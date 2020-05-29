شركة "رينو" تعلن إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة في العالم

الوقت-أعلنت شركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات اليوم الجمعة إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة في العالم بينها 4600 في فرنسا، في إطار خطة لتوفير أكثر من ملياري يورو خلال ثلاث سنوات.

وقالت المدير العامة للشركة كلوتيلد ديلبو في بيان إن "هذا المشروع حيوي".

وكانت رينو التي تعاني من فائض في القدرات الإنتاجية على المستوى العالمي، أعلنت في شباط/ فبراير عن أول خسائر لها في عشر سنوات، ودخلت في الأزمة التي نجمت عن وباء كوفيد-19 في موقع ضعف.

وفي السياق ذاته،أعلنت شركة "نيسان موتور"، يوم أمس الخميس، تسجيلها خسارة صافية قدرها 671 مليار ين (6.2 مليار دولار) في السنة المالية الأخيرة.

وقالت الشركة التي تتخذ من يوكوهاما مقراً لها، في بيان، إن هذه النتائج المالية، تشكل أول خسارة منذ عقد وأكبر خسارة منذ 20 عاماً، وتشمل رسوم إعادة الهيكلة وتكاليف الإهلاك البالغة 603 مليارات ين للسنة التي انتهت في مارس/ آذار.

وتدعو الخطة الخمسية إلى خفض الإنتاج بنسبة 20% إلى نحو 5.4 مليون سيارة سنوياً، وتشمل إغلاق مصنع "نيسان" في برشلونة بالإضافة إلى مصنع يجرى إغلاقه في إندونيسيا.