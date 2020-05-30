وفيات كورونا تتزايد في البرازيل.. والصين تسجّل إصابات جديدة

الوقت-سجلّت الولايات المتحدة 1,225 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز"، وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد جراء الفيروس إلى 102,798.

ومنذ تسجيلها أوّل وفاة بفيروس كورونا في نهاية شباط/فبراير، أحصت الولايات المتحدة 1,745,606 إصابات، حسب جامعة "جونز هوبكنز".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنهاء علاقة بلاده بمنظمة الصحة العالمية، التي يتّهمها منذ بدء انتشار فيروس كورونا بالانحياز إلى الصين.

أما في الصين، فأظهرت بيانات السلطات الصحية تسجيل 4 حالات إصابة جديدة، يوم الجمعة، وذلك بعد خلوّ اليوم السابق من أي إصابات.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن الحالات الـ4 جميعها وافدة من الخارج، ولا يزال عدد الوفيات بالفيروس في الصين حتى الآن عند 4634.

من جهتها، قالت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الجمعة، إن وفيات فيروس كورونا وصلت إلى 27878، متخطيةً إسبانيا لتصبح خامس أكبر حصيلة في العالم.

وأوضحت الوزارة أن الوفيات زادت 1124 حالة في الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت البلاد 26928 إصابة جديدة بالفيروس.

كذلك سجلّت المكسيك 3227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و371 وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 84627 بينما وصلت الوفيات إلى 9415 وفقاً لمعلومات قدمتها السلطات الصحية.