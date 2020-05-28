مدير "فيسبوك" لترامب: قرارك لن يكون صائباً

الوقت-تناول الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، تهديدات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى شركات التواصل الاجتماعي بالإغلاق.

وقال زوكربيرغ في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، تنشر اليوم الخميس بشكلِ كامل، إن فرض رقابة على منصةٍ ما لن يكون "الرد الصائب" من قبل الحكومة.

وأضاف: "لا بد من أن أفهم أولاً ما يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة، لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها، ليس رد الفعل الصائب".

وقال ترامب أمس الأربعاء إن "الجمهوريين يشعرون بأن منصات التواصل الاجتماعي تسكت أصوات المحافظين"، مضيفاً: "سنقوم بتنظيمها أو إغلاقها بالكامل قبل السماح بحدوث ذلك".

وكان ترامب قد اتهم موقع "تويتر" بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2020، بعد وضعه علامة زرقاء على تغريدة له بوصفها مضلّلة، في أول سابقة مع رئيس دولة.

وكتب ترامب إن "تويتر يخنق الكلام المجاني تماماً. بصفتي رئيساً، لن أسمح بحدوث ذلك".