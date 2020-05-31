موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 8 شوال 1441

إخترنا لكم

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟ على الرغم من أن إمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي، ولا سيما مع جهود الأمين العام الحالي للمجلس، الذي له تاريخ طويل في مجال الاقتصاد، لا تبدو بعيدة المنال، ولکن من المؤکد أن التعاون السياسي والأمني بين أعضاء مجلس التعاون، أمر لا يمكن تصوره في المدى القصير على الأقل.

مقبرة الدواعش الجديدة في العراق، جنوب صلاح الدين وغرب العاصمة بغداد مع ازدياد هجمات وتحركات الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي وفلوله في المحافظات الشمالية والغربية في البلاد، شنت القوات العراقية عدة عمليات لمطاردة الإرهابيين

مركز "واشنطن" للأبحاث؛ فيروس "كورونا" يغير قواعد الاشتباكات على جبهات القتال في الشرق الاوسط الوقت- من المرجح أن يؤدي تفشي فيروس "كورونا" في العالم إلى تغيير حروب الوكالات في المنطقة ومع ذلك، فإن العواقب السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تسبب بها هذا الفيروس التاجي الخطير لا تزال غامضة.

حرق المزارع في العراق وسوريا، اسبابها وابعادها القانونية أثار حرق الحقول الزراعية في محافظة الحسكة السورية، في هذه الأيام، مرة أخرى قضية حرق البيئة خلال الحروب بشكل جدي في وسائل الإعلام ولدى المراقبين السياسيين.

خفايا الصراعات القادمة في خطاب السيد حسن نصرالله الوقت- الجميع يعلم أن الأوضاع في المنطقة على صفيح ساخن، وان احتماليات الحرب لاتزال قائمة في ظل الفوضى التي تسعى القوى الكبرى للحفاظ عليها في الشرق الأوسط، ولكن المفارقة في هذه المرحلة ان الدول الكبرى لم يعد مرحب بتواجدها عسكريا في...

أخبار

"تويتر" محذراً ترامب.. تغريدتك "تمجّد العنف"!

"تويتر" محذراً ترامب.. تغريدتك "تمجّد العنف"!

الحكومة الأفغانية تعلن استعدادها للتفاوض مع "طالبان" الوقت-أعلن عبدالله عبدالله مسؤول التفاوض مع حركة "طالبان" أن فريق الحكومة الأفغانية مستع

"دعني أقف".. فيديو جديد يوثّق لحظة مقتل فلويد من زاوية أخرى! الوقت-نشر اليوم مقطع فيديو جديد يظهر المواجهة بين الأميركي جورج فلويد، وضباط من شرطة مدينة

"صيانة الدستور": عدم تعرّض أميركا للناقلات سببه مقاومة الشعب الإيراني

باريس ولندن وبرلين تأسف لإنهاء الإعفاءات من العقوبات الأميركية الوقت-قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم السبت إنها "تأسف لقرار واشنطن إنهاء العمل باستثناءات أساسية

وسائل التواصل الأميركية: غضب للتمييز العنصري الوقت-مع انتشار المظاهرات بأنحاء الولايات المتحدة، احتجاجاً على مقتل الشاب ذي البشرة السوداء جورج فلويد،

موسكو: قرار أميركا إنهاء العلاقة مع " الصحة العالمية" ضربة للشرعية الدولية الوقت-اعتبرت روسيا أن قرار الولايات المتحدة الأميركية إنهاء

حظر تجوال في مينيابوليس.. والاحتجاجات تصل إلى واشنطن الوقت-أُغلق البيت الأبيض بعد وصول الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد إلى العاصمة الأميركية

وفيات كورونا تتزايد في البرازيل.. والصين تسجّل إصابات جديدة الوقت-سجلّت الولايات المتحدة 1,225 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة

ميركل ترفض طلب ترامب!! الوقت-صرّح الناطق باسم المستشارة الألمانية أن أنجيلا ميركل ترفض التوجه شخصياً إلى واشنطن

الصين: لن نقبل باستخدام أميركا للأمم المتحدة كرهينة الوقت-أعلنت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إنها ستتخذ أي إجراءات مضادة تراها ضرورية، إذا أصرت

ماتوزوف: واشنطن تخطط لشن حرب بيولوجية مستغلة أزمة كورونا

ناقلة النفط الإيرانية الرابعة تدخل المياه الإقليمية الفنزويلية الوقت-أعلنت القوات البحرية الفنزويلية عن وصول ناقلة النفط "فاكسون" الإيرانية إلى البلاد،

شركة "رينو" تعلن إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة في العالم الوقت-أعلنت شركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات اليوم الجمعة إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة

استشهاد 3 من حرس الحدود الايراني قرب الحدود مع كردستان العراق الوقت-استشهد ثلاثة من حرس الحدود الايرانيين أثناء اشتباك مسلح بين دورية

السودان تتهم أثيوبيا بالتعدي على منطقة حدودية الوقت-أعلنت القوات المسلحة السودانية أن ميليشيات إثيوبية مدعومة بالجيش الإثيوبي واصلت

"تويتر" لترامب: قراركم مقاربة رجعية ومسيّسة لقانون مهم الوقت-اعتبرت شركة "تويتر" أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمحاسبة

إحراق مقرّ للشرطة الأميركية في مينيابوليس والاحتجاجات تشمل أوهايو الوقت-أعلن حاكم ولاية مينيسوتا الأميركية، حالة الطوارئ في عاصمة الولاية سانت بول ومدينة مينيابوليس

متجاوزة الألف إصابة.. مصر تسجل أعلى عدد إصابات يومي بكورونا الوقت-أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها

من هو رئيس مجلس الشورى الجديد محمد باقر قاليباف؟ الوقت-انتخب مجلس الشورى الإيراني الجديد، رئيس بلدية طهران السابق محمد باقر قاليباف

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

"دعني أقف".. فيديو جديد يوثّق لحظة مقتل فلويد من زاوية أخرى!

"صيانة الدستور": عدم تعرّض أميركا للناقلات سببه مقاومة الشعب الإيراني

مقبرة الدواعش الجديدة في العراق، جنوب صلاح الدين وغرب العاصمة بغداد

باريس ولندن وبرلين تأسف لإنهاء الإعفاءات من العقوبات الأميركية

مركز "واشنطن" للأبحاث؛ فيروس "كورونا" يغير قواعد الاشتباكات على جبهات القتال في الشرق الاوسط

الحكومة الأفغانية تعلن استعدادها للتفاوض مع "طالبان"

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟

صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات

الرئيس روحاني: انتصار الشعب اللبناني على الصهاينة اثبت بان نتيجة الكفاح هي تحقق الوعد الإلهي

مواجهة شيعة جمهورية أذربيجان.. لماذا تعارض حكومة باكو مسيرة يوم القدس؟

خفايا الصراعات القادمة في خطاب السيد حسن نصرالله

أسباب و تداعیات فشل الولايات المتحدة في قصة ناقلات النفط الايرانية

إنسحاب قطر من مجلس التعاون؛ الأرضيات والمصالح والتهديدات

فرنسا وألمانيا تدعوان إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأسرع وقت

حكومة هادي تعلن عن إصابات جديدة بكورونا في تعز

شركة "رينو" تعلن إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة في العالم

رسائل خطاب الاخیر للسید حسن نصرالله: الكيان يلعب في الوقت الضائع وقوّة المُقاومة تتعاظم

وزير الخارجية الصيني: بكين وواشنطن على حافة حرب باردة جديدة

وزير النفط الفنزويلي لإيران: شكراً أيها الأشقاء

الصين: لن نقبل باستخدام أميركا للأمم المتحدة كرهينة

المغامرة التركية في سوريا

"ذا دايلي بيست": إدارة ترامب تعد لصفقة أسلحة جديدة مع السعودية

کواليس الضغط الغربي المتزامن على حزب الله اللبناني

اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف

وسائل الإعلام السعودية... الطابور الخامس للکيان الإسرائيلي في العالم العربي

نتنياهو يتلاعب بالقضاء.. ومصير حكومته مؤجل لما بعد الكورونا

العراق يستعيد السيطرة على الميدان بعد هجمات متفرقة لداعش

"الجنائية الدولية" تقر بحق فلسطين محاكمة إسرائيل.. وترحيب

الانقسام الفلسطيني وخيارات الوحدة الوطنية

مشروع ضم الأغوار والمُستوطنات على طاولة الكنيست؛ التداعیات و الردود

خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القدس العالمي

72 عاماً علی نکبة فلسطين؛ وعد الحرية أقرب من أي وقت مضى

القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله وخصوصية التوقيت

"الصحة العالمية": كورونا سيبقى خطراً كبيراً

تحقيق في نيويورك بعد العثور على عشرات الجثث داخل شاحنات

صراع علی الزعامة بين الشقيقين بهاء وسعد الحريري بعد 15 عاماً على اغتيال والدهم

الاستثمارات الصينية في إسرائيل؛ اشتعال فتيل التوترات بين واشنطن وتل أبيب

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟

الأحد 8 شوال 1441
 
 
 
 
 
ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- تزامناً مع الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس مجلس التعاون، شهدت هذه المنطقة نشاطاً دبلوماسياً كبيراً من قبل أعضاءه. تدل على ذلك زيارة مسؤولي دول مجلس التعاون إلی عواصم بعضهم البعض، والمكالمات الهاتفية العديدة بين كبار المسؤولين في هذه الدول.

ويأتي هذا في حين أن الخلافات بين الأعضاء لا تزال قويةً، وحتى في الأشهر الأخيرة تشير بعض الدلائل إلى ظهور خلافات جديدة أيضاً.

الخلافات الجديدة في مجلس التعاون

بينما تدخل العقوبات وقطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية الأربع وقطر عامها الرابع في غضون أيام قليلة، فلا يبدو أن هذا هو التحدي الوحيد الذي يواجه دول مجلس التعاون.

منذ البداية، كان مجلس التعاون يشهد خلافات محتملة بين أعضائه بالطبيعة، وأهمها النزاعات الحدودية. بالإضافة إلى ذلك، في الآونة الأخيرة وبسبب تحركات الإمارات والسعودية في اليمن، نشأ جزء آخر من الخلافات غير المرئية بين الأعضاء.

وفي هذا السياق، فإن مخاوف سلطنة عمان الجادة بشأن طبيعة تصرفات الإمارات في اليمن وتضارب مصالح البلدين في الأزمة اليمنية، هي جزء من الخلافات الجديدة في مجلس التعاون.

وإدعاءات بعض المصادر الإخبارية عن رغبة أبو ظبي في أن يصبح "أسعد بن طارق" سلطاناً بدلاً من سلطان عمان الحالي "هيثم بن طارق"، تكشف عن جزء آخر من التوترات السرية بين مسقط وأبو ظبي.

كما أن عدم مبادرة السلطان هيثم بالاتصال هاتفياً بالمسؤولين الإماراتيين في بداية شهر رمضان، يزيد من الشكوك بأن مستوى التوترات بين عمان والإمارات قد ازداد. وهذا يحدث في الوقت الذي حكمت فيه الإمارات مؤخراً على عدد من المواطنين العمانيين بالسجن لفترات طويلة بتهمة التجسس.

هذا في حين أنه على الرغم من مزاعم بعض المصادر بأن الرياض وأبوظبي علی تنسيق كامل في القضية اليمنية، فقد شهدنا اشتباكات عنيفة بين الجماعات الوكيلة لهذين البلدين في اليمن، والأحداث الأخيرة في اليمن وخاصةً بعد إعلان الحكم الذاتي من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، تزيد التكهنات حول إمكانية تصعيد أو تفاقم الخلافات بين السعودية والإمارات.

وبالتالي، يبدو أن ملف قطر ليس الأزمة الوحيدة التي تواجه دول مجلس التعاون، وهذا المجلس يواجه خلافات وأزمات جديدة أيضاً، وعلى الرغم من أنها قد لا تكون بحجم الأزمة مع قطر، إلا أنها ليست قليلة الأهمية والتأثير أيضاً.

أهداف مختلفة تمر بمسار واحد

على الرغم من أنه في بداية التفكير في أهداف المشاورات المستمرة الأخيرة بين المسؤولين في مجلس التعاون مع بعضهم البعض، يتبادر إلی الذهن أن هذه الجهود تهدف إلى حل أزمة قطر، وأن كل الجهود قد بذلت في هذا الاتجاه، ولكن يجب أن ننتبه إلی الأهداف التالية لهذه التحركات الدبلوماسية أيضاً.

بينما نشأت خلافات جديدة في دول مجلس التعاون أضيفت إلی المشاكل السابقة، إلی درجةٍ دفع وضع هذا المجلس البعض إلى التكهن بأنه قد ينهار، يبدو أن دول مجلس التعاون ما زالت ليس لديها بديل لنوع التعاون، وهي تحاول إعادة المجلس إلى الوضع العادي، للعمل في إطار نشاطات المجلس من أجل تحقيق الأهداف الأولية، والتحرك تدريجياً نحو نظام أمني مستقر في المنطقة.

وعلى الرغم من أن الهدف من جميع الجهود التي تبذلها بعض دول مجلس التعاون(عمان والكويت) لحل أزمة قطر، هو بلا شك إعادة مجلس التعاون إلى طبيعته، إلا أن وجهة النظر الأكثر تفاؤلاً أيضاً لا تری إمكانيةً لعودة هذا المجلس إلی الأجواء التي سبقت الأزمة.

على سبيل المثال، ستسعى السعودية لإملاء سياساتها على المجلس أكثر من أي وقت مضى، وذلك من أجل إنشاء النظام الإقليمي الذي تريده، بينما القطر وبالنظر إلى الثقة بالنفس التي اكتسبتها في ملف العقوبات والحصار وبسبب إدارتها المناسبة للوضع وبمساعدة بعض دول المنطقة، فلا شك أنها ستحافظ على استقلالية سياساتها، وفي هذا الصدد فإن محاولة الإمارات زيادة دورها في مجلس التعاون مما سيضيق المجال بلا شك علی السعودية، ستکون أيضاً من بين الأهداف المتضاربة الأخرى بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون، والتي ستتبعها هذه الدول إذا عاد هذا المجلس إلى طبيعته.

ومع ذلك، يُظهر نوع المواقف والتحركات الدبلوماسية لدول مجلس التعاون، أن هذه البلدان ليس لديها بديل لهذا المجلس، وهي تتطلع إلى إنشاء نظام جديد في المنطقة، باستخدام قدرات مجلس التعاون وإجراء بعض التغييرات فيه، وكل هذه الأهداف تسير في اتجاه واحد وهو إعادة مجلس التعاون إلى طبيعته، أي الظروف العادية نوعاً ما والتي تتطلب أيضاً تسوية قضية قطر، وبالطبع لا يوجد حتى الآن توافق في الآراء بين الأعضاء حول كيفية حل هذه القضية.

مستقبل مجلس التعاون

على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من الجهود الدبلوماسية الحالية لدول مجلس التعاون يهدف إلى حل أزمة قطر، إلا أن وجود الخلافات بين الأعضاء، إلى جانب تعقيدات ملف قطر، والذي لا يبدو أنه يمكن حله بسهولة وعلى المدى القصير، يشير إلى أن دول مجلس التعاون لن تكون قادرةً على العودة إلى ظروفها الطبيعية على المدى القصير على الأقل.

هذا في حين أنه إذا حلت أزمة قطر وعادت الحياة الطبيعية إلى مجلس التعاون، بالنظر إلى وجود الخلافات بين الأعضاء، والتي ترجع بشكل رئيسي إلى أحداث السنوات القليلة الماضية في المنطقة، وجهود معظم الأعضاء لتغيير الوضع الراهن، فإن هذا المجلس لا يقدِّم مشهداً إيجابياً عن التعاون بين أعضاءه.

وعلى الرغم من أن إمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما مع جهود الأمين العام الحالي للمجلس، الذي له تاريخ طويل في مجال الاقتصاد، لا تبدو بعيدة المنال، والظروف الاقتصادية الحالية في دول مجلس التعاون المتأثرة بتداعيات فيروس کورونا ووجود مشاكل مماثلة فيها تعزز هذه التکنهات، ولکن من المؤکد أن التعاون السياسي والأمني ​​بين أعضاء مجلس التعاون، أمر لا يمكن تصوره في المدى القصير على الأقل.

الإستنتاج

في الختام يمكننا القول إن ملف قطر ليس الأزمة الوحيدة التي تواجه مجلس التعاون، حيث يواجه هذا المجلس مشكلة تراكم الأزمات وزيادة الخلافات الخطيرة بين الأعضاء.

وبالنظر إلى طبيعة المواقف والتحركات السياسية لأعضاء مجلس التعاون، وهي علامة على عدم امتلاکهم بديلاً لهذا المجلس؛ فإنهم يحاولون إعادته إلى طبيعته وذلك عبر حل قضية قطر، ولا يبدو أن هذا هو الهدف الوحيد لدول المجلس، ونظراً لاستياء هذه الدول من الوضع الحالي، فتعتزم الدول الأعضاء في المجلس وبعد عودة الظروف الطبيعية إلی مجلس التعاون، السعي لتغيير الوضع الراهن والبنية الحالية، لتحقيق أهدافهم.

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

مجلس التعاون سلطنة عمان الإمارات أزمة قطر دول الأعضاء السعودية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء