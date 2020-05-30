"صيانة الدستور": عدم تعرّض أميركا للناقلات سببه مقاومة الشعب الإيراني

الوقت-أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كدخدائي، أن السبب وراء عدم تعرض الولايات المتحدة لناقلات النفط الإيرانية "هو مقاومة الشعب الإيراني".

وقال كدخدائي في مؤتمر صحافي له اليوم السبت، إن "مقاومة الشعب الإيراني وتصديه للعقوبات والاستكبار العالمي ولا سيما النظام الأميركي، حالت دون تعرض واشنطن للناقلات الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا".

وفي السياق، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم، الإجراءات الأميركية الأخيرة لفرض عقوبات على طهران. ورأى أن تلك الإجراءات تعتبر "انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن ولميثاق الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أنها "تتجاهل حقوق إيران وتخل بالنظام العام الدولي".

هذا ووصلت ناقلة النفط الإيرانية الرابعة فاكسون إلى مجمع المصافي الفنزويلية. وتمت مراسم بروتوكول الإرساء والاستقبال من قبل القوات المسلحة الوطنية البوليفارية.

يأتي ذلك، فيما يستمر تفريغ شحنتي الناقلتين الأولى والثانية. أما الناقلة الخامسة "كلافيل "فما زالت في طريقها إلى فنزويلا.

وقال مسؤولون أميركيون أميركيون إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات رداً على نقل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.

وأعلنت فنزويلا في وقت سابق، وصول أولى ناقلات النفط الـ5 التي أرسلتها إيران، حيث دخلت المياه الإقليمية لفنزويلا، لتكسر الحصار الأميركي والعقوبات المفروضة عليها.