هل تتجه الصين والولايات المتحدة نحو الصراع العسكري؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 5 شوال 1441

إخترنا لكم

دعوات لحل البرلمان التونسي.. فهل تنجح الثورة المُضادة؟

دعوات لحل البرلمان التونسي.. فهل تنجح الثورة المُضادة؟ الوقت- تحوّلت الثورة التونسية لأيقونة بين دول الربيع العربي ومثالًا يُحتذى للثائرين في بقيّة البلدان، غير أنّ هذا النّموذج من النجاح وجد له الكثير من المُغرضين الذين وجدوا فيه تهديدًا لعروشهم، ليبدؤوا بحياكة المكائد والمؤامرات للنيل من تلك التجربة، بعد أن تمكنوا من وئد الثورات في البحرين ومصر وليبيا وتحويلها إلى إما لحروب أهلية كليبيا أو إعادتها إلى الدكتاتوريات الحاكمة كما في البحرين ومصر...

المغامرة التركية في سوريا الوقت- تركيا بقيادة رئيسها رجب طيب اردوغان تعيش أفضل أيامها في هذه الفترة، بعد الانتصارات التي حققتها في ليبيا، الأمر الذي أعطاها دافع قوي لتحرك قواتها من جديد نحو سوريا، الدولة التي أرهقت أطماع أردوغان ليهرب من جحيمها متجها نحو ليبيا ...

مواجهة شيعة جمهورية أذربيجان.. لماذا تعارض حكومة باكو مسيرة يوم القدس؟

ما الذي يخفيه اجتماع محمد بن سلمان مع قادة المؤسسة العسكرية السعودية؟ أثار اجتماع ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، مع قادة المؤسسة العسكرية السعودية، الجدل في توقيت وظروف انعقاده، بمشاركة نائب وزير الدفاع الأمير "خالد بن سلمان"، بالإضافة إلى قادة الجيش السعودي، والمؤسسة العسكرية

صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات الوقت- عندما يجري الحديث عن صفقات الأسلحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأي طرف ثاني، تعمل واشنطن على تبرئة الطرف الثاني من أي جرائم حرب أو انتهاكات انسانية حتى اكمال الصفقة، وبعدها لاتجد الادارة الامريكية اي رادع للضغط على هذا....

أخبار

عدد وفيات كورونا في أميركا يتخطى الـ100 ألف

عدد وفيات كورونا في أميركا يتخطى الـ100 ألف

الوقت-أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورنا، في الولايات المتحدة،

مدير "فيسبوك" لترامب: قرارك لن يكون صائباً الوقت-تناول الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، تهديدات وج

"الصحة العالمية": شبح تفشي كورونا يهدد الملايين في اليمن

سلامي: قواتنا البحرية ستمتد إلى أقصى نقاط العالم

"ذا دايلي بيست": إدارة ترامب تعد لصفقة أسلحة جديدة مع السعودية الوقت-نشر موقع "ذا دايلي بيست" الأميركي تقريراً حصرياً شارك فيه أربعة من مراسليه هم ايرين بانكو

إيران لفرنسا: النظر بجرائم الإيرانيين من صلاحيات محاكم البلاد فقط الوقت-قالت وزارة الخارجية الإيرانية حول تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

غانتس: الخيار العسكري ضد أعدائنا قائم لكن نعوّل على خطة ترامب الوقت-نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الأمن بيني غانتس قوله إن "هناك تحركات

خطة انتعاش أوروبية بقيمة 750 مليار يورو للنهوض بالاقتصاد الوقت-كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، النقاب عن خطة انتعاش استثنائية بقيمة 750 مليار يورو م

فرنسا تحظر استخدام هيدروكسي كلوروكوين في علاج كورونا الوقت-أوقفت وزارة الصحة الفرنسية، استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا، في علاج مرضى

كورونا يتجاوز الـ 5 ملايين إصابة في دول العالم الوقت-زادت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا على 5 ملايين حول العالم، وتجاوزت الوف

لأول مرة ترامب يهاجم منصته المحبوبة...والسبب في الخبر! الوقت-اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقع "تويتر"، بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2020،

لودريان: ضم" إسرائيل" أجزاء من الضفة لا يمكن أن يبقى بلا رد الوقت-أكدت فرنسا دعوتها "إسرائيل" للعدول عن خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية

إصابة رئيس هيئة أركان قوات هادي ومقتل نجله في انفجار بمأرب الوقت-أفادت مصادر يمنية بمقتل نجل رئيس هيئة الأركان في قوات هادي صغير بن عزيز و6

وصول ناقلة النفط الإيرانية الثالثة إلى فنزويلا

السيد نصر الله: الحرب الكبرى إذا وقعت ستكون نتيجتها زوال "إسرائيل" الوقت-قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، إن "الروح التي انتصرت على العدو ما زالت موجود

دراسة تشير إلى إمكانية ارتفاع نسبة البطالة في لبنان إلى 65% الوقت-قالت "الدولية" للمعلومات وهي شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية، إن كل المؤشرات والأوضاع

منظمة الصحة العالمية "تحذر" من موجة ثانية لكورونا الوقت-حذّرت منظمة الصحة العالمية من "موجة ثانية" لفيروس كورونا "كوفيد-19"، في الدول التي شهدت

"غلوبال تايمز": واشنطن تمارس "الكذب والخداع" في مسألتي هونغ كونغ وكورونا الوقت-وصفت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينيّة، مساعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الصين بذريعة

بعد "قلق" بومبيو.. "إسرائيل" تستبعد الشركة الصينية! الوقت-ذكرت وسائل إعلامٍ إسرائيلية أن "شركة إسرائيلية بصدد بناء أكبر منشأة في إسرائيل لإزالة

البرازيل تتجاوز الولايات المتحدة في عدد الوفيات اليومية بكورونا الوقت-أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد كانت أعلى

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مدير "فيسبوك" لترامب: قرارك لن يكون صائباً

إيران لفرنسا: النظر بجرائم الإيرانيين من صلاحيات محاكم البلاد فقط

فرنسا تحظر استخدام هيدروكسي كلوروكوين في علاج كورونا

هل تتجه الصين والولايات المتحدة نحو الصراع العسكري؟

"الصحة العالمية": شبح تفشي كورونا يهدد الملايين في اليمن

غانتس: الخيار العسكري ضد أعدائنا قائم لكن نعوّل على خطة ترامب

سلامي: قواتنا البحرية ستمتد إلى أقصى نقاط العالم

عدد وفيات كورونا في أميركا يتخطى الـ100 ألف

"ذا دايلي بيست": إدارة ترامب تعد لصفقة أسلحة جديدة مع السعودية

خطة انتعاش أوروبية بقيمة 750 مليار يورو للنهوض بالاقتصاد

دعوات لحل البرلمان التونسي.. فهل تنجح الثورة المُضادة؟

هجوم الأمريكيين على متاجر اللحوم؛ إرتفاع أسعار اللحوم في الولايات المتحدة إلى أكثر من 60 في المائة

فرنسا تحظر استخدام هيدروكسي كلوروكوين في علاج كورونا

خطة انتعاش أوروبية بقيمة 750 مليار يورو للنهوض بالاقتصاد

هل تتجه الصين والولايات المتحدة نحو الصراع العسكري؟

دعوات لحل البرلمان التونسي.. فهل تنجح الثورة المُضادة؟

هجوم الأمريكيين على متاجر اللحوم؛ إرتفاع أسعار اللحوم في الولايات المتحدة إلى أكثر من 60 في المائة

غانتس: الخيار العسكري ضد أعدائنا قائم لكن نعوّل على خطة ترامب

سلامي: قواتنا البحرية ستمتد إلى أقصى نقاط العالم

"الصحة العالمية": شبح تفشي كورونا يهدد الملايين في اليمن

مدير "فيسبوك" لترامب: قرارك لن يكون صائباً

عدد وفيات كورونا في أميركا يتخطى الـ100 ألف

"ذا دايلي بيست": إدارة ترامب تعد لصفقة أسلحة جديدة مع السعودية

إيران لفرنسا: النظر بجرائم الإيرانيين من صلاحيات محاكم البلاد فقط

آخر التطورات الميدانية في ليبيا؛ تركيا وحكومة الوفاق تقترب من النصر والمثلث "السعودي الإماراتي المصري" على حافة الهزيمة

وزير النفط الفنزويلي لإيران: شكراً أيها الأشقاء

نقابة أطباء مصر تحذر: المنظومة الصحية قد تنهار!

إنسحاب قطر من مجلس التعاون؛ الأرضيات والمصالح والتهديدات

كيف حررت الثورة الإيرانية أول قطعة أرض فلسطينية؟

خمسة أسباب أدت الی فشل سياسة الضغط الأقصى تجاه ايران

أيمن عودة يحذر من "اندلاع انتفاضة" في حال طُبّقت خطة الضم

دراسة تشير إلى إمكانية ارتفاع نسبة البطالة في لبنان إلى 65%

بعد "قلق" بومبيو.. "إسرائيل" تستبعد الشركة الصينية!

صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات

معركة الصواريخ فوق الصوتية في ماراثون سباق التسلح العالمي

ما الذي يخفيه اجتماع محمد بن سلمان مع قادة المؤسسة العسكرية السعودية؟

من قتل السفير الصيني.. الكيان أم أمريكا؟

المغامرة التركية في سوريا

بعد فشل مُخططاتها الاستخباراتية.. عيال زايد يوقفون مؤمنون بلا حدود

خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القدس العالمي

قائد الثورة: لا توجد في العصور المتأخرة جريمة بحجم وشدة مأساة اغتصاب فلسطين

آخر التطورات الميدانية في ليبيا؛ تركيا وحكومة الوفاق تقترب من النصر والمثلث "السعودي الإماراتي المصري" على حافة الهزيمة

إنعكاس خطاب المرشد الأعلى والمسيرة الافتراضية في يوم القدس العالمي في وسائل الإعلام العربية والغربية

العاروري: الشهيد سليماني كان بغرفة عمليات المقاومة خلال عدوان 2008 على غزة

وزير النفط الفنزويلي لإيران: شكراً أيها الأشقاء

كوريا الشمالية تعتزم تعزيز قدراتها في مجال "الردع النووي"

مواجهة شيعة جمهورية أذربيجان.. لماذا تعارض حكومة باكو مسيرة يوم القدس؟

نقابة أطباء مصر تحذر: المنظومة الصحية قد تنهار!

"رئيس وزراء الجريمة".. نتنياهو يخضع للمحاكمة في قضايا فساد

مسؤول في جامعة أوكسفورد البريطانية: فرص ضئيلة لايجاد لقاح لكورونا!

إنسحاب قطر من مجلس التعاون؛ الأرضيات والمصالح والتهديدات

مادورو: شكراً إيران على كل الدعم الذي تقدمونه لنا

رسائل خطاب الاخیر للسید حسن نصرالله: الكيان يلعب في الوقت الضائع وقوّة المُقاومة تتعاظم

بعد فشل مُخططاتها الاستخباراتية.. عيال زايد يوقفون مؤمنون بلا حدود

مشروع ضم الأغوار والمُستوطنات على طاولة الكنيست؛ التداعیات و الردود

إرسال القمر الصناعي العسكري الإيراني إلى الفضاء من وجهة نظر المحللين الأجانب

کواليس الضغط الغربي المتزامن على حزب الله اللبناني

الحشد الشعبي يوجّه لمقاضاة "MBC" لـ"إساءتها" لتاريخ أبو مهدي المهندس

القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله وخصوصية التوقيت

طائرات بدون طيار إيرانية مجهزة بصواريخ "توب أتاك"... إيران الثامنة عالمياً في مجال إنتاج أنظمة مضادة للدبابات + صور

اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف

خرق الهدنة شمال غرب سوريا وانعكاساته على اتفاق موسكو

إنشاء سفارة افتراضية في فلسطين، مبادرة طهران العالمية عشية يوم القدس

مادورو: الأميركيان المتوغلان إلى فنزويلا اعترفا بجرمهما وسيحاكمان

"الجنائية الدولية" تقر بحق فلسطين محاكمة إسرائيل.. وترحيب

موسكو: متوسط سعر برميل النفط 30 دولاراً وأعلى بقليل في 2021

ترامب: أزمة كورونا أسوأ من أحداث 11 أيلول/سبتمبر

القدس، تحرير الإنسانية

بعد تأجيلها بسبب كورونا.. المجلس الوطني الصيني يعقد دورته الشهر المقبل

خلفيات حظر "حزب الله" في ألمانيا

مشروع ضم الأغوار والمُستوطنات على طاولة الكنيست؛ التداعیات و الردود

صراع علی الزعامة بين الشقيقين بهاء وسعد الحريري بعد 15 عاماً على اغتيال والدهم

اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف

الحشد الشعبي يوجّه لمقاضاة "MBC" لـ"إساءتها" لتاريخ أبو مهدي المهندس

واشنطن واخفاء خسائرها في الشرق الأوسط؛ الأسباب والتداعيات

وسائل الإعلام السعودية... الطابور الخامس للکيان الإسرائيلي في العالم العربي

سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات

"الجنائية الدولية" تقر بحق فلسطين محاكمة إسرائيل.. وترحيب

حاكم ولاية نيويورك: الفيروس الذي ضرب بلادنا أوروبي الهوية

العميد تنغسيري: إيران تراقب الأميركيين في الخليج الفارسي وتتابع تحركاتهم

خرق الهدنة شمال غرب سوريا وانعكاساته على اتفاق موسكو

بعد تأجيلها بسبب كورونا.. المجلس الوطني الصيني يعقد دورته الشهر المقبل

الحشد الشعبي: "داعش" دخل من سوريا إلى العراق بتسهيل أميركي

السعودية وخلفيات اخفاء عدد المصابين بـ"كورونا"

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

هل تتجه الصين والولايات المتحدة نحو الصراع العسكري؟

الخميس 5 شوال 1441
 
 
 
 
 
هل تتجه الصين والولايات المتحدة نحو الصراع العسكري؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- في الأسابيع الأولى من عام 2020، وقعت الولايات المتحدة والصين المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية لتکون وقفاً للحرب التجارية بينهما في السنوات الثلاث الماضية. وفي الوقت الذي وعد فيه ترامب بزيارة وشيكة إلى بكين، ربما قلة من الناس توقعوا حدوث توترات جديدة بين بكين وواشنطن في المستقبل القريب على الأقل.

ولكن بعد أقل من خمسة أشهر من وقف الحرب التجارية، تصاعدت التوترات بين البلدين بذريعة قضية تايوان إلى درجة تصاعد فيها الحديث عن الصراع العسكري بين البلدين، مما يضع مستقبل شبه الجزيرة الكورية في موقف أكثر غموضاً. 

قضية تايوان

بعد وصول ترامب إلی الرئاسة وخلق التحدي في سياسة الصين الموحدة من قبل ترامب، قدم الرئيس الصيني في المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي نظرية "دولة واحدة ونظامان"، لإعادة الوحدة مع تايوان. ووفقًا لهذه الفكرة، يجب على الصين أن تحقق هدفها المتمثل في إعادة توحيد الأمة الصينية بحلول عام 2050، وأن تصبح قوةً اشتراكيةً حديثةً.

لقد عارضت تايوان مراراً هذه الفكرة بشدة، وفي بيان صدر مؤخراً قالت الرئيسة التايوانية "تساي إنغ-ون" إن هذا النموذج فشل لبكين مع هونغ كونغ، وعارضت أي قبول بها.

من ناحية أخرى، أخرجت الولايات المتحدة العديد من الطائرات المقاتلة الاستراتيجية "بي-52" من جزيرة غوام في الأسابيع الأخيرة، وهي تغير ترتيباتها الدفاعية حول الصين. ويعتقد العديد من الخبراء أن مثل هذا التغيير التكتيكي، هو استعداد لمواجهة عسكرية مع الصين انطلاقاً من قضية تايوان.

الصين أيضاً تدرك ذلك، وقد أجرت أربعة تدريبات في مضيق تايوان في الشهرين الماضيين، والتي کانت فريدةً من نوعها. وبالأمس أيضاً ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، وضعت الصين حاملتي الطائرات "لياونينغ" و"شاندونغ" في وضع الاستعداد في "خليج بوهاي" في البحر الأصفر، لإرسالها إلى وادي تايوان.

العوامل التي تفاقم التوتر

تايوان أيضاً تشعر يوماً بعد يوم بتزايد خطر التوترات والمواجهة مع الصين. وفي أواخر ديسمبر، طلبت تايوان من الولايات المتحدة إرسال خبراء عسكريين، لتدريب وتجهيز القدرات الدفاعية لـ"تايبيه" بسبب تهديدات متزايدة من الصين.

بعد ذلك ببضعة أشهر، قال وزير جيش الولايات المتحدة "رايان مكارثي" في ​​مقابلة مع بلومبرج: "يخطط الجيش الأمريكي لنشر قوة عمل خاصة في المحيط الهادئ، لجمع المعلومات وإجراء العمليات السيبرانية والالكترونية والصاروخية ضد بكين". وأحد مواقع انتشار قوة العمليات هذه هي تايوان، وهي مجهزة بأسلحة بعيدة المدى وصواريخ تفوق سرعة الصوت لاعتراض وتدمير الأهداف البحرية والبرية.

إذا كان خطاب المسؤولين الأمريكيين حتى الآن يركز على انتقاد الميزان التجاري غير العادل لمدة 20 عامًا بين بكين وواشنطن، ولكن بعد الاتفاقية التجارية أصبحت هذه الخطابات أكثر وضوحًا وأكثر حدةً، والحديث يجري عن مواجهة عسكرية. وفي الشهر الماضي، أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي في الشؤون الصينية "تشاد أسبراجيا" أن احتمال المواجهة العسكرية مع الصين قوي جداً.

لقد تسببت الصين في طرد تايوان من الأمم المتحدة، وحتى الآن هناك 15 دولة فقط لديها علاقات رسمية مع تايوان، ومع ذلك تمت الموافقة على "اتفاقية تايوان" في مجلس الشيوخ الأمريكي في أوائل أبريل واعترف بها ترامب، من أجل تعزيز العلاقات بين الدول الأخرى وتايوان والاعتراف بها.

مثل هذه الخطوة لم يسبق لها مثيل في السياسة الخارجية الأمريكية على مدى العقود الثلاثة الماضية، مما أثار رد فعل عنيف من بكين. وقبل بضعة أسابيع، ناقش الوفدان الصيني والأمريكي لدى الأمم المتحدة عضوية تايوان في الأمم المتحدة.

وباء كورونا وتسمية المسؤولين الأمريكيين لهذا الفيروس بالفيروس الصيني أو فيروس ووهان، أثار غضب المسؤولين الصينيين، وكان ترامب يتحدث مؤخراً عن تلقي تعويضات من بكين بحجة إخفاء المعلومات الأولية حول تفشي هذا المرض.

وفي خضم هذه التوترات، وافق البيت الأبيض مؤخرًا على بيع طوربيدات وغواصة وأسلحة أخرى إلى تايوان بقيمة 180 مليون دولار. ورداً على بيع هذه الأسلحة، قال "وو تشيان" المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية بالأمس: "إن هذا التحرك من قبل الولايات المتحدة ينتهك بشكل خطير" مبدأ الصين الموحدة وقواعد الاتفاقيات الثلاث المشتركة بين الصين والولايات المتحدة"، وهو مثال على التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

علاوةً على ذلك، أعلنت واشنطن مؤخرًا أنها ستضيف 33 شركة ومؤسسة صينية إلى قائمة العقوبات، بسبب مساعدتها لهذه الحكومة على التجسس على أقلية الإيغور، أو بسبب ارتباط هذه الشركات بأسلحة الدمار الشامل والجيش الصيني.

وعلى الرغم من أن ترامب يستخدم توترات بكين مع هونج كونج ومسلمي الأويغور لإحداث فوضى في العلاقات مع بكين، لکن النقطة المركزية في التوترات بين البلدين هي قضية تايوان. لأنه في حالة مسلمي الأويغور وهونغ كونغ، فإن هذه القضايا تتعلق بالأمم والهوية فحسب، ولكن في حالة تايوان فبالإضافة إلى قضايا الهوية، هناك حكومة ستقف إلى جانب الولايات المتحدة التي يمكنها من خلالها احتواء الصين أو خلق صراع عسكري.

النظام السياسي التايواني، من ناحية أخرى، لديه تناقضات أساسية عميقة مع النظام السياسي الحاكم في جمهورية الصين الشعبية. کما أن فهم النخبة السياسية الصينية للتهديد الأمريكي في أعلى مستويات الصراع العسكري. ويرتبط هذا الفهم للتهديد بوباء كورونا، حيث اشتدت المشاعر المعادية للصين في جميع أنحاء العالم منذ تفشي هذا المرض، ويمكن للولايات المتحدة استخدام هذه المسألة لتبرير المزيد من العمل العسكري ضد الصين.

ومؤخرًا أفادت رويترز أن وزارة الأمن القومي الصينية حذرت الرئيس "شي جين بينغ" عبر وثيقة، من تصاعد المشاعر المعادية للصين في جميع أنحاء العالم، بسبب تفشي فيروس کورونا. حتى في هذه الوثيقة، تتوقع وزارة الأمن القومي الصينية أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فإن العلاقات بين بكين وواشنطن ستتأثر، ويمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية بينهما.

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الصين الولايات المتحدة الصين الموحدة قضية تايوان كورونا الصراع العسكري

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء