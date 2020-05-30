ازاحة الستار عن غواصة إيرانية ذاتية القيادة؛ الوفاء بوعد اللواء "سلامي" في أقل من 8 أشهر + صور

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 8 شوال 1441

إخترنا لكم

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟ على الرغم من أن إمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي، ولا سيما مع جهود الأمين العام الحالي للمجلس، الذي له تاريخ طويل في مجال الاقتصاد، لا تبدو بعيدة المنال، ولکن من المؤکد أن التعاون السياسي والأمني بين أعضاء مجلس التعاون، أمر لا يمكن تصوره في المدى القصير على الأقل.

مقبرة الدواعش الجديدة في العراق، جنوب صلاح الدين وغرب العاصمة بغداد مع ازدياد هجمات وتحركات الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي وفلوله في المحافظات الشمالية والغربية في البلاد، شنت القوات العراقية عدة عمليات لمطاردة الإرهابيين

مركز "واشنطن" للأبحاث؛ فيروس "كورونا" يغير قواعد الاشتباكات على جبهات القتال في الشرق الاوسط الوقت- من المرجح أن يؤدي تفشي فيروس "كورونا" في العالم إلى تغيير حروب الوكالات في المنطقة ومع ذلك، فإن العواقب السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تسبب بها هذا الفيروس التاجي الخطير لا تزال غامضة.

حرق المزارع في العراق وسوريا، اسبابها وابعادها القانونية أثار حرق الحقول الزراعية في محافظة الحسكة السورية، في هذه الأيام، مرة أخرى قضية حرق البيئة خلال الحروب بشكل جدي في وسائل الإعلام ولدى المراقبين السياسيين.

خفايا الصراعات القادمة في خطاب السيد حسن نصرالله الوقت- الجميع يعلم أن الأوضاع في المنطقة على صفيح ساخن، وان احتماليات الحرب لاتزال قائمة في ظل الفوضى التي تسعى القوى الكبرى للحفاظ عليها في الشرق الأوسط، ولكن المفارقة في هذه المرحلة ان الدول الكبرى لم يعد مرحب بتواجدها عسكريا في...

أخبار

"تويتر" محذراً ترامب.. تغريدتك "تمجّد العنف"!

"تويتر" محذراً ترامب.. تغريدتك "تمجّد العنف"!

الحكومة الأفغانية تعلن استعدادها للتفاوض مع "طالبان" الوقت-أعلن عبدالله عبدالله مسؤول التفاوض مع حركة "طالبان" أن فريق الحكومة الأفغانية مستع

"دعني أقف".. فيديو جديد يوثّق لحظة مقتل فلويد من زاوية أخرى! الوقت-نشر اليوم مقطع فيديو جديد يظهر المواجهة بين الأميركي جورج فلويد، وضباط من شرطة مدينة

"صيانة الدستور": عدم تعرّض أميركا للناقلات سببه مقاومة الشعب الإيراني

باريس ولندن وبرلين تأسف لإنهاء الإعفاءات من العقوبات الأميركية الوقت-قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم السبت إنها "تأسف لقرار واشنطن إنهاء العمل باستثناءات أساسية

وسائل التواصل الأميركية: غضب للتمييز العنصري الوقت-مع انتشار المظاهرات بأنحاء الولايات المتحدة، احتجاجاً على مقتل الشاب ذي البشرة السوداء جورج فلويد،

موسكو: قرار أميركا إنهاء العلاقة مع " الصحة العالمية" ضربة للشرعية الدولية الوقت-اعتبرت روسيا أن قرار الولايات المتحدة الأميركية إنهاء

حظر تجوال في مينيابوليس.. والاحتجاجات تصل إلى واشنطن الوقت-أُغلق البيت الأبيض بعد وصول الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد إلى العاصمة الأميركية

وفيات كورونا تتزايد في البرازيل.. والصين تسجّل إصابات جديدة الوقت-سجلّت الولايات المتحدة 1,225 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة

ميركل ترفض طلب ترامب!! الوقت-صرّح الناطق باسم المستشارة الألمانية أن أنجيلا ميركل ترفض التوجه شخصياً إلى واشنطن

الصين: لن نقبل باستخدام أميركا للأمم المتحدة كرهينة الوقت-أعلنت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إنها ستتخذ أي إجراءات مضادة تراها ضرورية، إذا أصرت

ماتوزوف: واشنطن تخطط لشن حرب بيولوجية مستغلة أزمة كورونا

ناقلة النفط الإيرانية الرابعة تدخل المياه الإقليمية الفنزويلية الوقت-أعلنت القوات البحرية الفنزويلية عن وصول ناقلة النفط "فاكسون" الإيرانية إلى البلاد،

شركة "رينو" تعلن إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة في العالم الوقت-أعلنت شركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات اليوم الجمعة إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة

استشهاد 3 من حرس الحدود الايراني قرب الحدود مع كردستان العراق الوقت-استشهد ثلاثة من حرس الحدود الايرانيين أثناء اشتباك مسلح بين دورية

السودان تتهم أثيوبيا بالتعدي على منطقة حدودية الوقت-أعلنت القوات المسلحة السودانية أن ميليشيات إثيوبية مدعومة بالجيش الإثيوبي واصلت

"تويتر" لترامب: قراركم مقاربة رجعية ومسيّسة لقانون مهم الوقت-اعتبرت شركة "تويتر" أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمحاسبة

إحراق مقرّ للشرطة الأميركية في مينيابوليس والاحتجاجات تشمل أوهايو الوقت-أعلن حاكم ولاية مينيسوتا الأميركية، حالة الطوارئ في عاصمة الولاية سانت بول ومدينة مينيابوليس

متجاوزة الألف إصابة.. مصر تسجل أعلى عدد إصابات يومي بكورونا الوقت-أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها

من هو رئيس مجلس الشورى الجديد محمد باقر قاليباف؟ الوقت-انتخب مجلس الشورى الإيراني الجديد، رئيس بلدية طهران السابق محمد باقر قاليباف

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

"صيانة الدستور": عدم تعرّض أميركا للناقلات سببه مقاومة الشعب الإيراني

أصحاب البشرة السوداء؛ اشتعال شرارة الانتفاضة في مستودع مليء بالبارود العنصري الأمريكي

ازاحة الستار عن غواصة إيرانية ذاتية القيادة؛ الوفاء بوعد اللواء "سلامي" في أقل من 8 أشهر + صور

باريس ولندن وبرلين تأسف لإنهاء الإعفاءات من العقوبات الأميركية

"دعني أقف".. فيديو جديد يوثّق لحظة مقتل فلويد من زاوية أخرى!

مقبرة الدواعش الجديدة في العراق، جنوب صلاح الدين وغرب العاصمة بغداد

الحكومة الأفغانية تعلن استعدادها للتفاوض مع "طالبان"

الاحتياطيات الأجنبية في السعودية تهبط لأدنى مستوى منذ 20 عاماً

مكانة شرق المتوسط في استراتيجية السياسة الخارجية الروسية؛ الأهداف والمصالح

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟

مركز "واشنطن" للأبحاث؛ فيروس "كورونا" يغير قواعد الاشتباكات على جبهات القتال في الشرق الاوسط

دعوات لحل البرلمان التونسي.. فهل تنجح الثورة المُضادة؟

ما الذي يخفيه اجتماع محمد بن سلمان مع قادة المؤسسة العسكرية السعودية؟

فرنسا وألمانيا تدعوان إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأسرع وقت

خفايا الصراعات القادمة في خطاب السيد حسن نصرالله

مواجهة شيعة جمهورية أذربيجان.. لماذا تعارض حكومة باكو مسيرة يوم القدس؟

مدير "فيسبوك" لترامب: قرارك لن يكون صائباً

المغامرة التركية في سوريا

إيران لفرنسا: النظر بجرائم الإيرانيين من صلاحيات محاكم البلاد فقط

عدد وفيات كورونا في أميركا يتخطى الـ100 ألف

باراك: لست نادماً على الانسحاب من لبنان

إنسحاب قطر من مجلس التعاون؛ الأرضيات والمصالح والتهديدات

استشهاد 3 من حرس الحدود الايراني قرب الحدود مع كردستان العراق

الصين: لن نقبل باستخدام أميركا للأمم المتحدة كرهينة

كورونا يتجاوز الـ 5 ملايين إصابة في دول العالم

أسباب و تداعیات فشل الولايات المتحدة في قصة ناقلات النفط الايرانية

مشروع ضم الأغوار والمُستوطنات على طاولة الكنيست؛ التداعیات و الردود

کواليس الضغط الغربي المتزامن على حزب الله اللبناني

العميد تنغسيري: إيران تراقب الأميركيين في الخليج الفارسي وتتابع تحركاتهم

صراع علی الزعامة بين الشقيقين بهاء وسعد الحريري بعد 15 عاماً على اغتيال والدهم

خلفيات حظر "حزب الله" في ألمانيا

نتنياهو يتلاعب بالقضاء.. ومصير حكومته مؤجل لما بعد الكورونا

مادورو: الأميركيان المتوغلان إلى فنزويلا اعترفا بجرمهما وسيحاكمان

وسائل الإعلام السعودية... الطابور الخامس للکيان الإسرائيلي في العالم العربي

ترامب: أزمة كورونا أسوأ من أحداث 11 أيلول/سبتمبر

خرق الهدنة شمال غرب سوريا وانعكاساته على اتفاق موسكو

مستشار ترامب: تفشي كورونا كشف عن اعتماد البلاد على الصين

إلى متى ستبقى إسرائيل على قيد الحياة.. نبوءة غربية ترسم نهايتها

"الجنائية الدولية" تقر بحق فلسطين محاكمة إسرائيل.. وترحيب

الانقسام الفلسطيني وخيارات الوحدة الوطنية

القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله وخصوصية التوقيت

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

ازاحة الستار عن غواصة إيرانية ذاتية القيادة؛ الوفاء بوعد اللواء "سلامي" في أقل من 8 أشهر + صور

الأحد 8 شوال 1441
 
 
 
 
 
ازاحة الستار عن غواصة إيرانية ذاتية القيادة؛ الوفاء بوعد اللواء "سلامي" في أقل من 8 أشهر + صور

مواضيع ذات صلة

في ذروة العقوبات والتنافس الدولي.. الإنجازات الإيرانية في مجال الطائرات من دون طيار تذهل العالم + صور

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- من أهم البرامج الخاصة في الصناعات العسكرية التي تمتلكها الجيوش القوية في العالم، تصميم وتطوير أنظمة عسكرية ذاتية القيادة، والتي تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وبالطبع، كان قطاع الطيران دائمًا في مقدمة هذه المجالات. ومع ذلك، تم نشر العديد من المركبات  ذاتية القيادة أيضًا في البر والبحر، والتي يمكن التحكم بها عبر أجهزة التحكم عن بعد. وفي الوقت نفسه، تعد الأنظمة ذاتية القيادة التي تعمل تحت الماء من أهم الانظمة العسكرية التي ساعدت على اتساع رقعة المنافسة بين العديد من بلدان العالم وذلك لأن هذه الانظمة ليست بحاجة إلى عنصر بشري لقيادتها ونسبة الخطأ فيها ضيلاً جداً وتعتبر من المعدات باهظة الثمن والحساسة. وفي السنوات الأخيرة، ازاحة القوات المسلحة الإيرانية الستار عن العديد من البرامج المختلفة لتصميم وإنتاج معدات عسكرية ذاتية القيادة للعمل في مستوى سطح البحر وتحت سطح البحر، والتي وفرت دائمًا صورًا ومعلومات دقيقة والتي لم تسمع عنها وسائل الإعلام العالمية والاقليمية، ولكن استنادًا إلى الصور التي تم نشرها قبل عدة أيام  لسفن عالية السرعة تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني، فإنه من الواضح أن القوات العسكرية الإيرانية قامت باتخاذ خطوات مهمة لتصنيع غواصة كبيرة ذاتية القيادة. وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على هذه الأنواع من الأنظمة وأهميتها في منطقة الخليج الفارسي.

العالم يبحث عن غواصات ذاتية القيادة

على مر السنين الماضية، كانت الغواصات ذاتية القيادة تستخدم في أكثر التخصصات العلمية المتعلقة بمجالات البحث والنماذج العلمية في علم الأحياء والبحوث العلمية حول الكائنات الحية، أو الحياة تحت الماء، ولكن خلال الفترة القليلة الماضية تغير هذا المفهوم وأصبحت العديد من دول العالم تسعى لإستخدام هذا النوع من الغواصات في المجالات العسكرية. وحول هذا السياق، كشفت شركة "بوينغ" الأمريكية العملاقة عن أول غواصة كبيرة الحجم يمكنها أن تجوب البحار والمحيطات لمدة 3 أشهر بلا قائد ودون أي تدخل بشري. ويبلغ طول الغواصة، التي أطلقت عليها الشركة اسم "إيكو فوياجر"، حوالي 16 مترا، وستستخدم حسب بوينغ لأغراض المراقبة وتعقب الإشعاعات واكتشاف النفط والغاز بالإضافة إلى الاختبارات المائية. "داريل ديفيس"، أحد التنفيذيين لدى بوينغ قال إن "الغواصة إيكو فوياجر تمثل مفهوما جديدا حول طريقة عمل وشكل المركبات المسيرة تحت الماء ويمكن للغواصة الجديدة الوصول إلى عمق 11 ألف قدم، أي ما يعادل 3352 مترا تحت سطح البحر، ويمكنها البقاء تحت سطح الماء لمدة تصل إلى 3 أشهر". وحسب الشركة المصنعة فإن هذه الغواصة لا تحتاج لتعمل بكامل وظائفها إلى سفينة دعم بالقرب منها، كما أن بإمكانها العودة إلى السطح بشكل أوتوماتيكي. وكذلك بمقدورها تجنب الصخور وتخزين البيانات وإرسالها بشكل تلقائي إلى المراكز الأرضية أو البحرية.

غواصة "إيكو فوياجر"

والمملكة المتحدة هي واحدة من الدول التي تخطط حاليًا لتطوير غواصات ذاتية القيادة وحول هذا السياق، كشفت العديد من التقارير الاخبارية بأن لندن وقعت مؤخرًا اتفاقية مع شركة محلية لتطوير نموذج أولي مقاوم للتكنولوجيا لهذه الأجهزة، ولكن لا توجد حاليًا أي أخبار كافية عن قيام لندن بإدخال مثل هذه الأنظمة المتطورة في سلاح البحر التابع لقوات الجيش البريطاني. ولدى كوريا الجنوبية أيضًا خطة تسمى "ASWUUV" على جدول أعمالها، ولقد تم الكشف عن النموذج الأول لغواصة ذاتية القيادة في عام 2019 ويبدو أن هذه الغواصة الصغيرة هي نظام لكشف غواصات العدو ولتبادل المعلومات مع السفن الأخرى.  وتقوم روسيا بتطوير برنامج يسمى "GUIDE" وهو عبارة عن غواصة ذاتية القيادة قادرة على استخدام أنظمة مختلفة للقيام بمهام مختلفة. وفي الصين، وخلال العرض الأخير، تم عرض عدد من الغواصات الصغيرة ذاتية القيادة والتي يبدو أنها تستخدم للاستطلاع، ولكن لا تتوفر الكثير من المعلومات حولها حتى الآن.

الحرس الثوري يدخل مجال الزوارق البحرية ذاتية القيادة

عند مناقشة الانظمة ذاتية القيادة، كان الحرس الثوري الإيراني دائمًا في طليعة دول غرب آسيا، لكن معظم أسماء هذه الانظمة العالقة في أذهاننا تعود إلى الطائرات بدون طيار أو الصواريخ الموجهة ولكن قبل عدة سنوات، أعلن قائد المنطقة البحرية الأولى في الحرس الثوري الإيراني "علي رضا تنكسيري" عن تدشين زورق إيراني جديد في مناورات "الرسول الأعظم – 5" التي تجريها إيران حاليا في منطقة الخليج الفارسي. ووصف "تنكسيري" الزورق الجديد الذي أطلقت عليه تسمية "يا مهدي"، بأنه ذكي وعصي على الرادارات، مؤكدا أنه سيضاعف القدرة الدفاعية للقوة البحرية للحرس الثوري إلى حد كبير. وذكر "تنكسيري"، المتحدث باسم المناورات، أن الخليج الفارسي بأجمعه تحت إشراف الزوارق السريعة للحرس الثوري. وزورق "يا مهدي" السريع هو زورق بدون راكب ومزود بادوات تحسس مختلفة ويملك ثلاثة مقرات لاطلاق الصواريخ. وجسم هذا الزورق من الكوبوزيت وبمستوى سطحي راداري واطئ ويمكن التحكم به عن بعد.

زورق "يا مهدي" يطلق صاروخًا أثناء التمرين

وأما بالنسبة للغواصات ذاتية القيادة، فلقد أعرب اللواء "فدوي" قائد القوات البحرية الإيرانية في عام 2016، بأن إيران بصدد صناعة وإنتاج غواصات ذكية وذاتية القيادة يمكن التحكم بها عن بُعد. واستنادًا إلى الصور التي تم نشرها قبل عدة أيام لسفن عالية السرعة تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني، فإنه من الواضح أن القوات العسكرية الإيرانية قامت باتخاذ خطوات مهمة لتصنيع غواصة كبيرة ذاتية القيادة. وحول هذا السياق، كتبت صحيفة "فوربس" الامريكية بعد ازاحة ايران الستار عن غواصتها الجديدة، أن ايران انضمت الى نادي نخب مالكي الغواصات ذاتية القيادة الذاتية التي كانت منحصرة على امريكا وبريطانيا. واضافت "فوربس"، أن ايران خلال الاسبوع الاخير أزاحت الستار عن قطعة بحرية جديدة ومن المتوقع ان تكون غواصة صغيرة جدا او غواصة من دون ركاب (UUV) ورجحت الصحيفة ان تكون القطعة من النوع الثاني وبهذا فإن ايران اضافت قوّة جديدة لدفاعاتها البحرية. وكتبت الصحيفة انه يمكن مقارنة هذه الغواصة الايرانية مع نظيرتها الامريكية التي تصنعها شركة بوينغ (XLUUV) .

وعند النظر عن كثب إلى الصورة أعلاه والنقاط المميزة عليها، فمن الواضح أن الغطاء المعدني على سطح الغواصة الإيرانية التي يقف عليها الشخصان هو جزء من السطح العائم وأن الشخص الجالس في الأمام لديه نظام تحكم مشابه، يتحكم بنظام التوجيه في هذه الغواصة ذاتية القيادة. وفي المقام الأول، إن ما يمكن استخلاصه من هذه الصورة هو أننا نتعامل مع غواصة ذاتية القيادة قريبة من شكل ومظهر سلسلة "غدير"، ولكنها أصغر منها وبدون جسر قيادة ويُظهر هذا الحجم وطريقة توجيهه أنه من غير المحتمل أن يوضع الإنسان داخل هذه الغواصة، ومع إضافة سطح معدني وإمكانية إضافة بعض المستقبلات وأجهزة الاستشعار، فإنه من الممكن إجراء عدد من التجارب على هذا النوع من الغواصات.

ومع كل هذه المعلومات ذلك، يمكن القول أن برنامج صناعة الغواصات ذاتية القيادة التابع للحرس الثوري الإيراني، اجتاز بنجاح مرحلة التصميم والمراجعة والافتراضات العلمية، ووصل إلى مرحلة الاختبارات البحرية، وعند الإنتهاء نهائياً من هذه الغواصة المتطورة ودخولها الحيز العملي فإنه سوف يصبح بمقدور قوات الحرس الثوري الإيرانية امتلاك خيار مهم، يتمثل بقدرته على إغراق وإلحاق أضرار جسيمة بأي سفن سطحية وجوفية في المنطقة، وستدخل إيران ناديًا خاصًا بين أقوى الجيوش المسلحة في العالم.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

غواصة ذاتية القيادة أنظمة تكنولوجيا تطور دفاعات قوات بحرية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء