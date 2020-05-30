موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 7 شوال 1441

إخترنا لكم

خفايا الصراعات القادمة في خطاب السيد حسن نصرالله

خفايا الصراعات القادمة في خطاب السيد حسن نصرالله الوقت- الجميع يعلم أن الأوضاع في المنطقة على صفيح ساخن، وان احتماليات الحرب لاتزال قائمة في ظل الفوضى التي تسعى القوى الكبرى للحفاظ عليها في الشرق الأوسط، ولكن المفارقة في هذه المرحلة ان الدول الكبرى لم يعد مرحب بتواجدها عسكريا في...

دعوات لحل البرلمان التونسي.. فهل تنجح الثورة المُضادة؟ الوقت- تحوّلت الثورة التونسية لأيقونة بين دول الربيع العربي ومثالًا يُحتذى للثائرين في بقيّة البلدان، غير أنّ هذا النّموذج من النجاح وجد له الكثير من المُغرضين الذين وجدوا فيه تهديدًا لعروشهم، ليبدؤوا بحياكة المكائد والمؤامرات للنيل من تلك التجربة، بعد أن تمكنوا من وئد الثورات في البحرين ومصر وليبيا وتحويلها إلى إما لحروب أهلية كليبيا أو إعادتها إلى الدكتاتوريات الحاكمة كما في البحرين ومصر...

المغامرة التركية في سوريا الوقت- تركيا بقيادة رئيسها رجب طيب اردوغان تعيش أفضل أيامها في هذه الفترة، بعد الانتصارات التي حققتها في ليبيا، الأمر الذي أعطاها دافع قوي لتحرك قواتها من جديد نحو سوريا، الدولة التي أرهقت أطماع أردوغان ليهرب من جحيمها متجها نحو ليبيا ...

مواجهة شيعة جمهورية أذربيجان.. لماذا تعارض حكومة باكو مسيرة يوم القدس؟

ما الذي يخفيه اجتماع محمد بن سلمان مع قادة المؤسسة العسكرية السعودية؟ أثار اجتماع ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، مع قادة المؤسسة العسكرية السعودية، الجدل في توقيت وظروف انعقاده، بمشاركة نائب وزير الدفاع الأمير "خالد بن سلمان"، بالإضافة إلى قادة الجيش السعودي، والمؤسسة العسكرية

أخبار

الصين: لن نقبل باستخدام أميركا للأمم المتحدة كرهينة

الصين: لن نقبل باستخدام أميركا للأمم المتحدة كرهينة

الوقت-أعلنت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إنها ستتخذ أي إجراءات مضادة تراها ضرورية، إذا أصرت

ماتوزوف: واشنطن تخطط لشن حرب بيولوجية مستغلة أزمة كورونا

"تويتر" محذراً ترامب.. تغريدتك "تمجّد العنف"!

ناقلة النفط الإيرانية الرابعة تدخل المياه الإقليمية الفنزويلية الوقت-أعلنت القوات البحرية الفنزويلية عن وصول ناقلة النفط "فاكسون" الإيرانية إلى البلاد،

شركة "رينو" تعلن إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة في العالم الوقت-أعلنت شركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات اليوم الجمعة إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة

استشهاد 3 من حرس الحدود الايراني قرب الحدود مع كردستان العراق الوقت-استشهد ثلاثة من حرس الحدود الايرانيين أثناء اشتباك مسلح بين دورية

السودان تتهم أثيوبيا بالتعدي على منطقة حدودية الوقت-أعلنت القوات المسلحة السودانية أن ميليشيات إثيوبية مدعومة بالجيش الإثيوبي واصلت

"تويتر" لترامب: قراركم مقاربة رجعية ومسيّسة لقانون مهم الوقت-اعتبرت شركة "تويتر" أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمحاسبة

إحراق مقرّ للشرطة الأميركية في مينيابوليس والاحتجاجات تشمل أوهايو الوقت-أعلن حاكم ولاية مينيسوتا الأميركية، حالة الطوارئ في عاصمة الولاية سانت بول ومدينة مينيابوليس

متجاوزة الألف إصابة.. مصر تسجل أعلى عدد إصابات يومي بكورونا الوقت-أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها

من هو رئيس مجلس الشورى الجديد محمد باقر قاليباف؟ الوقت-انتخب مجلس الشورى الإيراني الجديد، رئيس بلدية طهران السابق محمد باقر قاليباف

ترامب يوقع قراراً رئاسياً يسمح بمحاسبة مواقع التواصل الاجتماعي الوقت-وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً رئاسياً يوجه بموجبه وزير العدل

سوريا: تجديد العقوبات يؤكد تبعية الاتحاد الأوروبي المذلّة لأميركا الوقت-قالت وزارة الخارجية السورية إن "قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على دمشق،

عدد وفيات كورونا في أميركا يتخطى الـ100 ألف الوقت-أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورنا، في الولايات المتحدة،

مدير "فيسبوك" لترامب: قرارك لن يكون صائباً الوقت-تناول الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، تهديدات وج

"الصحة العالمية": شبح تفشي كورونا يهدد الملايين في اليمن

سلامي: قواتنا البحرية ستمتد إلى أقصى نقاط العالم

"ذا دايلي بيست": إدارة ترامب تعد لصفقة أسلحة جديدة مع السعودية الوقت-نشر موقع "ذا دايلي بيست" الأميركي تقريراً حصرياً شارك فيه أربعة من مراسليه هم ايرين بانكو

إيران لفرنسا: النظر بجرائم الإيرانيين من صلاحيات محاكم البلاد فقط الوقت-قالت وزارة الخارجية الإيرانية حول تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

غانتس: الخيار العسكري ضد أعدائنا قائم لكن نعوّل على خطة ترامب الوقت-نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الأمن بيني غانتس قوله إن "هناك تحركات

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

السودان تتهم أثيوبيا بالتعدي على منطقة حدودية

متجاوزة الألف إصابة.. مصر تسجل أعلى عدد إصابات يومي بكورونا

ترامب يوقع قراراً رئاسياً يسمح بمحاسبة مواقع التواصل الاجتماعي

"تويتر" لترامب: قراركم مقاربة رجعية ومسيّسة لقانون مهم

من هو رئيس مجلس الشورى الجديد محمد باقر قاليباف؟

خفايا الصراعات القادمة في خطاب السيد حسن نصرالله

إحراق مقرّ للشرطة الأميركية في مينيابوليس والاحتجاجات تشمل أوهايو

شركة "رينو" تعلن إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة في العالم

محمد بن سلمان يختطف أبناء معارضيه لاستفزازهم.. ما القصّة؟

سوريا: تجديد العقوبات يؤكد تبعية الاتحاد الأوروبي المذلّة لأميركا

استشهاد 3 من حرس الحدود الايراني قرب الحدود مع كردستان العراق

الأولى من خمسة... ناقلة النفط الإيرانية "فورتشن" تصل فنزويلا الأحد

المغامرة التركية في سوريا

بعد فشل مُخططاتها الاستخباراتية.. عيال زايد يوقفون مؤمنون بلا حدود

السيد نصر الله: الحرب الكبرى إذا وقعت ستكون نتيجتها زوال "إسرائيل"

رسائل خطاب الاخیر للسید حسن نصرالله: الكيان يلعب في الوقت الضائع وقوّة المُقاومة تتعاظم

دعوات لحل البرلمان التونسي.. فهل تنجح الثورة المُضادة؟

لأول مرة ترامب يهاجم منصته المحبوبة...والسبب في الخبر!

آخر التطورات الميدانية في ليبيا؛ تركيا وحكومة الوفاق تقترب من النصر والمثلث "السعودي الإماراتي المصري" على حافة الهزيمة

إيران لفرنسا: النظر بجرائم الإيرانيين من صلاحيات محاكم البلاد فقط

ناقلة الوقود الإيرانية الأولى تصل إلى المياه الاقتصادية لفنزويلا

وزير النفط الفنزويلي لإيران: شكراً أيها الأشقاء

سلفيت: الاحتلال يخطر بهدم 10 آبار للمياه واقتلاع 200 شجرة زيتون

البرازيل تتجاوز الولايات المتحدة في عدد الوفيات اليومية بكورونا

في يوم القدس.. ظهور مسلح لناشطين من "فتح" في الضفة!

ترامب: افتحوا دور العبادة.. أمريكا بحاجة لمزيد من الصلاة!

صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات

بعد فشل مُخططاتها الاستخباراتية.. عيال زايد يوقفون مؤمنون بلا حدود

من قتل السفير الصيني.. الكيان أم أمريكا؟

إنعكاس خطاب المرشد الأعلى والمسيرة الافتراضية في يوم القدس العالمي في وسائل الإعلام العربية والغربية

دعوات لحل البرلمان التونسي.. فهل تنجح الثورة المُضادة؟

كوريا الشمالية تعتزم تعزيز قدراتها في مجال "الردع النووي"

الرئيس روحاني: انتصار الشعب اللبناني على الصهاينة اثبت بان نتيجة الكفاح هي تحقق الوعد الإلهي

ناقلة الوقود الإيرانية الأولى تصل إلى المياه الاقتصادية لفنزويلا

فرنسا وألمانيا تدعوان إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأسرع وقت

باراك: لست نادماً على الانسحاب من لبنان

في يوم القدس.. ظهور مسلح لناشطين من "فتح" في الضفة!

لاريجاني مهنّئاً بذكرى التحرير: كسر محرمات عدم هزيمة تل أبيب

نجل العودة لواشنطن بوست: لا يمكن الصفح عن قتلة خاشقجي

رسائل خطاب الاخیر للسید حسن نصرالله: الكيان يلعب في الوقت الضائع وقوّة المُقاومة تتعاظم

الأولى من خمسة... ناقلة النفط الإيرانية "فورتشن" تصل فنزويلا الأحد

القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله وخصوصية التوقيت

کواليس الضغط الغربي المتزامن على حزب الله اللبناني

"الجنائية الدولية" تقر بحق فلسطين محاكمة إسرائيل.. وترحيب

طائرات بدون طيار إيرانية مجهزة بصواريخ "توب أتاك"... إيران الثامنة عالمياً في مجال إنتاج أنظمة مضادة للدبابات + صور

إلى متى ستبقى إسرائيل على قيد الحياة.. نبوءة غربية ترسم نهايتها

مادورو: الأميركيان المتوغلان إلى فنزويلا اعترفا بجرمهما وسيحاكمان

السعودية وخلفيات اخفاء عدد المصابين بـ"كورونا"

مستشار ترامب: تفشي كورونا كشف عن اعتماد البلاد على الصين

هل يقود الغباء "ترامب" ليرسم خط أحمر في منطقة الخليج الفارسي؟

أجراس الحرب الباردة الجديدة تدق بين الولايات المتحدة والصين

إيران ودول عربية تدين تصنيف ألمانيا لحزب الله "منظمة إرهابية"

الرئيس الجزائري يرفض أن تكون بلاده ضحية للاقتراض؛ الأسباب والدوافع؟

العميد تنغسيري: إيران تراقب الأميركيين في الخليج الفارسي وتتابع تحركاتهم

إنشاء سفارة افتراضية في فلسطين، مبادرة طهران العالمية عشية يوم القدس

خلفيات حظر "حزب الله" في ألمانيا

مشروع ضم الأغوار والمُستوطنات على طاولة الكنيست؛ التداعیات و الردود

اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف

سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات

خلفيات حظر "حزب الله" في ألمانيا

حاكم ولاية نيويورك: الفيروس الذي ضرب بلادنا أوروبي الهوية

کواليس الضغط الغربي المتزامن على حزب الله اللبناني

"أنصار الله" تدين قرار ألمانيا بتصنيف "حزب الله منظمة إرهابية"

خرق الهدنة شمال غرب سوريا وانعكاساته على اتفاق موسكو

تقرير أميركي: أفغانستان قد تواجه "كارثة صحية" بسبب كورونا

وسائل الإعلام السعودية... الطابور الخامس للکيان الإسرائيلي في العالم العربي

طائرات بدون طيار إيرانية مجهزة بصواريخ "توب أتاك"... إيران الثامنة عالمياً في مجال إنتاج أنظمة مضادة للدبابات + صور

العراق يستعيد السيطرة على الميدان بعد هجمات متفرقة لداعش

مسيرات إلكترونية وأعلام سوداء؛ البراكين الثائرة الفلسطينية تُحيي "يوم النكبة"

مادورو: الأميركيان المتوغلان إلى فنزويلا اعترفا بجرمهما وسيحاكمان

القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله وخصوصية التوقيت

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الصين: لن نقبل باستخدام أميركا للأمم المتحدة كرهينة

السبت 7 شوال 1441
 
 
 
 
 
الصين: لن نقبل باستخدام أميركا للأمم المتحدة كرهينة

الصين: لن نقبل باستخدام أميركا للأمم المتحدة كرهينة

الوقت-أعلنت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إنها ستتخذ أي إجراءات مضادة تراها ضرورية، إذا أصرت

مواضيع ذات صلة

ماتوزوف: واشنطن تخطط لشن حرب بيولوجية مستغلة أزمة كورونا

متجاوزة الألف إصابة.. مصر تسجل أعلى عدد إصابات يومي بكورونا

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أعلنت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إنها ستتخذ أي إجراءات مضادة تراها ضرورية، إذا أصرت الولايات المتحدة على التدخل في شؤونها، وقامت بالتحرك رداً على قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن بكين عبرت عن استيائها للولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، رداً على بيان مشترك أصدرته الدول الـ4 ينتقد بكين لإصدارها هذا القانون.

 وأضاف أن الصين "ترفض ممارسات الولايات المتحدة، ونحثها على وقف مناوراتها السياسية التافهة"، مؤكداً أنها "لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام الأمم المتحدة كرهينة لديها".

وتبنى البرلمان الصيني، أمس الخميس، وللمرة الأولى، قانوناً مدنياً موحداً، وآخر حول الأمن في هونغ كونغ، رغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات عليها، وهي تهديدات تزامنت مع مواجهة دبلوماسية بين الجانبين في مجلس الأمن.

وقال وزير خارجية ألمانيا، إن أفضل حل مع الصين في مسألة هونغ كونغ، هو وحدة الموقف الاوروبي ومواصلة الحوار مع بكين.

في حين، أعربت فنلندا التي تستضيف، اليوم الجمعة، اجتماعاً افتراضياً يتصدر جدول أعماله الملف الصيني، عن "القلق إزاء التصعيد المحتمل للوضع حول هونغ كونغ"، دعت إلى الالتزام بسياسة "بلد واحد ونظامان"، واحترام استقلالية المنطقة الإدارية الخاصة في هذا الإقليم.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الصين أمريكا الأمم المتحدة ترامب

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء