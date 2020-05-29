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أخبار

ترامب يوقع قراراً رئاسياً يسمح بمحاسبة مواقع التواصل الاجتماعي

الجمعة 6 شوال 1441
 
 
 
 
 
ترامب يوقع قراراً رئاسياً يسمح بمحاسبة مواقع التواصل الاجتماعي

ترامب يوقع قراراً رئاسياً يسمح بمحاسبة مواقع التواصل الاجتماعي

الوقت-وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً رئاسياً يوجه بموجبه وزير العدل

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الوقت-وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً رئاسياً يوجه بموجبه وزير العدل بتفعيل قوانين محاسبة مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ترامب، إن "شركات وسائل التواصل الاجتماعي لن تكون فوق القانون بعد هذا القرار الرئاسي".

وأكد أنه "لو كان لدينا وسائل إعلام عادلة لألغيت حسابي على تويتر".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، إن "مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها "تويتر" أظهرت تحيزاً شديداً ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وشددت ماكيناني على أنه "يجب أن تعتذر وسائل الإعلام عن المعلومات الخاطئة التي تنشرها"، معتبرة أن "نية ترامب دائماً إعطاء معلومات صادقة للشعب الأميركي".

كذلك رأت أن "تويتر سمح للصين بنشر معلومات مضللة على منصته حول كورونا وأمور أخرى".

وهدد ترامب أمس في تغريدتين بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي لأن "الجمهوريين يشعرون أن منصات التواصل الاجتماعي تسكت أصوات المحافظين"، وفق تصريحه.

وتناول الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، تهديدات ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، قائلاً إن فرض رقابة على منصةٍ ما لن يكون "الرد الصائب" من قبل الحكومة.

ورد المدير التنفيذي لشركة "تويتر"، جاك دورسي، في سلسلة تغريدات له على صفحته الرسمية على قرارات وتصريحات الرئيس الأميركي، وقال: "حقيقة؛ هناك شخص مسؤول في نهاية المطاف عن أفعالنا كشركة، وهو أنا. يرجى ترك موظفينا خارج ذلك".

وأكد دورسي أن الشركة "ستستمر في الإشارة إلى معلومات غير صحيحة أو متنازع عليها حول الانتخابات على مستوى العالم، وسوف نعترف عند وجود أي أخطاء نرتكبها".

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