ساحة القديس بطرس في روما تفتح أبوابها مجدداً للمصلين

الوقت-توجّه البابا فرنسيس اليوم الأحد للمرة الأولى منذ 3 أشهر بشكل مباشر إلى المصلّين الذين بات بامكانهم المجيء للإصغاء إليه مع الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي، في ساحة القديس بطرس في روما.

وقال الحبر الأعظم من نافذته في المقر البابوي "اليوم أصبحت الساحة مفتوحة، يمكننا العودة، إنه من دواعي سروري!، مرحباً بمئات الأشخاص"، الذين توزعوا في الساحة المترامية التي تحيط بها أعمدة بيضاوية، حيث انتشرت الشرطة.

المكتب الإعلامي للفاتيكان قدّر عدد المصلين في الساحة بـ1500 اليوم الأحد، وهو أقل بعشر مرات من عدد زوّارها عندما تكون روما تعجّ بالسياح والحجاج من كافة أنحاء العالم.

يذكر أنّ فيروس كورونا أنهك إيطاليا حيث سُجّلت أكثر من 33 ألف وفاة وفُرض العزل لأكثر من شهرين.

وبدأ الفاتيكان مطلع أيار/مايو رفع إجراءات العزل وأخذ الوضع يعود إلى طبيعته بشكل بطيء.

الفاتيكان كان أعلن أن متاحفه ستعيد فتح أبوابها في الأول من حزيران/يونيو بعد إغلاقها ضمن العزل العام الذي تسبب فيه فيروس كورونا.

وستقاس درجة حرارة الزائرين وسيتحتّم عليهم وضع كمامات واستخدام معقم الأيدي، كما سيفرض على العاملين في المتاحف استخدام كمامات وقفازات حيث سيتواجد عاملون صحيّون.

إيطاليا سجّلت حتى الآن 233 ألف إصابة بكوفيد-19، بينما وصلت عدد الوفيات إلى 33.415 وفاة.