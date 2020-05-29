ناقلة النفط الإيرانية الرابعة تدخل المياه الإقليمية الفنزويلية

الوقت-أعلنت القوات البحرية الفنزويلية عن وصول ناقلة النفط "فاكسون" الإيرانية إلى البلاد، وهي الرابعة من مجموعة الناقلات الإيرانية الـ5 التي تنقل الوقود إلى فنزويلا.

ونشرت البحرية الفنزويلية لقطات، على موقع "تويتر" تُظهر مرافقة السفن الفنزويلية للناقلة الإيرانية في المياه الإقليمية للبلاد.

يأتي ذلك فيما يستمرّ تفريغ شحنتي الناقلتين الأولى والثانية أما الناقلة الخامسة "كلافيل" فلا تزال في طريقها إلى فنزويلا.

ووصلت ناقلة النفط الثالثة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنزويلا، بعد أن قدمت من المحيط الأطلسي متبعة المسار نفسه الذي اجتازته الناقلتان السابقتان، اللتان يجري تفريغهما في ميناءين تديرهما شركة النفط الوطنية الفنزويلية.

ويُشار إلى أن الناقلات الإيرانية لم تواجه اعتراض السفن الأميركية، على الرغم من تحذيرات واشنطن لإيران وفنزويلا.

وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات رداً على نقل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.

وأعلنت فنزويلا في وقت سابق، وصول أولى ناقلات النفط الـ5 التي أرسلتها إيران، حيث دخلت المياه الإقليمية لفنزويلا، لتكسر الحصار الأميركي والعقوبات المفروضة عليها.