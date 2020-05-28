عدد وفيات كورونا في أميركا يتخطى الـ100 ألف

الوقت-أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورنا، في الولايات المتحدة، إلى أكثر من 100 ألف حالة، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من مليون و750 ألف حالة.

وفي البرازيل، تخطى عدد الوفيات عتبة الـ25 ألفاً، بعد تسجيل نحو 1000 وفاة في الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، فيما بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة أكثر من 400 ألف إصابة.

وأكد مركز عمليات موسكو لمكافحة فيروس كورونا، تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس 2254 حالة.

وظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا ارتفع ـ353 حالة ليصل إلى 179717، فيما بلغت حصيلة الوفيات 8411، بعد تسجيل 62 حالة وفاة جديدة.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد أكدت أمس الأربعاء، أنه لا بد من توضيح أن فيروس كورونا لم ينته بعد، وأنه لا تزال هناك حاجة لاتخاذ الإجراءات الأساسية، مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

أما في كوريا الجنوبية، فقد أُعلن عن تسجيل 79 حالة إصابة جديدة، اليوم الخميس، في أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ 5 نيسان/أبريل.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه تم تسجيل هذه الحالات حتى منتصف ليل الأربعاء، وإنها رفعت العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 11344 حالة إصابة، بالإضافة إلى 269 حالة وفاة.

كذلك أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، تسجيل 3463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و463 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 78023 شخص، وعدد الوفيات 8597 حالة.