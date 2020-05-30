"دعني أقف".. فيديو جديد يوثّق لحظة مقتل فلويد من زاوية أخرى!

الوقت-نشر اليوم مقطع فيديو جديد يظهر المواجهة بين الأميركي جورج فلويد، وضباط من شرطة مدينة مينيابوليس الأميركية، والتي أدت إلى مقتله الاثنين الماضي.

ويأتي الفيديو من زاوية مختلفة عن الفيديو السابق الذي انتشر على نطاق واسع، حيث يمكن سماع فلويد في أثناء توسله مراراً للضباط وهو يقول إنه لا يستطيع التنفس، إلى جانب إخبارهم أنه يعاني من الآلام في معدته ورقبته.

ويتابع: "من فضلك..دعني أقف".

وشهدت عدة ولايات أميركية مواجهات عنيفة إثر مقتل فلويد من الأصول الأفريقية على يد الشرطة الأميركية أثناء اعتقاله. كما شهدت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية صدامات عنيفة وأعمال نهب للمحال التجارية انتقاماً لفلويد.

وتمّ فصل عناصر الشرطة المشاركين في عملية التوقيف، وفتحت السلطات المحلية والفيدرالية تحقيقاً. لكن لم توجه حتى الآن أي تهم، ما يفاقم غضب وإحباط المحتجين.

وتوفي الإثنين الماضي جورج فلويد، وهو رجل أسمر البشرة يبلغ 46 عاماً، بينما كانت الشرطة تحاول توقيفه، وقد استخدمت العنف وعاملته بخشونة، وفق ما يظهر فيديو للحادثة انتشر على نطاق واسع.