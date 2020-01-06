على وقع انتقادات ترامب.. كبير المحامين في الـ"إف.بي.آي" يستقيل

الوقت-قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف.بي.آي"، أمس السبت، إن كبير المحامين بالمكتب دانا بوانتي، أعلن استقالته وذلك في وقت يواجه فيه "إف.بي.آي" تدقيقاً بشأن تحقيقاته الخاصة بموظفين سابقين ومؤيدين للرئيس دونالد ترامب.

وشارك بوانتي حين كان مسؤولاً كبيراً بوزارة العدل في التحقيق الخاص بمايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، الذي انتقد المكتب مراراً لتحقيقه مع فلين وغيره من حلفاء الرئيس.

وقالت شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأميركية، نقلاً عن مصدرين إن بوانتي أُرغم على الاستقالة.

وشغل بوانتي عدة مناصب قيادية في وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الاتحادي، خلال مسيرته المهنية التي تمتد على مدار 38 عاماً.

وقال مدير المكتب كريستوفر راي في بيان: "قليل هم من خدموا بالأداء العالي نفسه في عدة أدوار حساسة وكبيرة بالوزارة".