في الولايات المتحدة. بدأ هذا الكتاب قبل سنوات من تأسيس الولايات المتحدة مع الإبادة الجماعية للهنود وبداية تجارة العبيد في المستعمرات البريطانية في العالم الجديد، واستمر لمدة 400 عام مع جميع أنواع القمع بحق الأقليات.
في الواقع، أدت قرون من العبودية وتنفيذ سياسات الفصل العنصري إلى نشر الثقافة العنصرية في الولايات المتحدة. بدون تغيير هذه الثقافة العنصرية بين الشعب الأمريكي، من المستحيل منع قتل السود على أيدي الشرطة العنصرية ومنع تبرئة هذه الشرطة القاتلة من قبل القضاة العنصريين. 

أسطورة حقوق الإنسان الأمريكية للأقليات ومعارضو الرأسمالية
المجتمع الأمريكي مليء بالمهاجرين من دول أخرى ومن أجزاء مختلفة من العالم مع ثقافات مختلفة ولعبوا دورًا مهمًا في جعل الولايات المتحدة قوة دولية. ومع ذلك، لطالما اشتكت الأقليات العرقية والدينية من الضغوط السياسية والاقتصادية والتمييز العنصري في الولايات المتحدة. وهذا ينطبق بشكل خاص على المسلمين الأمريكيين.
سعى هرم القوة السياسية الأمريكية إلى الترويج للإسلام فوبيا، خاصة في القرن الحادي والعشرين، من خلال التركيز على الأنشطة الإعلامية وصناعة الأفلام ضدهم. ووفقًا لاستطلاع مركز بيو للأبحاث الذي أجري في مارس 2019 ، يعتقد غالبية البالغين الأمريكيين (82 ٪) أن المسلمين يتعرضون للتمييز. وأيضًا وفقًا لمسح عام 2017 للمسلمين الأمريكيين، يقول الكثيرون أنهم تعرضوا لأشكال معينة من التمييز، بما في ذلك سوء التصرف الأمني وغير اللائق في المطارات عند السفر أو الإهانات الكلامية واللفظية.
بلغ الضغط على المسلمين والتمييز ضد الأقليات في الولايات المتحدة مرحلة جديدة مع مجيء دونالد ترامب الى السلطة، حيث أمر ترامب البيت الأبيض بمنع دخول مسلمي سبع دول الى البلاد وهي: إيران وسوريا وليبيا والسودان والصومال والعراق واليمن. وأدى ذلك إلى تفكك العائلات وعدم قدرة المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة على السفر إلى وطنهم ومشاكل أخرى.
من ناحية أخرى، حتى هؤلاء البيض الأمريكيين الذين يعارضون النظام الرأسمالي الأمريكي والإمبريالية العسكرية والاقتصادية يتعرضون للقمع من قبل حكومة الولايات المتحدة في وضح النهار وتحت عناوين مختلفة كالتحريض على الفوضى والاضطراب والإرهاب المحلي واليسارية المتطرفة وما إلى ذلك، كما ان حق حرية التعبير مسلوب منهم باعتباره أحد ادعاءات حقوق الإنسان الأمريكية.
في الواقع، أوضح مجيء ترامب إلى البيت الأبيض أن أيديولوجية مكارثي قد عادت لكن بأشكال أخرى، وأن خصوم الرأسمالية، لن يجدوا فرصة لتغيير البنى السياسية والاقتصادية لأمريكا. كل هذه العوامل أدت الى شهرة المزاعم الكبيرة لحقوق الإنسان الأمريكية في الساحة الدولية وهي مزاعم فارغة.

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

امريكا العنصرية التمييز السود البيض ترامب جورج فلويد

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء