الصين: لن نقبل باستخدام أميركا للأمم المتحدة كرهينة

الوقت-أعلنت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إنها ستتخذ أي إجراءات مضادة تراها ضرورية، إذا أصرت الولايات المتحدة على التدخل في شؤونها، وقامت بالتحرك رداً على قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن بكين عبرت عن استيائها للولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، رداً على بيان مشترك أصدرته الدول الـ4 ينتقد بكين لإصدارها هذا القانون.

وأضاف أن الصين "ترفض ممارسات الولايات المتحدة، ونحثها على وقف مناوراتها السياسية التافهة"، مؤكداً أنها "لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام الأمم المتحدة كرهينة لديها".

وتبنى البرلمان الصيني، أمس الخميس، وللمرة الأولى، قانوناً مدنياً موحداً، وآخر حول الأمن في هونغ كونغ، رغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات عليها، وهي تهديدات تزامنت مع مواجهة دبلوماسية بين الجانبين في مجلس الأمن.

وقال وزير خارجية ألمانيا، إن أفضل حل مع الصين في مسألة هونغ كونغ، هو وحدة الموقف الاوروبي ومواصلة الحوار مع بكين.

في حين، أعربت فنلندا التي تستضيف، اليوم الجمعة، اجتماعاً افتراضياً يتصدر جدول أعماله الملف الصيني، عن "القلق إزاء التصعيد المحتمل للوضع حول هونغ كونغ"، دعت إلى الالتزام بسياسة "بلد واحد ونظامان"، واحترام استقلالية المنطقة الإدارية الخاصة في هذا الإقليم.