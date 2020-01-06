مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 في قصف صاروخي استهدف طرابلس الليبية

الوقت-قتل 5 مدنيين وأصيب 12 في قصف صاروخي استهدف العاصمة الليبية طرابلس.

المتحدّث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق قال إن "مناطق سوق الثلاثاء والشارع الغربي والمنصورة تعرّضت لقصف صاروخي عنيف".

هذا واتهمت غرفة عمليات "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق قوات اللواء خليفة حفتر بقصف هذه المناطق بصواريخ غراد.

وسيطرت قوات "الوفاق" منذ أيام، على 3 معسكرات استراتيجية في العاصمة الليبية طرابلس التي تمثل نقاط ارتكاز سواء في الدفاع أو الهجوم.

وبذلك تكون قوات الوفاق أكملت سيطرتها على منطقة مشروع الهضبة، إضافة إلى شارع المطبات لينتقل القتال إلى منطقة الخلاطات، وإلى جانب المعسكرات الاستراتيجية الثلاثة اليرموك وحمزة والتكبالي حيث هناك معسكر النقلية إضافةً إلى مقر قيادة الأركان.

كما وبحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان هاتفياً الأحد الماضي، مع رئيس حكومة الوفاق الليبيّة فايز السراج، "ضرورة إحياء وقف إطلاق النار في ليبيا، ووقف التدخلات الخارجية"، وفق ما أعلنت عنه الخارجيّة الفرنسيّة.

في السياق، عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه أي تدخل أجنبي في ليبيا.

البيان اعتبر أي تدخل أجنبي احتلالاً مباشراً، ودعا إلى وجوب فرض حل ليبي ليبي للأزمة عن طريق حوار يسبق إيقاف كل أشكال الحسم المسلح.

كما أعلن وقوفَه مع كل القوى الوطنية للتصدي لاستخدام التراب التونسي منطلَقاً للتدخل الأميركي أو التركي أو غيره في ليبيا.

وأكد الاستعداد لتسخير كل قواه لمنع جر تونس إلى مستنقع المحاور.