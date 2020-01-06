فيروس كورونا يتسبب بأضرار جسيمة للاقتصاد الإماراتي

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 9 شوال 1441

إخترنا لكم

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟ على الرغم من أن إمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي، ولا سيما مع جهود الأمين العام الحالي للمجلس، الذي له تاريخ طويل في مجال الاقتصاد، لا تبدو بعيدة المنال، ولکن من المؤکد أن التعاون السياسي والأمني بين أعضاء مجلس التعاون، أمر لا يمكن تصوره في المدى القصير على الأقل.

مقبرة الدواعش الجديدة في العراق، جنوب صلاح الدين وغرب العاصمة بغداد مع ازدياد هجمات وتحركات الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي وفلوله في المحافظات الشمالية والغربية في البلاد، شنت القوات العراقية عدة عمليات لمطاردة الإرهابيين

مركز "واشنطن" للأبحاث؛ فيروس "كورونا" يغير قواعد الاشتباكات على جبهات القتال في الشرق الاوسط الوقت- من المرجح أن يؤدي تفشي فيروس "كورونا" في العالم إلى تغيير حروب الوكالات في المنطقة ومع ذلك، فإن العواقب السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تسبب بها هذا الفيروس التاجي الخطير لا تزال غامضة.

حرق المزارع في العراق وسوريا، اسبابها وابعادها القانونية أثار حرق الحقول الزراعية في محافظة الحسكة السورية، في هذه الأيام، مرة أخرى قضية حرق البيئة خلال الحروب بشكل جدي في وسائل الإعلام ولدى المراقبين السياسيين.

خفايا الصراعات القادمة في خطاب السيد حسن نصرالله الوقت- الجميع يعلم أن الأوضاع في المنطقة على صفيح ساخن، وان احتماليات الحرب لاتزال قائمة في ظل الفوضى التي تسعى القوى الكبرى للحفاظ عليها في الشرق الأوسط، ولكن المفارقة في هذه المرحلة ان الدول الكبرى لم يعد مرحب بتواجدها عسكريا في...

أخبار

ساحة القديس بطرس في روما تفتح أبوابها مجدداً للمصلين

ساحة القديس بطرس في روما تفتح أبوابها مجدداً للمصلين

الوقت-توجّه البابا فرنسيس اليوم الأحد للمرة الأولى منذ 3 أشهر بشكل مباشر إلى المصلّين الذين بات بامكانهم

ترامب: سنصنّف جماعة "أنتيفا" المناهضة للفاشيّة "منظمة إرهابية" الوقت-جدد وزير العدل الأميركي وليام بار، اتهامه للمتظاهرين الأميركيين بأنهم "مجموعات من المتطرفين

على وقع انتقادات ترامب.. كبير المحامين في الـ"إف.بي.آي" يستقيل الوقت-قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف.بي.آي"، أمس السبت، إن كبير المحامين بالمكتب دانا بوانت

روسيا تصف رد فعل ترامب على إطلاق مهمّة أميركيّة للفضاء بـ"الهستيريا" الوقت-انتقدت "وكالة الفضاء الروسية" (روسكوسموس) ما وصفته بحالة "الهستيريا" التي انتابت الرئيس الأميركي

الاتحاد الأوروبي عن بريكست: لن يكون هناك اتفاق إذا لم تفِ لندن بالتزاماتها الوقت-اعتبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه، في مقابلة مع

"إسرائيل" تطالب بـ"تحسين" عمل اليونيفيل على الحدود اللبنانيّة الوقت-طالب سفير "إسرائيل" في الأمم المتحدة داني دانون مؤخراً، مجلس الأمن بتجديد تفويض اليونيفيل في لبنان، حتى

ناقلة النفط الإيرانية الخامسة تصل إلى المياه الإقليمية الفنزويلية اليوم الوقت-أفادت وسائل إعلامية فنزويلية عن وصول خامس وآخر ناقلة نفط إيرانية إلى المياه الدولية بعد إبحارها

الخارجية البريطانية تدافع عن خطتها لتخفيف قيود كورونا الوقت-دافع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، عن التخفيف "الحذر"

فيروس كورونا يتسبب بأضرار جسيمة للاقتصاد الإماراتي الوقت-أعلن "بنك أوف أميركا" في مذكرة بحثيّة أن دبي قد تشهد ركوداً بنحو 5.5% في 2020،

"تويتر" محذراً ترامب.. تغريدتك "تمجّد العنف"!

