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  الجمعة 6 شوال 1441

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أخبار

متجاوزة الألف إصابة.. مصر تسجل أعلى عدد إصابات يومي بكورونا

الجمعة 6 شوال 1441
 
 
 
 
 
متجاوزة الألف إصابة.. مصر تسجل أعلى عدد إصابات يومي بكورونا

متجاوزة الألف إصابة.. مصر تسجل أعلى عدد إصابات يومي بكورونا

الوقت-أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها

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الوقت-أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و29 حالة وفاة جديدة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم، بلغ 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تمّ شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.

وأشار المتحدث إلى خروج 154 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.

كما أوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ5359 متعافياً.

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