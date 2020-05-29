"تويتر" لترامب: قراركم مقاربة رجعية ومسيّسة لقانون مهم

الوقت-اعتبرت شركة "تويتر" أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمحاسبة مواقع التواصل الاجتماع "هو مقاربة رجعية ومسيّسة لقانون مهم".

"تويتر" أكدت أن القانون يحمي الابتكار الأميركي وحرية التعبير، وتدعمه القيّم الديمقراطية، وأن محاولات تقويضه يهدد مستقبل حريات الانترنت والتعبير من خلاله".

ورد المدير التنفيذي لشركة "تويتر"، جاك دورسي، في سلسلة تغريدات له على صفحته الرسمية على قرارات وتصريحات الرئيس الأميركي، وقال: "حقيقة؛ هناك شخص مسؤول في نهاية المطاف عن أفعالنا كشركة، وهو أنا. يرجى ترك موظفينا خارج ذلك".

ووقّع الرئيس الاميركي دونالد ترامب قرارا رئاسياً يوجه بموجبه وزير العدل بتفعيل قوانين الولايات لمحاسبة مواقع التواصل الاجتماعي.

ترامب قال إن شركات مواقع التواصل لن تكون فوق القانون بعد هذا القرار الرئاسي الذي ربما يواجه تحديات قانونية بحسب ترامب

وأشار الى أنه كان سيلغي حسابه على تويتر لو كان في الولايات المتحدة وسائل اعلام عادلة.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إن "مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها "تويتر" أظهرت تحيزاً شديداً ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

في المقابل، تناول الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، تهديدات ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، قائلاً إن فرض رقابة على منصةٍ ما لن يكون "الرد الصائب" من قبل الحكومة.

وكان ترامب قد اتهم موقع "تويتر" بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2020، بعد وضعه علامة زرقاء على تغريدة له بوصفها مضلّلة، في أول سابقة مع رئيس دولة.

وكتب ترامب إن "تويتر يخنق الكلام المجاني تماماً. بصفتي رئيساً، لن أسمح بحدوث ذلك".