الحكومة الأفغانية تعلن استعدادها للتفاوض مع "طالبان" الوقت-أعلن عبدالله عبدالله مسؤول التفاوض مع حركة "طالبان" أن فريق الحكومة الأفغانية مستع

"دعني أقف".. فيديو جديد يوثّق لحظة مقتل فلويد من زاوية أخرى! الوقت-نشر اليوم مقطع فيديو جديد يظهر المواجهة بين الأميركي جورج فلويد، وضباط من شرطة مدينة

"صيانة الدستور": عدم تعرّض أميركا للناقلات سببه مقاومة الشعب الإيراني

باريس ولندن وبرلين تأسف لإنهاء الإعفاءات من العقوبات الأميركية الوقت-قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم السبت إنها "تأسف لقرار واشنطن إنهاء العمل باستثناءات أساسية

وسائل التواصل الأميركية: غضب للتمييز العنصري الوقت-مع انتشار المظاهرات بأنحاء الولايات المتحدة، احتجاجاً على مقتل الشاب ذي البشرة السوداء جورج فلويد،

موسكو: قرار أميركا إنهاء العلاقة مع " الصحة العالمية" ضربة للشرعية الدولية الوقت-اعتبرت روسيا أن قرار الولايات المتحدة الأميركية إنهاء

حظر تجوال في مينيابوليس.. والاحتجاجات تصل إلى واشنطن الوقت-أُغلق البيت الأبيض بعد وصول الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد إلى العاصمة الأميركية

وفيات كورونا تتزايد في البرازيل.. والصين تسجّل إصابات جديدة الوقت-سجلّت الولايات المتحدة 1,225 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة

ميركل ترفض طلب ترامب!! الوقت-صرّح الناطق باسم المستشارة الألمانية أن أنجيلا ميركل ترفض التوجه شخصياً إلى واشنطن

الصين: لن نقبل باستخدام أميركا للأمم المتحدة كرهينة الوقت-أعلنت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إنها ستتخذ أي إجراءات مضادة تراها ضرورية، إذا أصرت

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

فيروس كورونا يتسبب بأضرار جسيمة للاقتصاد الإماراتي

"إسرائيل" تطالب بـ"تحسين" عمل اليونيفيل على الحدود اللبنانيّة

مركز "واشنطن" للأبحاث؛ فيروس "كورونا" يغير قواعد الاشتباكات على جبهات القتال في الشرق الاوسط

الخارجية البريطانية تدافع عن خطتها لتخفيف قيود كورونا

الاحتياطيات الأجنبية في السعودية تهبط لأدنى مستوى منذ 20 عاماً

روسيا تصف رد فعل ترامب على إطلاق مهمّة أميركيّة للفضاء بـ"الهستيريا"

ازاحة الستار عن غواصة إيرانية ذاتية القيادة؛ الوفاء بوعد اللواء "سلامي" في أقل من 8 أشهر + صور

ناقلة النفط الإيرانية الخامسة تصل إلى المياه الإقليمية الفنزويلية اليوم

مكانة شرق المتوسط في استراتيجية السياسة الخارجية الروسية؛ الأهداف والمصالح

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟

على وقع انتقادات ترامب.. كبير المحامين في الـ"إف.بي.آي" يستقيل

مقبرة الدواعش الجديدة في العراق، جنوب صلاح الدين وغرب العاصمة بغداد

أصحاب البشرة السوداء؛ اشتعال شرارة الانتفاضة في مستودع مليء بالبارود العنصري الأمريكي

الاتحاد الأوروبي عن بريكست: لن يكون هناك اتفاق إذا لم تفِ لندن بالتزاماتها

خطة انتعاش أوروبية بقيمة 750 مليار يورو للنهوض بالاقتصاد

دعوات لحل البرلمان التونسي.. فهل تنجح الثورة المُضادة؟

حكومة هادي تعلن عن إصابات جديدة بكورونا في تعز

مواجهة شيعة جمهورية أذربيجان.. لماذا تعارض حكومة باكو مسيرة يوم القدس؟

الرئيس روحاني: انتصار الشعب اللبناني على الصهاينة اثبت بان نتيجة الكفاح هي تحقق الوعد الإلهي

روسيا تتخطى السعودية وتصبح أكبر مورد نفط للصين

"رئيس وزراء الجريمة".. نتنياهو يخضع للمحاكمة في قضايا فساد

الصين: لن نقبل باستخدام أميركا للأمم المتحدة كرهينة

حرق المزارع في العراق وسوريا، اسبابها وابعادها القانونية

من هو رئيس مجلس الشورى الجديد محمد باقر قاليباف؟

رسائل خطاب الاخیر للسید حسن نصرالله: الكيان يلعب في الوقت الضائع وقوّة المُقاومة تتعاظم

أسباب و تداعیات فشل الولايات المتحدة في قصة ناقلات النفط الايرانية

أزمة كورونا تنذر بمستقبل "هشّ" لحقوق الأطفال حول العالم

إحراق مقرّ للشرطة الأميركية في مينيابوليس والاحتجاجات تشمل أوهايو

خفايا الصراعات القادمة في خطاب السيد حسن نصرالله

الحشد الشعبي يوجّه لمقاضاة "MBC" لـ"إساءتها" لتاريخ أبو مهدي المهندس

کواليس الضغط الغربي المتزامن على حزب الله اللبناني

مشروع ضم الأغوار والمُستوطنات على طاولة الكنيست؛ التداعیات و الردود

نتنياهو يتلاعب بالقضاء.. ومصير حكومته مؤجل لما بعد الكورونا

ترامب: أزمة كورونا أسوأ من أحداث 11 أيلول/سبتمبر

لماذا يعادي ابن سلمان أبناء عمومته لهذه الدرجة؟

خرق الهدنة شمال غرب سوريا وانعكاساته على اتفاق موسكو

العميد تنغسيري: إيران تراقب الأميركيين في الخليج الفارسي وتتابع تحركاتهم

الانقسام الفلسطيني وخيارات الوحدة الوطنية

"الصحة العالمية": كورونا سيبقى خطراً كبيراً

إلى متى ستبقى إسرائيل على قيد الحياة.. نبوءة غربية ترسم نهايتها

وسائل الإعلام السعودية... الطابور الخامس للکيان الإسرائيلي في العالم العربي

"الجنائية الدولية" تقر بحق فلسطين محاكمة إسرائيل.. وترحيب

ترامب يعلن استعداده مناقشة الحد من التسلح بمشاركة روسيا والصين

سر الكشف عن هوية سعودي متورط في هجمات 11 سبتمبر بـ"الخطأ"!

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

فيروس كورونا يتسبب بأضرار جسيمة للاقتصاد الإماراتي

الإثنين 9 شوال 1441
 
 
 
 
 
فيروس كورونا يتسبب بأضرار جسيمة للاقتصاد الإماراتي

مواضيع ذات صلة

وفيات كورونا تتزايد في البرازيل.. والصين تسجّل إصابات جديدة

ماتوزوف: واشنطن تخطط لشن حرب بيولوجية مستغلة أزمة كورونا

متجاوزة الألف إصابة.. مصر تسجل أعلى عدد إصابات يومي بكورونا

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أعلن "بنك أوف أميركا" في مذكرة بحثيّة أن دبي قد تشهد ركوداً بنحو 5.5% في 2020، إذ تواجه استحقاقات ديون بنحو 10 مليارات دولار هذا العام، بينما يُتوقع أن تتراجع الإيرادات على غرار أزمة 2009.

وأشارت تقديرات "بنك أوف أميركا" إلى أن العجز المالي لدبي قد يتسع إلى 4.4 مليار دولار، بما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يرتفع إلى 5.3% بحساب مدفوعات الفائدة على قرض من بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة.

البنك أشار إلى أنّ "تمويل العجز المالي أو ضخ السيولة في الكيانات شبه الحكوميّة، سيكون على الأرجح عبر قروض من بنك الإمارات دبي الوطني في المقام الأول. وقد تستخدم دبي أيضاً 1.4 مليار دولار ودائع لدى البنك أو تصدر سندات من خلال طرح خاص"، مضيفاً أن "خسائر متواصلة في الإيرادات قد تثير مخاوف حيال ملاءة الشركات إذا كان التعافي ضعيفاً".

وأوضح البنك أنّ "دبي والكيانات شبه الحكوميّة تواجه سداد ديون بنحو 10 مليارات دولار هذا العام"، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أنه يتوقع أن تحصل الحكومة والبنوك على دعم من أبوظبي الغنية بالنفط ومن مصرف الإمارات المركزي إذا تطلب الأمر، لكن استردادات الديون من الشركات التابعة لحكومة دبي خلال السنوات المقبلة "معرضة لخطر أكبر".

بيانات صندوق النقد الدولي تقدر ديون حكومة دبي والكيانات المرتبطة بها بنحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، دون تغيّر من حيث القيمة الإسميّة منذ الأزمة المالية العالميّة في 2009، لكن "بنك أوف أميركا" قال إن "مزيداً من تعثر الشركات" سيكون ممكناً إذا تواصل الركود الاقتصادي.

"رويترز" كانت نقلت هذا الشهر عن مصادر، قولها إن "حكومتي أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين"، وبدورها، نفت دبي فحوى هذا التقرير.

وتضرر اقتصاد دبي جراء الإجراءات المتبعة لكبح انتشار فيروس كورونا، التي أدت لتوقف شبه كامل لقطاعات حيويّة مثل السياحة والطيران.

في سياق منفصل، أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الأحد، أنّ رئيسه التنفيذي مازن منّاع استقال بعد نحو عام في المنصب، دون توضيح الأسباب، إلا أنه أشار إلى أنه تمّ تعيين "سانديب شوهان" قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي.

يذكر أن مصرف أبو ظبي الإسلامي، أعلن مؤخراً عن تراجع بنسبة 55% في صافي ربح الربع الأول من العام، مع ارتفاع مخصصات الائتمان وانخفاض القيمة لأكثر من مثليها، في ظل ما قال البنك إنها "بيئة عمل صعبة بسبب جائحة كورونا".

يأتي ذلك، فيما أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" أنها قررت إنهاء خدمات "مجموعة" من موظفيها بسبب الصعوبات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، ولكن بدون تحديد عددهم.

وقالت المجموعة في بيان لها إنه "على الرغم من العودة التدريجية لتشغيل رحلاتنا في هذه الأوقات الصعبة، وضمن إطار من الالتزام التامّ بالإجراءات الوقائية، تبقى حقيقة أن الجائحة العالمية لفيروس كوفيد-19 تركت آثاراً سلبيّة عميقة على كثير من القطاعات الاقتصادية حول العالم"، مشيرةً إلى أنّه "بعد مراجعة كافة السيناريوهات المحتملة للحفاظ على مستوى عملياتنا، كان من المحتم علينا اتخاذ قرار بالغ الصعوبة بإنهاء خدمات مجموعة من أعضاء فريقنا".

وأعلنت المجموعة التي توظف أكثر من 100 ألف شخص، في آذار/مارس الماضي خفض الرواتب الأساسية مؤقتاً بنسب تراوح بين 25% و50% لغالبية العاملين فيها.

المجموعة كانت توقعت في 10 أيار/مايو الجاري، مرور 18 شهراً على الأقل قبل أن يعود الطلب على السفر إلى طبيعته.

اتحاد النقل الجوي الدوليّ كان توقع الشهر الماضي أن تكون عائدات شركات الطيران في المنطقة أقل بـ24.5 مليار دولار من عام 2019.

وأكّدت المنظمة أنّ توقف حركة الطيران يهدد 1.2 مليون وظيفة في القطاع والقطاعات المرتبطة به في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أي نصف الوظائف في مجال الطيران.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

كورونا الامارات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء