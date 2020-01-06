لمدة أسبوع.. أبو ظبي تحظر التنقل منها وإليها

الوقت-أعلن المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبو ظبي، أن الإمارة أعلنت حظراً لمدة أسبوع على التنقلات منها وإليها وبين مدنها الرئيسيّة، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح المكتب في تغريد له على "تويتر"، أنّ "القيود تهدف لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد"، مشيراً إلى أن "لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبو ظبي تعلن مع الشرطة ودائرة الصحة، عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من يوم الثلاثاء 2 حزيران/يونيو لمدة أسبوع".

وأضاف المكتب أن التحرك داخل تلك المدن "مسموح في إطار الالتزام بحظر التجول الليليّ الساري بالفعل".

كما أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، السماح باستئناف الأنشطة الرياضيّة الفرديّة الخارجيّة التي تمارس في الأماكن المفتوحة للمرحلة العمريّة من 12 إلى 60 عاماً، اعتباراً من يوم غد الاثنين.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على "تويتر"، إنّ الأندية التي ستستأنف رياضات الفروسية والدراجات الهوائية وألعاب القوى والكريكت والرياضات الشراعية ستستقبل 30% فقط من طاقتها الاستيعابية "مع مراعاة استخدام جميع المترددين عليها للكمامات وقفازات اليد".

يذكر أنّ الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات بلغ أكثر من 34.557 إصابة حتى الآن، بينما تجاوز عدد الوفيّات الـ264 وفاة.